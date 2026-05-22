Свят

Иран: 35 кораба са преминали през Ормузкия проток през последните 24 часа

Иранските въоръжени сили казаха, цитирани от държавната телевизия, че става въпрос за петролни танкери и товарни кораби

22 май 2026, 15:36
Иран: 35 кораба са преминали през Ормузкия проток през последните 24 часа
Източник: БТА

И ран обяви днес, че през последните 24 часа 35 кораба са преминали през стратегически важния Ормузки проток за търговия с енергийни ресурси в координация с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, предаде ДПА.

Иранските въоръжени сили казаха, цитирани от държавната телевизия, че става въпрос за петролни танкери и товарни кораби.

Иранските въоръжени сили поеха контрола над Ормузкия проток малко след началото на войната на 28 февруари. Трафикът през протока до голяма степен беше блокиран вследствие на заплахи, проверки и атаки срещу кораби, отбелязва ДПА.

Това доведе до рязко покачване на цените на енергията и горивата в световен мащаб. Иран също така заяви, че протокът е бил миниран.

Иран отвори Ормузкия проток, но Тръмп постави ултиматум

Техеран многократно е подчертавал, че Ормузкият проток не е блокиран. На практика обаче корабните компании трябва да се съгласуват с иранските контактни точки и след това им се разрешава да преминават само по коридор в близост до иранското крайбрежие.

Иранското ръководство събира високи такси за това. Експерти по международно право заявиха, че такива такси нарушават правото на транзит.

Американският държавен секретар Марко Рубио, който е в Швеция за среща на външните министри на НАТО, осъди опитите на Иран да създаде система за събиране на такси за преминаване през протока.

"Не знам друга страна в света, която да е за това, освен Иран, но няма страна в света, която трябва да го приеме", каза той.

Ормузкият проток е тесен, стратегически важен морски проток, свързващ Оманския залив на югоизток с Персийския залив на северозапад. Разположен е между Иран на северния бряг и Оман (полуостров Мусандам) и Обединени арабски емирства на южния бряг. Името му произлиза от остров Ормуз, намиращ се в протока. Със своята ширина, варираща от около 39 до 96 километра, той е единственият морски изход от Персийския залив към открития океан, което му придава изключително голямо значение за световната търговия и енергийна сигурност.

  • Географско положение и характеристики

Протокът е с дължина около 167 километра. Дълбочината му варира между 30 и 100 метра, което позволява преминаването на най-големите петролни танкери. Корабоплаването се осъществява в две отделни ленти за движение, всяка с широчина от около 3 километра, разделени от буферна зона със същата широчина. Суверенитетът върху протока е поделен между Иран и Оман, като Оман контролира стратегическата полуостров Мусандам, която се простира в протока и е от ключово значение за наблюдение и контрол на трафика.

  • Икономическо значение

Ормузкият проток е жизненоважен нервен център за световната енергетика. През него преминават над една пета от световния петролен добив и приблизително една четвърт от световния износ на втечнен природен газ (ВПГ). Ежедневно десетки милиони барели суров петрол и други петролни продукти, както и значителни количества ВПГ, транспортирани от държавите от Персийския залив като Саудитска Арабия, Иран, Ирак, Кувейт, Обединени арабски емирства и Катар, преминават през протока към световните пазари. Всяко прекъсване на корабоплаването тук би имало катастрофални последици за световната икономика, водещо до рязък скок в цените на енергията и потенциална глобална рецесия.

  • Геополитическо и стратегическо значение

Като един от най-важните морски „тесни места“ (chokepoints) в света, Ормузкият проток е обект на постоянни геополитически напрежения. Исторически е бил арена на конфликти и инциденти, включително „Танкерната война“ по време на Ирано-иракската война през 80-те години на миналия век, когато са атакувани множество търговски кораби. Иран често е заплашвал да затвори протока в отговор на международни санкции или военни действия срещу него, което предизвиква безпокойство сред международната общност и води до засилване на военноморското присъствие на САЩ и други държави в региона. Контролът или заплахата за контрол върху протока дава на Иран значително влияние в регионалната и световната политика.

