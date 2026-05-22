"Билги" спира работа след указ на турския президент

Вузът беше поставен под държавен контрол заради разследване за пране на пари

22 май 2026, 16:22
Източник: БТА

Т урските власти отнеха оперативния лиценз на Истанбулски университет „Билги“, след като висшето учебно заведение беше поставено под държавен контрол в рамките на криминално разследване срещу собственика му, предадоха турски медии, цитирани от Ройтерс.

Решението беше публикувано днес в Държавния вестник на Турция и е подписано от президента Реджеп Тайип Ердоган, отбелязва британската агенция.

Истанбулският университет „Билги“ е основан през 1996 г., а през 2019 г. беше придобит от холдинга „Джан Холдинг“ (Can Holding). Миналата година компаниите от групата бяха конфискувани от държавата в рамките на разследване за пране на пари, укриване на данъци и организирана престъпност, припомня Ройтерс.

След намесата на държавата за управлението на университета беше назначен синдик. По данни на турски медии във висшето училище се обучават около 22 000 студенти, а близо 3400 са били записани през 2025 г.

Медиите съобщават, че студентите ще могат да продължат образованието си в Университета за изящни изкуства „Мимар Синан“, който е гарант на Истанбулски университет „Билги“. Съгласно турското законодателство всеки частен университет трябва да има държавен университет гарант, пояснява още агенцията.

Истанбулският университет „Билги“ е частен фондационен университет, разположен в Истанбул, Турция. Основан през 1996 г. от Фондацията за образование и култура „Билги“, той бързо се утвърждава като една от водещите висши учебни институции в страната, известна със своя модерен подход към образованието и ангажимента си към високи академични стандарти. Мотото на университета, „Non scholae sed vitae discimus“ (Учим не за училище, а за живота), отразява неговата философия за образование, насочено към реалния свят.

Университетът е създаден с визия да предложи либерално и интердисциплинарно обучение, което насърчава критичното мислене, креативността и социалната отговорност. От самото си създаване, Билги се отличава с иновативните си учебни програми, особено в области като социални науки, комуникации и право. През 2006 г. университетът се присъединява към мрежата Laureate International Universities, което допринася за разширяването на международните му връзки и глобалното му присъствие. През 2019 г. собствеността на университета преминава към Can Holding, което отваря нова глава в неговото развитие, продължавайки мисията му за качествено образование.

Днес Истанбулският университет „Билги“ предлага богат избор от бакалавърски, магистърски и докторски програми в различни области.

Структурата му включва факултети по:

  1. право,
  2. икономически и административни науки,
  3. комуникации,
  4. архитектура,
  5. инженерни и природни науки,
  6. здравни науки,
  7. социални и
  8. хуманитарни науки.

Университетът обслужва над 20 000 студенти и привлича академичен състав от световна класа. Разполага с четири основни кампуса в Истанбул:

  1. Сантралистанбул,
  2. Куштепе,
  3. Долапдере и
  4. Козятагъ.

Кампусът Сантралистанбул, разположен в бивша електроцентрала, е особено забележителен със своята модерна архитектура и превръщането си в динамичен образователен и културен център.

Университетът „Билги“ е известен със своя активен студентски живот, международната си атмосфера и фокуса си върху предоставянето на практически опит. Той насърчава студентите да развиват силни аналитични умения и да се ангажират с актуални социални и глобални предизвикателства. Чрез своите международни партньорства и програми за обмен, университетът привлича студенти и преподаватели от цял свят, създавайки мултикултурна и стимулираща учебна среда. 

Източник: БТА, Цветозар Цаков    
„Азбука на доброто“ в „Темата на NOVA”

Smart Face отбеляза успешен старт по NOVA

74-годишната Тоня Папукчиева - Бодурова изчезна край Панчарево, виждали ли сте я?

КНСБ се обяви против намаляването на бюджетните разходи за заплати с 10%

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен ще приеме министър-председателя Румен Радев в Брюксел следващата седмица

Полицията в Русе залови два пъти за 12 часа шофьор след употреба на наркотици

„Събуди се“ празнува 24 май със специално издание

Арестуваха мъж за серия грабежи на автомобили пред търговски център в София

ЕС разширява санкциите срещу Иран заради действията в Ормузкия проток

Почина легендарният спортен коментатор Тодор Попов

Русия обвини Украйна в „чудовищно престъпление“ след смъртоносна атака с дрон в Луганска област

Елиана Илиева е новият изпълнителен директор на Агенцията по вписванията

Петьо Еврото отново е обявен за издирване, този път по друго дело

Мощен взрив в нефтохимически завод в Унгария, има жертва и ранени

Тези три зодии са фаворити на съдбата: Чакат ги пари и успех

Италианската полиция развали парти на Мик Джагър заради абсурдно правило

