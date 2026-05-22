"Билги" спира работа след указ на турския президент

Т урските власти отнеха оперативния лиценз на Истанбулски университет „Билги“, след като висшето учебно заведение беше поставено под държавен контрол в рамките на криминално разследване срещу собственика му, предадоха турски медии, цитирани от Ройтерс.

Решението беше публикувано днес в Държавния вестник на Турция и е подписано от президента Реджеп Тайип Ердоган, отбелязва британската агенция.

Истанбулският университет „Билги“ е основан през 1996 г., а през 2019 г. беше придобит от холдинга „Джан Холдинг“ (Can Holding). Миналата година компаниите от групата бяха конфискувани от държавата в рамките на разследване за пране на пари, укриване на данъци и организирана престъпност, припомня Ройтерс.

След намесата на държавата за управлението на университета беше назначен синдик. По данни на турски медии във висшето училище се обучават около 22 000 студенти, а близо 3400 са били записани през 2025 г.

Медиите съобщават, че студентите ще могат да продължат образованието си в Университета за изящни изкуства „Мимар Синан“, който е гарант на Истанбулски университет „Билги“. Съгласно турското законодателство всеки частен университет трябва да има държавен университет гарант, пояснява още агенцията.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan has ordered the immediate closure of Istanbul’s Bilgi University, revoking its licence mid-school year despite its large student body and internationally recognised researchers.#PakistanTV #RecepTayyipErdogan #IstanbulBilgiUniversity… pic.twitter.com/PXIHBjtlDP — Pakistan TV (@PakTVGlobal) May 22, 2026

Истанбулският университет „Билги“ е частен фондационен университет, разположен в Истанбул, Турция. Основан през 1996 г. от Фондацията за образование и култура „Билги“, той бързо се утвърждава като една от водещите висши учебни институции в страната, известна със своя модерен подход към образованието и ангажимента си към високи академични стандарти. Мотото на университета, „Non scholae sed vitae discimus“ (Учим не за училище, а за живота), отразява неговата философия за образование, насочено към реалния свят.

Университетът е създаден с визия да предложи либерално и интердисциплинарно обучение, което насърчава критичното мислене, креативността и социалната отговорност. От самото си създаване, Билги се отличава с иновативните си учебни програми, особено в области като социални науки, комуникации и право. През 2006 г. университетът се присъединява към мрежата Laureate International Universities, което допринася за разширяването на международните му връзки и глобалното му присъствие. През 2019 г. собствеността на университета преминава към Can Holding, което отваря нова глава в неговото развитие, продължавайки мисията му за качествено образование.

Днес Истанбулският университет „Билги“ предлага богат избор от бакалавърски, магистърски и докторски програми в различни области.

Структурата му включва факултети по:

право, икономически и административни науки, комуникации, архитектура, инженерни и природни науки, здравни науки, социални и хуманитарни науки.

Университетът обслужва над 20 000 студенти и привлича академичен състав от световна класа. Разполага с четири основни кампуса в Истанбул:

Сантралистанбул, Куштепе, Долапдере и Козятагъ.

Кампусът Сантралистанбул, разположен в бивша електроцентрала, е особено забележителен със своята модерна архитектура и превръщането си в динамичен образователен и културен център.

Университетът „Билги“ е известен със своя активен студентски живот, международната си атмосфера и фокуса си върху предоставянето на практически опит. Той насърчава студентите да развиват силни аналитични умения и да се ангажират с актуални социални и глобални предизвикателства. Чрез своите международни партньорства и програми за обмен, университетът привлича студенти и преподаватели от цял свят, създавайки мултикултурна и стимулираща учебна среда.