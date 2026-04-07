Технологии

Превръща ли се Сам Алтман в проблем за развитието на AI

Сам Алтман е една от най-влиятелните фигури в ИТ индустрията в момента и лидер на OpenAI, която пък е сред най-важните компании в бранша. Според нови твърдения, той губи доверието на служителите си и те се притесняват, че е вреден за технологията

Мартин Дешев Мартин Дешев

7 април 2026, 09:20
Прави ли AI богатите по-богати и изолира ли бедните

Прави ли AI богатите по-богати и изолира ли бедните
Подслушва ли ви смартфонът? Как знае какви реклами да покаже веднага след разговор с приятел

Подслушва ли ви смартфонът? Как знае какви реклами да покаже веднага след разговор с приятел
AI не успява да спечели доверието на хората

AI не успява да спечели доверието на хората
Учени от Станфорд: Изкуственият интелект ни лъже, за да ни угоди, и убива критичното ни мислене

Учени от Станфорд: Изкуственият интелект ни лъже, за да ни угоди, и убива критичното ни мислене
YouTube и Meta загубиха историческо дело, което може да промени социалните мрежи

YouTube и Meta загубиха историческо дело, което може да промени социалните мрежи
OpenAI изненадващо спира Sora, след като погълна милиарди без печалба

OpenAI изненадващо спира Sora, след като погълна милиарди без печалба
Краят на скъпия лукс: Как Apple превзема „бюджетния“ пазар и защо сменя стратегията си

Краят на скъпия лукс: Как Apple превзема „бюджетния" пазар и защо сменя стратегията си
Заряза ли Зукърбърг метавселената в полза на AI

Заряза ли Зукърбърг метавселената в полза на AI

З а кратък период след хаотичния преврат в управителния съвет в края на 2023 г., OpenAI изглеждаше постигнала крехка стабилност. Серия от напускания на високопоставени лица и изтекли вътрешни бележки, подробно описани от Ars Technica, The New Yorker и The Wall Street Journal, показват, че „култът към личността“ около главния изпълнителен директор Сам Алтман отново се е превърнал в най-голямата пречка за компанията. 

В основата на вълненията не е липсата на технически прогрес, а фундаменталното разпадане на доверието между Алтман и фракцията на организацията, която „залага на безопасността на първо място“. Вътрешни хора описват култура, в която преследването на изкуствения общ интелект (AGI) се е изместило от научна мисия в търговска надпревара, като Алтман е обвинен, че е дал приоритет на пазарното господство пред етичните ограничения. 

Това безпокойство не е ново. То датира от драматичните събития през 2023 г., когато бордът на OpenAI внезапно отстрани Алтман, позовавайки се на липса на доверие в неговото ръководство. Бързото му завръщане, след натиск от служители и инвеститори, разреши непосредствената криза, но не премахна скритите напрежения. 

Една от най-големите теми зад недоверието е комуникацията. Някои вътрешни хора обвиняват Алтман, че не е напълно прозрачен с колегите и борда. Минали обвинения включват твърдения, че той не винаги е бил откровен относно ключови решения или развития. Това е довело до възприятие, че той действа стратегически, а не открито, особено когато взема най-важните решения.

„Проблемът не е само в това, което прави Сам. Проблемът е, че никога не знаем пълния обхват, докато не прочетем за това в новините“, казва един старши изследовател в компанията, който запазва анонимност. Този стил на лидерство в сянка доведе до опасения, че нестопанската мисия на OpenAI се използва като прикритие за разрастваща се лична империя, оставяйки обикновените инженери да се справят с последиците за безопасността от главоломния цикъл на пускане на продукти, който те не контролират напълно. 

Друг основен източник на напрежение е балансът между бързия растеж и безопасността на изкуствения интелект. OpenAI първоначално е основана със силен фокус върху това да гарантира, че изкуственият интелект е от полза за човечеството. Но с развитието на компанията, особено в по-комерсиална, ориентирана към печалба структура, ​​някои служители смятат, че приоритетите може да се променят.

Напрежението достигна критична точка в началото на 2026 г. след тихото разпускане на екипа „Superalignment“ – групата, натоварена със задачата да гарантира, че изкуственият интелект ще остане полезен за човечеството. Източниците твърдят, че управленският стил на Алтман възнаграждава „доставката на всяка цена“. Когато изследователите изразяват опасения относно непредсказуемостта на новите модели, те се сблъскват с корпоративна структура, която е „защитена от Алтман“ след опита за уволнение през 2023 г., което прави почти невъзможно за борда да осигури ефективен надзор. 

Това напрежение е особено видимо при спорни решения, като например партньорства с правителства или военни организации. Тези действия предизвикаха вътрешни и външни негативни реакции, като някои служители поставиха под въпрос дали етичните съображения са напълно приоритетни. Преходът към по-конвенционална структура с цел печалба, който Алтман подкрепя, отчужди онези, които се присъединиха към фирмата заради първоначалния ѝ устав. 

