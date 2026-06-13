Технологии

Google нае Парис Хилтън, за да покаже, че AI не е страшен

Много хора искат да използват изкуствения интелект, но се притесняват, че не разбират от технологии. В опит да демонстрира, че AI е достъпен за всеки, интернет гигантът привлече един от оригиналните инфлуенсъри и "нърд под прикритие" за помощник

Мартин Дешев Мартин Дешев

13 юни 2026, 06:54
Google нае Парис Хилтън, за да покаже, че AI не е страшен
Източник: Google Inc.

П арис Хилтън е смятана от мнозина за "оригиналния инфлуенсър", както и за една от най-провокативните личности на ранните години на новия век. Първоначално може и да беше "известна с това, че е известна", Хилтън постепенно си изгради бизнес империя с много проекти, мултимилиардни приходи и собствено състояние, което по неофициални данни е около 400 млн. долара.

Името ѝ се свързва с риалити предавания, мода, парфюми и дори недвижими имоти. Но се оказва, че тя има и друга страст - модерните технологии. И тази страст е толкова голяма, че Парис Хилтън стана първата звезда на Android. Самата Хилтън се описва като "нърд под прикритие" и заедно с Google иска да покаже, че изкуственият интелект позволява на всеки да създава дори сложни проекти, без да е нужно да има задълбочени познания по програмиране, дизайн или друго.

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"През по-голямата част от живота си имах повече идеи, отколкото места, където да ги осъществя. Прекарах кариерата си в изграждане на бизнеси и превръщане на креативни визии в реалност. Повечето хора ме познават с моето розово и блестящо аз, но може би не знаете, че винаги съм била нърд под прикритие. Обичам да изследвам най-новите технологии и умът ми непрекъснато се надпреварва с нови бизнес идеи, продукти и креативни концепции. Но в продължение на години имаше една разочароваща реалност, когато ставаше дума за технологии: можех да си представя почти всичко. Просто не винаги можех да го реализирам", пише Хилтън в блога на Google.

"От години съм потребител на Android и когато Google ме покани да стана първата икона на Android и да изследвам бъдещето на създаването на технологии с Gemini, очаквах да науча за нови инструменти. Не очаквах, че нашето партньорство ще промени напълно начина, по който мисля за това кой ще създава. Колкото повече експериментирах, толкова повече осъзнавах, че технологиите не е нужно да бъдат плашещи или ограничени до хора с технически опит. За първи път почувствах, че разстоянието между въображението и изпълнението е станало драстично по-малко", допълва тя.

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Хилтън разказва, че в кампуса на Google екипът е изградил персонализирана „Sliv Lab“, където да експериментира с Gemini на Android и да тества идеите си. "Като човек с ADHD, мозъкът ми се движи бързо. Идеите идват постоянно. Това е една от най-големите ми силни страни, но прекарах години в търсене на системи, които биха могли да се справят. Сега търсенето приключи", разказва тя.

"Използвах Canvas в Gemini, за да създам персонализирано приложение за продуктивност, Iconic Ideas, инструмент, вдъхновен от начина, по който работи умът ми. Само след три подкани в Canvas, вече можех да видя как приложението придобива форма! Не ми се наложи да пиша код. Описах визия и Gemini преодоля разликата между идеята в главата ми и приложението, което всъщност можех да използвам", допълва Хилтън.

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"В момента, в който осъзнах какво е възможно, исках и други да изпитат това чувство. Ето защо една от най-значимите части от това партньорство беше да поканя невероятни млади жени от YMCA и Altadena Girls да се присъединят към мен в кампуса на Google за предизвикателство за иновации в Android. Исках те да знаят, че технологиите са нещо, което могат активно да оформят както искат", разказва Хилтън.

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Участничките са използвали различните инструменти на Gemini, за да реализират своите идеи. "Видях приложение за социални мрежи, което дава приоритет на благополучието на потребителите и приложение, което ви позволява да изпробвате различни прически виртуално. Победителят в нашето предизвикателство създаде приложение, което помага на момичетата да се прибират безопасно от училище, да споделят местоположението си с родителите си и да съобщават за опасности по пътя", казва Хилтън.

Редактор: Мартин Дешев
Google изкуствен интелект търсачка интернет търсене технологии Gemini Парис Хилтън
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