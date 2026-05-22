22 май 2026, 13:22
Русия обвини Украйна в „чудовищно престъпление“ след смъртоносна атака с дрон в Луганска област
Източник: AP/БТА

Р усия обвини Украйна в извършването на „чудовищно престъпление“, след като според руските власти украински удар срещу общежитие в Луганска област е довел до жертви и десетки ранени, предаде Ройтерс.

По данни на местните власти, при атаката са загинали най-малко четирима души, а 35 деца са били ранени. Информацията към момента не е независимо потвърдена, а от украинска страна все още няма официален коментар по случая.

Русия обвини Украйна в масиран ракетен удар

Инцидентът е станал в окупираната от Русия част на Луганска област – един от четирите украински региона, които Москва обяви за анексирани през 2022 г. Киев определя действията на Русия като незаконно завземане на украинска територия и продължава да настоява, че областта е част от Украйна.

Разпространени от руските власти кадри показват спасителни екипи, които издирват пострадали сред отломките на разрушените сгради. На видеозаписите се виждат сериозни щети по общежитието, частично срутени конструкции и пожари, които продължават да горят след удара.

Руските власти в Луганск: Украински ракети удариха града

На една от снимките спасители изнасят човек на носилка от разрушената сграда, докато аварийни екипи разчистват района.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков определи нападението като тежко престъпление и заяви, че виновните трябва да понесат отговорност.

„Това е чудовищно престъпление и отговорните трябва да бъдат изправени пред правосъдието“, каза Песков пред журналисти.

Случаят идва на фона на продължаващите бойни действия в Източна Украйна, където през последните месеци се наблюдава засилване на взаимните удари между двете страни. Луганска област остава сред най-силно засегнатите региони от началото на войната.

Противоречива информация: Атакувала ли е Русия умишлено жилищна сграда в Днепър?

До момента няма информация дали сред жертвите има деца или какво е състоянието на ранените. Очаква се руските власти да публикуват допълнителни данни след приключване на спасителните операции.

Източник: БТА/Деяна Христова    
