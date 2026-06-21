България

Британските власти издирват 3 500 българи за непогасени студентски заеми

Размерът на задълженията при някои от тях достига шестцифрени суми

Василена Василева Василена Василева

21 юни 2026, 12:20
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В еликобритания издирва около 3 500 български граждани, които са получили студентски заеми за обучението си на Острова, а след това са напуснали страната, без да предоставят актуална информация за местоживеенето и доходите си.

Данните са част от по-мащабна кампания на британската компания за студентско кредитиране, която се опитва да открие общо 121 000 души по света с непогасени задължения на стойност над 3 млрд. паунда.

Според студентския консултант Карина Кирякова бившите студенти са длъжни да актуализират адреса си и да декларират доходите си след напускане на Великобритания.

„Ако не дадат данни, те ще започнат да ги издирват чрез местните власти и също могат да им начислят месечна фиксирана вноска, която е няколко стотин паунда. Също лихвите ще продължат да се трупат. Заемът ще нараства“, предупреждава тя в ефира на NOVA.

По думите ѝ е възможно да бъдат предприети и действия чрез агенции за събиране на дългове или съдебни процедури.

Част от издирваните вече са получили предупредителни писма.

Кирякова обяснява, че повечето български студенти са били обхванати от т.нар. План 2, според който започват да връщат между 6 и 9% от дохода си над определен праг.

„Ако един бивш студент, който в момента работи в България, печели по 1500 евро на месец, то той трябва да връща 50 евро към Student Finance Company“, посочва тя.

Размерът на задълженията при някои студенти достига шестцифрени суми.

„Най-често студентите от България кандидатстват за максимално финансиране и получават около 25 000 паунда на година. Така че най-често студентите от България получават точно около 100 000 студентски заем“, казва Кирякова.

Тя призовава всички, които са напуснали Великобритания, да подадат актуални данни за адрес и доходи, тъй като „вноските, които трябва да връщат, не са големи“, а укриването на информация може да доведе до значително по-високи задължения.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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