Освен стратегията, има и опасения относно стила на лидерство. Някои съобщения описват Алтман като силно мотивиран и фокусиран върху дългосрочни цели – качества, които са помогнали OpenAI да се превърне в доминираща сила в областта на изкуствения интелект. Но същите тези черти могат да създадат и вътрешни противоречия.

„Хората имат чувството, че създават продукт за амбицията на изпълнителен директор, а не инструмент за света“, отбелязва анализът. Това чувство е предизвикало „изтичане на таланти“, като инженери от най-високо ниво се насочват към конкуренти като Anthropic или създават свои лаборатории, ориентирани към безопасността. 

Всичко това води и до вътрешни притеснения в компанията, че ентусиазмът на хората около изкуствения интелект започва да се охлажда. Затова тя иска по-бързо да бъдат обсъдени и предложени мерки, които да намалят притесненията на хората за поверителността и за работните им места. 

И тези казуси обаче не намират решение. Една от критиките към Алтман е, че той в началото прави структури и процеси, които да гарантират сигурността и стабилността, но в момента, в който започнат да пречат на основната му амбиция и цели, ги премахва. Самият Алтман коментира пред The New Yorker: "Моите настроения не съвпадат с много от традиционните методи за безопасност на AI", като допълва, че OpenAI ще прави "поне близки до безопасността" проекти.

Говорител на OpenAI пък отговаря пред Inc, че много от историите в портрета на The New Yorker са стари и селективно избрани за конкретна цел. И допълва, че OpenAI продължава да прави продукти, които хората харесват и запазва основната си мисия AGI да е от полза за цялото човечество.

Редактор: Мартин Дешев
Сам Алтман технологии изкуствен интелект бизнес OpenAI
Бъдете подготвени! Опасно, но топло време ни очаква във вторник

Трите думи на сваления пилот, които накараха спасителите да се боят, че влизат в ирански капан

Джей Ди Ванс отпътува за Унгария, за да подкрепи Виктор Орбан

7 април: Когато мракът погълна Кигали и началото на безкрайната нощ

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Очеваден проблем: 60% от шофьорите се оплакват от заслепяващи фарове

<p>Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"</p>
Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"

<p>Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение</p>
Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение

Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес

Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем

<p>Бивш командос задържан в Сидни по обвинения за убийства</p>

Австралия арестува бивш войник за предполагаеми военни престъпления

Обвиненията са свързани с операции в Афганистан

Нов пробив в блокадата: Малайзийски кораб премина безопасно през Ормузкия проток

Петролният танкер е преминал през пролива в близост до иранското крайбрежие, превозвайки иракски суров петрол

<p>Защо бизнесмените избират да се установят в Естония?</p>

Какво трябва да знае всеки бизнесмен и специалист, който обмисля страната като работно‑икономическа дестинация

<p>Метрото в Букурещ поскъпва с 40%</p>

Цената на еднократното пътуване ще се увеличи от 5 на 7 леи (от 0,98 на 1,37 евро)

<p>Затвориха стратегически&nbsp;мост, свързващ Саудитска Арабия с Бахрейн</p>

Съоръжението е единствената сухопътна връзка на Арабския полуостров с Бахрейн, където се намира базата на Пети флот на военноморските сили на САЩ

"Артемис II" пое обратно към Земята

Корабът постави рекорд за най-далечно човешко пътуване в Космоса

<p>Кабинетът осигурява средства за превоз на ученици и междуселищен транспорт</p>

Блястящ спектакъл в Нощта на дуетите в “Като две капки вода”

Дуото Симона и Михаела Маринова спечелиха с образите на Марая Кери и Уитни Хюстън

Започва изплащането на пенсиите за април и великденските добавки

Учени идентифицираха древна генетична линия в Северен Източен Азия, която не само е преживяла последния ледников максимум, но и успешно се е адаптирала към затоплящия се климат, променяйки представите ни за прехода към уседнал живот

Демонстрират системата за компютърна обработка на данните от гласуването

ЦИК осигурява преглед на изходния код, докато МВР охранява доставката на бюлетините в страната

Кристалина Георгиева: Войната в Близкия изток ще доведе до забавяне на растежа и по-висока инфлация

Тя отбеляза, че МВФ е получил искания за финансова помощ от някои страни

Иран: Арогантните изказвания на Тръмп нямат никакъв ефект

Междувременно Израел обяви нова вълна от въздушни удари срещу ирански цели

Мислите се за аутсайдер? 3 знака, че всъщност притежавате мощна харизма, без да го осъзнавате

Харизмата не е в силния глас, а в начина, по който другите се чувстват около вас. Разберете защо способността да разведрявате неудобното мълчание и фактът, че непознати ви се доверяват, са сигурни сигнали, че притежавате рядък вроден магнетизъм

Войната в Украйна: Как Русия унищожава културното наследство

Русия да бъде извадена от списъка на цивилизованите страни, които се грижат за културното наследство – за това настоява Украйна

Грешките, които съсипват великденските яйца

Великденските яйца могат да загубят равномерния си цвят или да изглеждат небрежно поради няколко често срещани грешки по време на подготовката и боядисването

