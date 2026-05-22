Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен ще приеме министър-председателя Румен Радев в Брюксел следващата седмица

Това ще бъде първата среща на Фон дер Лайен с премиера Радев от неговото избиране за премиер

22 май 2026, 15:08
П редседателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще приеме министър-председателя Румен Радев в четвъртък следващата седмица, съобщи днес говорител на ЕК на редовната пресконференция на институцията.

Това ще бъде първата среща на Фон дер Лайен с премиера Радев от неговото избиране за премиер. Очаква се българският министър-председател да има и други срещи с ръководителите на международните институции в Брюксел.

Тази седмица премиерът Радев предприе първото си пътуване зад граница в новото си качество за среща в Берлин с германския канцлер Фридрих Мерц. В началото на месеца министърът на външните работи Велислава Петрова съобщи, че още в първите дни от встъпването си в длъжност премиерът е получил покани също от италианския си колега Джорджа Мелони, от френския президент Еманюел Макрон и от председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

Фон дер Лайен с първо обръщение към Румен Радев

Припомняме, че Урсула фон дер Лайен отправи обръщение към Румен Радев  след победата му на изборите, като изрази готовност за сътрудничество по общи приоритети като сигурност, отбрана, работни места, конкурентоспособност и енергийна независимост. Тази комуникация бе последвана от първото му задгранично посещение като премиер в Берлин, където бе приет от германския канцлер Фридрих Мерц на 18 май 2026 г. с военни почести, според официалната информация от германското канцлерство.

Източник: БТА, кор. на БТА Николай Желязков    
