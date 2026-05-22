Почина легендарният спортен коментатор Тодор Попов

С лед кратко боледуване е починал дългогодишният спортен журналист и тенис коментатор Тодор Попов – едно от най-разпознаваемите имена в българската спортна журналистика, предаде БНТ.

До последните дни от живота си той оставаше отдаден на голямата си страст – тениса, като продължаваше активно да коментира мачове и турнири в телевизионния ефир.

Кариерата му започва в Българска национална телевизия, където работи в емблематичното предаване "Всяка неделя". През годините Тодор Попов се утвърждава като един от най-уважаваните и разпознаваеми тенис коментатори в страната.

В професионалния си път той участва в отразяването на Олимпийски игри, световни първенства и едни от най-големите турнири в световния тенис. Работил е за редица български и международни медии, сред които БНТ, Eurosport, Ring, TV+, Nova Television и MAX Sport.

Освен журналист, Тодор Попов е бил и активен спортист. Той има успехи както в тениса на маса, така и в тениса на корт, като е световен шампион и многократен държавен шампион за журналисти.

С кончината му българската спортна общност губи уважаван професионалист, човек с огромен опит и една от емблематичните фигури в телевизионното спортно коментиране у нас.