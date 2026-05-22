Арестуваха мъж за серия грабежи на автомобили пред търговски център в София

П олицията задържа криминално проявен мъж, заподозрян за серия от взломни кражби от автомобили, паркирани пред търговски обект, съобщиха от СДВР.

Задържаха автокрадец след гонка в София

Източник: СДВР

Сигналите за разбити коли са подадени в края на април, като по данни на разследващите извършителят е действал на случаен принцип, разбивайки автомобили и отнемайки различни вещи от тях.

"По случая е задържан 68-годишен мъж, който е с предишни присъди за грабежи и е бил освободен от затвора в края на март", заяви началникът на сектор „Криминална полиция“ към Шесто районно управление на СДВР Бисер Иванов.

По думите му тази сутрин около 8:30 ч. мъжът е бил засечен да се движи между паркираните автомобили на паркинг. При опит за задържане той е извадил нож срещу полицейските служители, които са реагирали с тейзър, за да овладеят ситуацията.

Иванов допълни, че задържаният има над 30 полицейски регистрации.

По случая е образувано досъдебно производство и разследването продължава.