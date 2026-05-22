България

МОН публикува верните отговори на матурата по профилиращ предмет

Резултатите от държавните зрелостни изпити ще бъдат обявени до 11 юни

Обновена преди 4 минути / 22 май 2026, 16:53
МОН публикува верните отговори на матурата по профилиращ предмет
Източник: БГНЕС

М инистерството на образованието и науката (МОН) публикува верните отговори на матурата по профилиращ предмет, които се проведоха в петък. Това съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Ключовете по отделните предмети са достъпни в сайта на МОН, в секцията "Общо образование".

Зрелостниците анализираха резултати от изследвания, правата на човека и показаха знания за функционирането на държавния бюджет на днешната матура по профилиращ предмет и на изпита по теория на професията.

По история и цивилизации в частта за съставяне на писмен текст те имаха възможност да избират между отговор на исторически въпрос и отговор на въпрос с използване на исторически източници. Темите на двете опции бяха „Как се променя разположението на силите в Европа и в света след Първата световна война“ и съответно „Защо всеобщата декларация за правата на човека (1948 г.) е забележително постижение на човечеството и основа на съвременната система за защита на правата на човека“. 

Избралите да се явят на матура по биология анализираха резултати от кръвни изследвания и решаваха казус за дехидратация и последствията от нея.

Зрелостниците по предприемачество съчетаваха математически умения, логическо мислене и предприемачески подход при вземане на реални бизнес решения. При решаването на казуса те влязоха в ролята на истински предприемачи и трябваше да помогнат на собственици на пекарна да изберат най-подходящото помещение за разширяване на бизнеса. Чрез анализ на данни и финансови изчисления учениците сравняваха два различни варианта, като пресмятаха приходи, разходи и годишна печалба, определяха целевите групи клиенти и търсеха най-доброто решение за бъдещото развитие на бизнеса.

На матурата по философия отговаряха на въпроси към текст на Мартин Бубер. Един от фрагментите (на Франсоа дьо Ларошфуко), по който учениците трябваше да пишат философско есе, бе: „Посредствеността обикновено осъжда всичко, което не може да разбере“.

Казусът, който учениците трябваше да решават, беше върху избора между добре платена работа и следването на собствените ценностни нагласи.  

На изпита по теория на професията гимназистите от професионални гимназии и паралелки писаха по теми, съобразени с тяхната специалност. Бъдещите данъчни и митнически служители показаха знания и умения за бюджета на държавата, а програмистите за алгоритмите в изкуствения интелект. Избралите да изучават хотелиерство писаха за системите за безопасност в хотела и застрахователната защита на туриста. Темата за специалност „Геодезия“ бе свързана с организацията на кадастъра, основните документи на кадастралната карта и съдържанието и предназначението на имотния регистър. 

Изучаващите специалност „Възобновяеми енергийни източници“ писаха за водноелектрически турбини тип „Каплан“,  а гимназистите от специалност „Промишлена електроника“ за промишлени електронни устройства за измерване на честота.

Вижте отговорите тук.

Зрелостниците се явяват на втората задължителна матура

Припомняме, че по тема номер 6 писаха зрелостниците на задължителния държавен изпит по професионална квалификация, който започна в 8:30 ч. днес в 617 училища в страната. 

От гимназистите, заявили желание да се явят на изпит по професия, близо 16 000 са избрали да разработват дипломен проект. Останалите се явяват на изпит по теория чрез разработване на тема или чрез тест. Всички ще положат и изпит по практика.

По вариант 2 писаха зрелостниците на втората задължителна матура по профилиращ предмет. Изпитният вариант беше изтеглен по-рано днес в зала 5 на МОН. Изпитът също започна в 8:30 ч. и се провежда в 1434 училища в страната. Вторият задължителен държавен зрелостен изпит е по 30 учебни предмета, тъй като за чуждите езици има изпити на различни равнища, като за всяко равнище се провежда отделен изпит, каза Евгения Костадинова - директор на дирекцията „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в МОН.

За втория държавен зрелостен изпит по профилиращ предмет подадените заявления са над 24 000. Запазва се тенденцията от предишни години най-много зрелостници да избират матура по английски език. Подадените заявления по този профилиращ предмет са над 13 000.

По вариант 2 пишат зрелостниците на втората задължителна матура

Следват география и икономика с 1810 заявления, биология и здравно образование - 1722, математика - 1523, предприемачество - 1373, и философия - 1186.

Най-малко заявления за матура по профилиращ предмет са подадени за физика и астрономия - 44, италиански език - 113, изобразително изкуство - 139, информатика - 159, и химия и опазване на околната среда - 165, съобщиха за БТА от пресцентъра на МОН.

В рамките на майската сесия МОН ще организира 88 отделни държавни зрелостни изпита. На тях, както и досега, се използва химикалка, която пише с черен цвят.

Резултатите от държавните зрелостни изпити ще бъдат обявени до 11 юни.

