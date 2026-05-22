„Събуди се“ празнува 24 май със специално издание

22 май 2026, 13:55
Източник: NOVA

Т ази неделя „Събуди се“ ще предложи на зрителите празнично издание по случай Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Специалният формат, който ще продължи до обедната емисия новини, ще бъде истински празник на словото и културата и ще разкаже редица вдъхновяващи истории. Репортерите на NOVA ще направят зрителите свидетели на тържествените чествания на 24 май в цялата страна.

Водещ в студиото на NOVA ще бъде Марина Цекова, която ще се срещне със забележителни личности в търсене на непреходните послания на деня. Празничното издание на „Събуди се“ ще се разгърне и в още две емблематични локации. В изнесеното студио пред Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ Ани Салич ще предаде вълнението от сърцето на тържествените събития, а Мариян Станков-Мон Дьо ще потопи публиката в света на някои от най-обичаните ни творци от мястото, където живее духът на българската реч – Народния театър „Иван Вазов“.

Празничното предаване ще събере в ефира на NOVA ярки лица от културния и обществения живот – българската актриса с номинация за „Оскар“ Мария Бакалова, емблематичните имена на родния театър и кино Елена Петрова, Виктор Калев, Деян Донков, Александра Василева, Къци Вапцаров, както и любимата народна певица на поколения българи Николина Чакърдъкова. Гости ще бъдат и министрите на образованието и културата Георги Вълчев и Евтим Милошев, кметът на София Васил Терзиев, както и деканът на Юридическия факултет в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и бивш министър на образованието – проф. Даниел Вълчев.

Не пропускайте празничното издание на „Събуди се“ тази неделя, 24 май, от 7:30 ч. до 12:00 ч. по NOVA!