Към 22 май 2026 г. напрежението около Ормузки проток се изостря допълнително заради продължаващия военен конфликт между Израел, САЩ и Иран. След съвместните израелско-американски удари по ирански военни и ядрени обекти, започнали в края на февруари 2026 г., Техеран засили натиска върху корабоплаването в Персийския залив и около Ормузкия проток.

Според информации на Reuters, Иран на практика е ограничил преминаването на чуждестранни кораби през стратегическия морски коридор, през който преди конфликта преминаваше около една пета от световните доставки на петрол. В резултат на военната ескалация трафикът през протока е намалял драстично, а десетки търговски кораби и хиляди моряци са блокирани в района.

САЩ отговориха със засилено военноморско присъствие и операции за защита и ескорт на търговски съдове в района на Персийския залив. Вашингтон обвинява Техеран, че използва контрола върху Ормузкия проток като средство за политически и икономически натиск, докато Иран настоява, че действията му са отговор на военните удари и санкциите срещу страната.

Според Reuters и други международни медии, САЩ настояват за свободно корабоплаване и отказ на Иран от опитите му да налага контрол или такси върху преминаването на кораби през международния воден път.

Военният конфликт и несигурността около Ормузкия проток вече оказват сериозно влияние върху световните енергийни пазари. Цените на петрола през последните седмици се повишиха рязко заради опасения от прекъсване на доставките от Близкия изток, а анализатори предупреждават, че продължителна блокада на протока може да доведе до глобална енергийна и транспортна криза.

  • Предизвикателства и бъдеще

Въпреки опитите за диверсификация на енергийните маршрути чрез изграждане на алтернативни петролопроводи, които заобикалят протока, обемът на преминаващия трафик остава огромен. Сигурността на Ормузкия проток е от първостепенно значение за поддържане на глобалната енергийна стабилност и икономическия растеж. Международните усилия са насочени към гарантиране на свободното и безопасно преминаване на кораби през този ключов морски път, подчертавайки неговата непреходна важност за световната икономика и политика.

Източник: БТА    
Иран Ормузки проток Кораби Енергийни ресурси Трафик на кораби Такси за преминаване Международно право Цени на енергията Корпус на гвардейците САЩ
Последвайте ни

По темата

Глобяват 1000 души с по 5000 евро, гледали пиратски стрийминг

Глобяват 1000 души с по 5000 евро, гледали пиратски стрийминг

Радев към DARA: Ти вече си част от европейската политика

Радев към DARA: Ти вече си част от европейската политика

Иран: 35 кораба са преминали през Ормузкия проток през последните 24 часа

Иран: 35 кораба са преминали през Ормузкия проток през последните 24 часа

Журналистката Ани Заркова в „Телеграфно подкастът“: Ако съм на Радев, бих издала заповед хвалбите за абсолютната власт да спрат

Журналистката Ани Заркова в „Телеграфно подкастът“: Ако съм на Радев, бих издала заповед хвалбите за абсолютната власт да спрат

Доброволен фонд: Свободата да спестявате за пенсия по свои правила

Доброволен фонд: Свободата да спестявате за пенсия по свои правила

pariteni.bg
Скритите рискове от твърде ранната социализация на кученцето ви

Скритите рискове от твърде ранната социализация на кученцето ви

dogsandcats.bg
<p>Дънди взриви "Капките" и грабна победата!</p>
Ексклузивно

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 3 дни
Това ли е планът за
Ексклузивно

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Преди 3 дни
Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака
Ексклузивно

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Преди 3 дни
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“
Ексклузивно

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

9-те звезди от “Капките” заедно часове преди големия финал

Любопитно Преди 24 минути

Всичките 9 участници от Сезона-Слънце влизат в специален епизод на “Капките Podcast” часове преди големия финал, за да разкажат за емоциите, приятелствата и моментите, които никога няма да забравят

<p>Академичен трус в Истанбул след указ на Ердоган</p>

"Билги" спира работа след указ на турския президент

Свят Преди 27 минути

Вузът беше поставен под държавен контрол заради разследване за пране на пари

Smart Face отбеляза успешен старт по NOVA

Smart Face отбеляза успешен старт по NOVA

Любопитно Преди 51 минути

Премиерата на най-новия формат на медията е безапелационният избор на зрителите в активна възраст (18-59 г.) снощи

Мечка нападна и рани мъж в Румъния

Мечка нападна и рани мъж в Румъния

Свят Преди 53 минути

Няколко екипа на Спешна помощ са пристигнали на мястото на инцидента, а пострадалият е бил открит в съзнание, но с множество наранявания

.