 

МОН Матура Държавни зрелостни изпити Верни отговори Профилиращ предмет Зрелостници Професионална квалификация Английски език Майска сесия Резултати
Последвайте ни

По темата

Глобяват 1000 души с по 5000 евро, гледали пиратски стрийминг

Глобяват 1000 души с по 5000 евро, гледали пиратски стрийминг

Какво са видели астронавтите от „Аполо 12“, Пентагонът разсекрети любопитен аудиозапис

Какво са видели астронавтите от „Аполо 12“, Пентагонът разсекрети любопитен аудиозапис

Десетки деца ранени при удар по общежитие в Луганск

Десетки деца ранени при удар по общежитие в Луганск

"Билги" спира работа след указ на турския президент

Доброволен фонд: Свободата да спестявате за пенсия по свои правила

Доброволен фонд: Свободата да спестявате за пенсия по свои правила

pariteni.bg
10 плодове и зеленчуци, които може да дадете на кучето си

10 плодове и зеленчуци, които може да дадете на кучето си

dogsandcats.bg
<p>Дънди взриви "Капките" и грабна победата!</p>
Ексклузивно

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 3 дни
Това ли е планът за
Ексклузивно

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Преди 3 дни
Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака
Ексклузивно

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Преди 3 дни
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“
Ексклузивно

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Как да носим дамски тениски с маратонки Nike през лятото: лесни тоалети за прохлада и стил

Как да носим дамски тениски с маратонки Nike през лятото: лесни тоалети за прохлада и стил

Любопитно Преди 35 минути

Българка е арестувана в сърцето на Виена, издирвана за десетки престъпления в Германия

Българка е арестувана в сърцето на Виена, издирвана за десетки престъпления в Германия

Свят Преди 42 минути

Охраната на магазин на улица „Грабен“ задържа жената, след като друга клиентка съобщи за кражба на чанта с голяма сума пари

.

9-те звезди от “Капките” заедно часове преди големия финал

Любопитно Преди 2 часа

Всичките 9 участници от Сезона-Слънце влизат в специален епизод на “Капките Podcast” часове преди големия финал, за да разкажат за емоциите, приятелствата и моментите, които никога няма да забравят

„Азбука на доброто“ в „Темата на NOVA”

„Азбука на доброто“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

НСО въвежда мерки за сигурност за честванията на 24 май в София

НСО въвежда мерки за сигурност за честванията на 24 май в София

България Преди 2 часа

Достъпът до зоната около Националната библиотека ще става през два пункта за проверка, а полетите с дронове ще бъдат забранени

Smart Face отбеляза успешен старт по NOVA

Smart Face отбеляза успешен старт по NOVA

Любопитно Преди 2 часа

Премиерата на най-новия формат на медията е безапелационният избор на зрителите в активна възраст (18-59 г.) снощи

Мечка нападна и рани мъж в Румъния

Мечка нападна и рани мъж в Румъния

Свят Преди 2 часа

Няколко екипа на Спешна помощ са пристигнали на мястото на инцидента, а пострадалият е бил открит в съзнание, но с множество наранявания

<p>Ани Заркова: Ако съм на Радев, бих издала заповед хвалбите за абсолютната власт да спрат</p>

Журналистката Ани Заркова в „Телеграфно подкастът“: Ако съм на Радев, бих издала заповед хвалбите за абсолютната власт да спрат

България Преди 2 часа

Известната журналистка изрази тревога от риска новата власт да повтори старите модели на управление и олигархичният модел просто да смени лицата си

.

Кибератаките не подбират според размера на бизнеса. Всеки трябва да е подготвен

Любопитно Преди 2 часа

Росен Христов, старши мениджър "Корпоративни продажби“ във Vivacom

Столичната полиция издирва 74-годишната Тоня Папукчиева - Бодурова

74-годишната Тоня Папукчиева - Бодурова изчезна край Панчарево, виждали ли сте я?

България Преди 3 часа

Хората, които разполагат с информация за изчезналата, могат да сигнализират на тел. 112, 029825310, 029827310 или в най-близкото поделение на МВР

КНСБ се обяви против намаляването на бюджетните разходи за заплати с 10%

КНСБ се обяви против намаляването на бюджетните разходи за заплати с 10%

България Преди 3 часа

Синдикатът изрази сериозни опасения пред финансовия министър Гълъб Донев за секторите със средни възнаграждения от 1000 евро и настоя за единен подход при доходите

<p>Фон дер Лайен ще приеме&nbsp;Радев в Брюксел, ето кога</p>

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен ще приеме министър-председателя Румен Радев в Брюксел следващата седмица

България Преди 3 часа

Това ще бъде първата среща на Фон дер Лайен с премиера Радев от неговото избиране за премиер

Полицията в Русе залови два пъти за 12 часа шофьор след употреба на наркотици

Полицията в Русе залови два пъти за 12 часа шофьор след употреба на наркотици

България Преди 3 часа

32-годишният мъж е хванат с положителни проби за бензодиазепин и амфетамин

„Събуди се“ празнува 24 май със специално издание

„Събуди се“ празнува 24 май със специално издание

Любопитно Преди 4 часа

Проследете удължения ефир на предаването тази неделя по NOVA – на живо от три локации

Арестуваха мъж за серия грабежи на автомобили пред търговски център в София

Арестуваха мъж за серия грабежи на автомобили пред търговски център в София

България Преди 4 часа

Задържаният има над 30 полицейски регистрации

ЕС разширява санкциите срещу Иран заради действията в Ормузкия проток

ЕС разширява санкциите срещу Иран заради действията в Ормузкия проток

Свят Преди 4 часа

"Такива действия нарушават установените права за транзитно и мирно преминаване през международни проливи", се посочва в съобщение на Съвета на ЕС

Всичко от днес

От мрежата

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg
1

Какво представлява тенрекът

sinoptik.bg
1

20 са мечките в планините около София

sinoptik.bg

Сърдечно послание от Лили Иванова след полет до Париж

Edna.bg

Приятелства, емоции и най-личните моменти от Сезона-Слънце на “Капките”

Edna.bg

Божидар Митрев направи класация на вратарите на Левски, има изненади

Gong.bg

Избери "Играч на мача" Септември - Добруджа

Gong.bg

МОН публикува верните отговори на матурата по профилиращ предмет

Nova.bg

Няколко катастрофи блокираха „Тракия”, има километрични задръствания (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg