Журналистката Ани Заркова в „Телеграфно подкастът“: Ако съм на Радев, бих издала заповед хвалбите за абсолютната власт да спрат

Известната журналистка изрази тревога от риска новата власт да повтори старите модели на управление и олигархичният модел просто да смени лицата си

22 май 2026, 15:45
А ни Заркова представи в „Телеграфно подкастът“ новата си книга „Правосъдие за продан“, изградена върху журналистически проверки, факти и реални събития, а не художествена измислица.

Според нея книгата показва „върховенството на мафията над държавата“ и влиянието на корупцията върху обществото. 

Книгата съдържа документални разкази за престъпления, зависимости и злоупотреби с власт през последните около 25–30 години. Повечето герои са реални личности с истинските си имена, а само няколко персонажа са събирателни образи.

Заркова, която бе в инициативния комитет за издигане на Румен Радев за втория му президентски мандат, е умерен оптимист относно намеренията му сега като премиер, но изразява тревога от прекомерното възхваляване на новата власт и от риска да се повторят старите модели на управление. Ако съм на Радев, бих издала заповед хвалбите за абсолютната власт да спрат, подчерта тя. Според нея съдебната система в България е дълбоко компрометирана и функционира като „частна система“ в услуга на икономически и политически интереси. 

Ани Заркова се опасява, че т.нар. „олигархичен модел“ може да не се разруши, а просто сменя лицата си. Според нея има риск съдебната система и „съдебната мафия“ да се прегрупират около новата власт. Заркова се съмнява, че обществото ще приеме подобно развитие без реакция. Според нея основният коректив на властта остава „контролът на площада“, гражданските протести. 

