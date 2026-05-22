Глобяват 1000 души с по 5000 евро, гледали пиратски стрийминг

И талианската финансова полиция е извършила над 100 претърсвания в рамките на мащабна операция срещу незаконния стрийминг, насочена срещу около 1000 потребители на т. нар. пиратски абонаменти, съобщиха представители на властите, цитирани от ДПА.

Това включва незаконен достъп до платени услуги, предлагани от няколко известни стрийминг доставчици.

Според прокуратурата в Болоня операторите са използвали нова техника, при която клиентите инсталирали специфично приложение. Това свързвало устройствата им с чуждестранни сървъри, за да отключи криптираното съдържание и да заобиколи проверките за сигурност на платформите.

Разследващите описват сложна система, която често обработвала плащания чрез криптовалути или чуждестранни сметки. Повече от 70 заподозрени продавачи са предлагали абонаменти за 40-130 евро.

Властите оценяват финансовите загуби на засегнатите компании на около 300 млн. евро.

По време на претърсванията полицията е успяла да изземе значителен обем доказателства, от които се очаква да се получат допълнителни следи. На първите 1000 идентифицирани потребители ще бъдат наложени глоби до 5000 евро.