Кибератаките не подбират според размера на бизнеса. Всеки трябва да е подготвен

Любопитно Преди 1 час

Росен Христов, старши мениджър "Корпоративни продажби“ във Vivacom

Столичната полиция издирва 74-годишната Тоня Папукчиева - Бодурова

74-годишната Тоня Папукчиева - Бодурова изчезна край Панчарево, виждали ли сте я?

България Преди 1 час

Хората, които разполагат с информация за изчезналата, могат да сигнализират на тел. 112, 029825310, 029827310 или в най-близкото поделение на МВР

КНСБ се обяви против намаляването на бюджетните разходи за заплати с 10%

КНСБ се обяви против намаляването на бюджетните разходи за заплати с 10%

България Преди 1 час

Синдикатът изрази сериозни опасения пред финансовия министър Гълъб Донев за секторите със средни възнаграждения от 1000 евро и настоя за единен подход при доходите

<p>Фон дер Лайен ще приеме&nbsp;Радев в Брюксел, ето кога</p>

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен ще приеме министър-председателя Румен Радев в Брюксел следващата седмица

България Преди 1 час

Това ще бъде първата среща на Фон дер Лайен с премиера Радев от неговото избиране за премиер

Полицията в Русе залови два пъти за 12 часа шофьор след употреба на наркотици

Полицията в Русе залови два пъти за 12 часа шофьор след употреба на наркотици

България Преди 1 час

32-годишният мъж е хванат с положителни проби за бензодиазепин и амфетамин

„Събуди се“ празнува 24 май със специално издание

„Събуди се“ празнува 24 май със специално издание

Любопитно Преди 2 часа

Проследете удължения ефир на предаването тази неделя по NOVA – на живо от три локации

Арестуваха мъж за серия грабежи на автомобили пред търговски център в София

Арестуваха мъж за серия грабежи на автомобили пред търговски център в София

България Преди 2 часа

Задържаният има над 30 полицейски регистрации

Почина легендарният спортен коментатор Тодор Попов

Почина легендарният спортен коментатор Тодор Попов

България Преди 3 часа

Той си е отишъл от този свят след кратко боледуване

<p>Русия&nbsp;обвини Украйна в &bdquo;чудовищно престъпление&ldquo;</p>

Русия обвини Украйна в „чудовищно престъпление“ след смъртоносна атака с дрон в Луганска област

Свят Преди 3 часа

<p>Агенцията по вписванията има нов изпълнителен директор</p>

Елиана Илиева е новият изпълнителен директор на Агенцията по вписванията

България Преди 3 часа

Петьо Еврото отново е обявен за издирване, този път по друго дело

Петьо Еврото отново е обявен за издирване, този път по друго дело

България Преди 3 часа

Прокуратурата ще протестира присъдата му

Мощен взрив в нефтохимически завод в Унгария, има жертва и ранени

Мощен взрив в нефтохимически завод в Унгария, има жертва и ранени

Свят Преди 4 часа

Пожарникарите са локализирали пламъците, операцията продължава

Всичко от днес

От мрежата

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg
1

Какво представлява тенрекът

sinoptik.bg
1

20 са мечките в планините около София

sinoptik.bg

Приятелства, емоции и най-личните моменти от Сезона-Слънце на “Капките”

Edna.bg

Емоционален празник в семейството на половинката на Рачков

Edna.bg

Голямото интервю: Амад Диало (22.05.2026)

Gong.bg

НБА Екшън (21.05.2026)

Gong.bg

Няколко катастрофи блокираха „Тракия”, има километрични задръствания (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Румен Радев към DARA: Ти вече си част от европейската политика

Nova.bg