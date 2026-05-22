Какво са видели астронавтите от „Аполо 12“, Пентагонът разсекрети любопитен аудиозапис

Новата порция документи на Министерството на отбраната на САЩ включва разкази за мистериозни светлини в Космоса и над 200 засичания на „зелени кълба“ над секретна база

22 май 2026, 16:36
П ентагонът публикува нова порция разсекретени досиета за НЛО, сред които е и аудиозапис на екипажа от мисията „Аполо 12“. В него астронавтите описват как са видели мистериозни „светлинни лъчи“, докато се опитвали да спят в дълбокия Космос.

Записът от медицинския брифинг след приключването на мисията през 1969 г. улавя разговорите на астронавтите Пийт Конрад, Ричард Гордън и Алън Бийн. Те описват подробно как са преживели странните проблясъци, въпреки че очите им са били напълно затворени.

По-късно медицинският екип на НАСА стига до заключението, че феноменът, докладван от екипажа на „Аполо 12“, всъщност е причинен от процеси в собственото зрение на астронавтите (вследствие на космическите лъчи), а не от външни източници на светлина.

Зелени кълба и огнища над секретна база

Публикуваните 222 досиета са част от втората вълна документи, качени на специализирания сайт на Министерството на отбраната на САЩ за неидентифицирани аномални явления. Това се случва седмици след като президентът Доналд Тръмп разпореди освобождаването на правителствените доклади за НЛО.

Едно от новоразкритите досиета съдържа 116 страници документация, свързана със серия от предполагаеми наблюдения и разследвания в строго секретно съоръжение в Сандия, Ню Мексико, в периода от 1948 до 1950 г.

„Този архив съдържа 209 доклада за забелязани „зелени кълба“, „дискове“ и „огнени топки“ в близост до военната база“, съобщават от Министерството на отбраната.

Пентагонът работи по разсекретяването на подобни документи от години. Министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви в официално изявление, че документите, снимките и видеоклиповете на т.нар. „неидентифицирани аномални явления“ дълго време са подхранвали спекулации.

„Време е американският народ да види това с очите си“, подчерта той.

Източник: NYP    
НЛО Пентагон Разсекретени досиета Аполо 12 Астронавти Неидентифицирани аномални явления Космически лъчи Военна база Сандия Ню Мексико Зелени кълба
