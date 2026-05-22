ЕС разширява санкциите срещу Иран заради действията в Ормузкия проток

"Такива действия нарушават установените права за транзитно и мирно преминаване през международни проливи", се посочва в съобщение на Съвета на ЕС

22 май 2026, 13:50
Източник: iStock photos/Getty images

С ъветът на ЕС съобщи, че е одобрил въвеждането на възможност за налагане на санкции срещу Иран заради затварянето на Ормузкия проток.

Решението предвижда разширяване на обхвата на санкциите, първоначално предвидени заради иранската помощ за Русия във войната срещу Украйна и за въоръжени групировки в Близкия изток и района на Червено море.

Иран осмива призивите на ЕС за отваряне на Ормузкия проток

Допълнителните санкции ще бъдат налагани за лица и организации, участвали в действията и политиките на Иран срещу свободното корабоплаване в Близкия изток.

Действията на Иран срещу преминаващите транзитно през Ормузкия проток кораби противоречат на международното право, заявява Съветът на ЕС.

Иран отново въведе ограничения върху Ормузкия проток

Такива действия нарушават установените права за транзитно и мирно преминаване през международни проливи, се посочва в съобщението.

Европейските санкции ще включват забрана за пътуване до ЕС и за транзитно преминаване, запор на имущество, забрана за получаване на средства от европейски източници.

Първоначално ЕС въведе санкции срещу Иран заради подкрепата за Русия във войната в Украйна през юли 2023 г., а преди месец Европейският съвет реши обхватът на тези мерки да бъде допълнително разширен.

Източник: БТА/Николай Желязков    
Съвет на ЕС Санкции срещу Иран Ормузки проток Война в Украйна Помощ за Русия Въоръжени групировки Близък изток Червено море Свободно корабоплаване Международно право
