Иран: 35 кораба са преминали през Ормузкия проток през последните 24 часа

И ран обяви днес, че през последните 24 часа 35 кораба са преминали през стратегически важния Ормузки проток за търговия с енергийни ресурси в координация с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, предаде ДПА.

Иранските въоръжени сили казаха, цитирани от държавната телевизия, че става въпрос за петролни танкери и товарни кораби.

Иранските въоръжени сили поеха контрола над Ормузкия проток малко след началото на войната на 28 февруари. Трафикът през протока до голяма степен беше блокиран вследствие на заплахи, проверки и атаки срещу кораби, отбелязва ДПА.

Това доведе до рязко покачване на цените на енергията и горивата в световен мащаб. Иран също така заяви, че протокът е бил миниран.

Иран отвори Ормузкия проток, но Тръмп постави ултиматум

Техеран многократно е подчертавал, че Ормузкият проток не е блокиран. На практика обаче корабните компании трябва да се съгласуват с иранските контактни точки и след това им се разрешава да преминават само по коридор в близост до иранското крайбрежие.

Иранското ръководство събира високи такси за това. Експерти по международно право заявиха, че такива такси нарушават правото на транзит.

Американският държавен секретар Марко Рубио, който е в Швеция за среща на външните министри на НАТО, осъди опитите на Иран да създаде система за събиране на такси за преминаване през протока.

"Не знам друга страна в света, която да е за това, освен Иран, но няма страна в света, която трябва да го приеме", каза той.

Ормузкият проток е тесен, стратегически важен морски проток, свързващ Оманския залив на югоизток с Персийския залив на северозапад. Разположен е между Иран на северния бряг и Оман (полуостров Мусандам) и Обединени арабски емирства на южния бряг. Името му произлиза от остров Ормуз, намиращ се в протока. Със своята ширина, варираща от около 39 до 96 километра, той е единственият морски изход от Персийския залив към открития океан, което му придава изключително голямо значение за световната търговия и енергийна сигурност.

Географско положение и характеристики

Протокът е с дължина около 167 километра. Дълбочината му варира между 30 и 100 метра, което позволява преминаването на най-големите петролни танкери. Корабоплаването се осъществява в две отделни ленти за движение, всяка с широчина от около 3 километра, разделени от буферна зона със същата широчина. Суверенитетът върху протока е поделен между Иран и Оман, като Оман контролира стратегическата полуостров Мусандам, която се простира в протока и е от ключово значение за наблюдение и контрол на трафика.

Икономическо значение

Ормузкият проток е жизненоважен нервен център за световната енергетика. През него преминават над една пета от световния петролен добив и приблизително една четвърт от световния износ на втечнен природен газ (ВПГ). Ежедневно десетки милиони барели суров петрол и други петролни продукти, както и значителни количества ВПГ, транспортирани от държавите от Персийския залив като Саудитска Арабия, Иран, Ирак, Кувейт, Обединени арабски емирства и Катар, преминават през протока към световните пазари. Всяко прекъсване на корабоплаването тук би имало катастрофални последици за световната икономика, водещо до рязък скок в цените на енергията и потенциална глобална рецесия.

Геополитическо и стратегическо значение

Като един от най-важните морски „тесни места“ (chokepoints) в света, Ормузкият проток е обект на постоянни геополитически напрежения. Исторически е бил арена на конфликти и инциденти, включително „Танкерната война“ по време на Ирано-иракската война през 80-те години на миналия век, когато са атакувани множество търговски кораби. Иран често е заплашвал да затвори протока в отговор на международни санкции или военни действия срещу него, което предизвиква безпокойство сред международната общност и води до засилване на военноморското присъствие на САЩ и други държави в региона. Контролът или заплахата за контрол върху протока дава на Иран значително влияние в регионалната и световната политика.

Към 22 май 2026 г. напрежението около Ормузки проток се изостря допълнително заради продължаващия военен конфликт между Израел, САЩ и Иран. След съвместните израелско-американски удари по ирански военни и ядрени обекти, започнали в края на февруари 2026 г., Техеран засили натиска върху корабоплаването в Персийския залив и около Ормузкия проток.

Според информации на Reuters, Иран на практика е ограничил преминаването на чуждестранни кораби през стратегическия морски коридор, през който преди конфликта преминаваше около една пета от световните доставки на петрол. В резултат на военната ескалация трафикът през протока е намалял драстично, а десетки търговски кораби и хиляди моряци са блокирани в района.

САЩ отговориха със засилено военноморско присъствие и операции за защита и ескорт на търговски съдове в района на Персийския залив. Вашингтон обвинява Техеран, че използва контрола върху Ормузкия проток като средство за политически и икономически натиск, докато Иран настоява, че действията му са отговор на военните удари и санкциите срещу страната.

Според Reuters и други международни медии, САЩ настояват за свободно корабоплаване и отказ на Иран от опитите му да налага контрол или такси върху преминаването на кораби през международния воден път.

Военният конфликт и несигурността около Ормузкия проток вече оказват сериозно влияние върху световните енергийни пазари. Цените на петрола през последните седмици се повишиха рязко заради опасения от прекъсване на доставките от Близкия изток, а анализатори предупреждават, че продължителна блокада на протока може да доведе до глобална енергийна и транспортна криза.

Предизвикателства и бъдеще

Въпреки опитите за диверсификация на енергийните маршрути чрез изграждане на алтернативни петролопроводи, които заобикалят протока, обемът на преминаващия трафик остава огромен. Сигурността на Ормузкия проток е от първостепенно значение за поддържане на глобалната енергийна стабилност и икономическия растеж. Международните усилия са насочени към гарантиране на свободното и безопасно преминаване на кораби през този ключов морски път, подчертавайки неговата непреходна важност за световната икономика и политика.