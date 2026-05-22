Любопитно

9-те звезди от “Капките” заедно часове преди големия финал

Всичките 9 участници от Сезона-Слънце влизат в специален епизод на “Капките Podcast” часове преди големия финал, за да разкажат за емоциите, приятелствата и моментите, които никога няма да забравят

22 май 2026, 16:25
З а първи път “Капките Podcast” събира на едно място всички 9 участници от “Сезона-Слънце” и резултатът е точно толкова забавен, емоционален и дори хаотичен, колкото беше и самият сезон. Часове преди големия финал в Арената, артистите влизат в един много специален епизод, в който няма оценки, няма жури и няма съревнование. Има само усещане за чист адреналин, преди да се качат на най-голямата сцена в живота си, много смях, откровени признания и разкази за онези малки, но незабравими моменти зад кулисите, които зрителите никога не виждат.

Финалът - адреналин и напрежение

За някои финалът е напрежение. За други - огромен адреналин. А за Алекс Раева - купон до последната секунда. “Започнах шоуто с купон и няма как да го завърша без купон!”, смее се тя за избора си да бъде Мадона на финала. След десетки откази да участва в шоуто през годините, днес Алекс е категорична: “Изключително съм благодарна на интуицията си, че не ме подведе”. За Пламена пък “Капките” са нещо, което трудно може да се сравни с друго: “Това е най-големият музикален адреналин. Никога не съм се чувствала така и то в продължение на цели 3 месеца!”.

Ще излязат ли на сцената?

Часове преди да излязат пред над 12 000 души публика, емоциите са повече от истински. “Даже ми минават мисли дали въобще ще успея да изляза на тази голяма сцена”, признава Симона. А Борис също не крие, че никога досега не е заставал пред толкова хора: “Много е хубаво… истински кеф!”.

За Виктор това е още една крачка към нещо, което доскоро му е изглеждало невъзможно: “Вече знам, че мога много”. И може би точно това е най-голямата промяна, която шоуто оставя у всички тях. Как се чувстват останалите участници и какво се е променило за тях? Чуйте в новия епизод на “Капките Podcast”.

Шоу, което променя хората

Зад образите, перуките и лайфовете обаче стоят и невидимите личните битки. Весела Бабинова признава, че психологически изобщо не е била подготвена за формата: “Тези 3 минути концентрация в живо предаване са огромно изпитание”. Но именно това я кара днес да се чувства по-силна. Симона също нарича “Капките” свое “училище за характера”, а Иво Димчев открива нещо много по-лично: “Научих, че имам стойност и извън собственото си творчество”. За Емилия пък най-ценното е усещането, че отново преживява нещо за първи път: “Капките ми върнаха детското чувство на вълнение” - признава тя.

Приятелства, смях и спомени след лайфовете

Макар сезонът да е бил изпълнен с притеснение, всички участници са категорични в едно - именно хората са превърнали това приключение в нещо специално. “Бяхме много добра спойка”, казва Весела и дори издава, че вече имат планове за обща вила след края на шоуто. Дънди описва себе си като “щипката сол, която прави манджата вкусна”, а атмосферата между всички девет звучи повече като приятелска компания, отколкото като телевизионно състезание. Кои са любимите им моменти заедно? Чуйте тези истории само в “Капките Podcast”.

Последните часове на Сезона-Слънце

Няколко часа преди финала всички говорят за едно и също - колко бързо е минало всичко. От първите притеснения в началото до огромната сцена на финала, от недоверието до аплодисментите. “В “Капките” няма излагация. Това е магия”, казва Алекс Раева. И може би точно това е най-точното описание на Сезона-Слънце - сезон, в който девет напълно различни артисти се превърнаха в истински отбор.

Какво никога няма да забравят участниците? Кои са най-смешните моменти зад кулисите? И как изглеждат последните часове преди големия финал на “Като две капки вода”? Всички отговори са в последния епизод за сезона на “Капките Podcast

Официалният подкаст на любимото шоуто за имитации -Капките Podcast” можете да гледате в Vbox7, Nova Play и YouTube. Следете най-интересните акценти във Facebook, Instagram и TikTok .

Източник: „Подкаст Капките”    
