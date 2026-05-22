Полицията в Русе залови два пъти за 12 часа шофьор след употреба на наркотици

32-годишният мъж е хванат с положителни проби за бензодиазепин и амфетамин

22 май 2026, 14:59
Източник: iStock

П олицията в Русе залови два пъти за 12 часа 32-годишен мъж да шофира лек автомобил след употреба на наркотици, съобщиха от пресцентъра на областната дирекция на МВР в крайдунавския град. 

Полицейски наряд спрял вчера около полунощ на бул. "Липник" лек автомобил с русенски регистрационен номер, шофиран от 32-годишен мъж. При проверката за алкохол дрегерът отчел 0,85 промила. Водачът бил тестван и за наркотици. Уредът отчел положителен резултат за употреба на бензодиазепин. На шофьора били съставени два акта акта, образувано било и бързо полицейско производство. 

Дванайсет часа по-късно - вчера по обед, полицаи спрели за проверка на улица в Русе отново 32-годишния мъж, който управлявал същия автомобил. При проверката дрегерът не отчел наличие на алкохол. При теста за наркотици уредът показал положителен резултат за употреба на амфетамин. 
По случая е образувано бързо производство.

Статистиката на полицията показва, че през миналата година пътните полицаи са съставили за нарушения на закона за движение по пътищата 8400 акта, наложени са над 25 хиляди глоби с фиш и са издадени повече от 27 хиляди електронни фиша. 

Източник: БТА, Мартин Пенев    
Шофиране след наркотици Полиция Русе Заловен два пъти Бързо производство Наркотест Бензодиазепин Амфетамин Пътна полиция Нарушения на пътя Дрегер
