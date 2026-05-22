М инистерството на образованието и науката (МОН) публикува верните отговори на матурата по профилиращ предмет, които се проведоха в петък. Това съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Ключовете по отделните предмети са достъпни в сайта на МОН, в секцията "Общо образование".

Зрелостниците анализираха резултати от изследвания, правата на човека и показаха знания за функционирането на държавния бюджет на днешната матура по профилиращ предмет и на изпита по теория на професията.

По история и цивилизации в частта за съставяне на писмен текст те имаха възможност да избират между отговор на исторически въпрос и отговор на въпрос с използване на исторически източници. Темите на двете опции бяха „Как се променя разположението на силите в Европа и в света след Първата световна война“ и съответно „Защо всеобщата декларация за правата на човека (1948 г.) е забележително постижение на човечеството и основа на съвременната система за защита на правата на човека“.

Избралите да се явят на матура по биология анализираха резултати от кръвни изследвания и решаваха казус за дехидратация и последствията от нея.

Зрелостниците по предприемачество съчетаваха математически умения, логическо мислене и предприемачески подход при вземане на реални бизнес решения. При решаването на казуса те влязоха в ролята на истински предприемачи и трябваше да помогнат на собственици на пекарна да изберат най-подходящото помещение за разширяване на бизнеса. Чрез анализ на данни и финансови изчисления учениците сравняваха два различни варианта, като пресмятаха приходи, разходи и годишна печалба, определяха целевите групи клиенти и търсеха най-доброто решение за бъдещото развитие на бизнеса.

На матурата по философия отговаряха на въпроси към текст на Мартин Бубер. Един от фрагментите (на Франсоа дьо Ларошфуко), по който учениците трябваше да пишат философско есе, бе: „Посредствеността обикновено осъжда всичко, което не може да разбере“.

Казусът, който учениците трябваше да решават, беше върху избора между добре платена работа и следването на собствените ценностни нагласи.

На изпита по теория на професията гимназистите от професионални гимназии и паралелки писаха по теми, съобразени с тяхната специалност. Бъдещите данъчни и митнически служители показаха знания и умения за бюджета на държавата, а програмистите за алгоритмите в изкуствения интелект. Избралите да изучават хотелиерство писаха за системите за безопасност в хотела и застрахователната защита на туриста. Темата за специалност „Геодезия“ бе свързана с организацията на кадастъра, основните документи на кадастралната карта и съдържанието и предназначението на имотния регистър.

Изучаващите специалност „Възобновяеми енергийни източници“ писаха за водноелектрически турбини тип „Каплан“, а гимназистите от специалност „Промишлена електроника“ за промишлени електронни устройства за измерване на честота.

Припомняме, че по тема номер 6 писаха зрелостниците на задължителния държавен изпит по професионална квалификация, който започна в 8:30 ч. днес в 617 училища в страната.

От гимназистите, заявили желание да се явят на изпит по професия, близо 16 000 са избрали да разработват дипломен проект. Останалите се явяват на изпит по теория чрез разработване на тема или чрез тест. Всички ще положат и изпит по практика.

По вариант 2 писаха зрелостниците на втората задължителна матура по профилиращ предмет. Изпитният вариант беше изтеглен по-рано днес в зала 5 на МОН. Изпитът също започна в 8:30 ч. и се провежда в 1434 училища в страната. Вторият задължителен държавен зрелостен изпит е по 30 учебни предмета, тъй като за чуждите езици има изпити на различни равнища, като за всяко равнище се провежда отделен изпит, каза Евгения Костадинова - директор на дирекцията „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в МОН.

За втория държавен зрелостен изпит по профилиращ предмет подадените заявления са над 24 000. Запазва се тенденцията от предишни години най-много зрелостници да избират матура по английски език. Подадените заявления по този профилиращ предмет са над 13 000.

Следват география и икономика с 1810 заявления, биология и здравно образование - 1722, математика - 1523, предприемачество - 1373, и философия - 1186.

Най-малко заявления за матура по профилиращ предмет са подадени за физика и астрономия - 44, италиански език - 113, изобразително изкуство - 139, информатика - 159, и химия и опазване на околната среда - 165, съобщиха за БТА от пресцентъра на МОН.

В рамките на майската сесия МОН ще организира 88 отделни държавни зрелостни изпита. На тях, както и досега, се използва химикалка, която пише с черен цвят.

Резултатите от държавните зрелостни изпити ще бъдат обявени до 11 юни.