Десетки деца ранени при удар по общежитие в Луганск

Н ай-малко четирима души бяха убити и 35 деца бяха ранени при атака снощи в Луганска област, съобщи руската държавна агенция РИА Новости, като се позова на местните власти.

„Снощи общежитие, в което са били настанени 86 деца, се срути след масиран удар с дронове срещу Старобелския колеж на Луганския педагогически университет“, се казва в изявление на местните спешни служби. В изявлението се добавя, че досега изпод отломките са били извадени трима души.

Според официалния представител на Следствения комитет на Руската федерация Светлана Петренко става дума за целенасочен удар по административните сгради и общежитието на колежа в Старобелск с четири дрона. Тя каза, че по информация на Следствения комитет в този момент в общежитието са се намирали 86 ученици и 1 работник.

„В резултат на това пететажната сграда се е сринала от петия до втория етаж. Няколко души, по предварителни данни, са затрупани под отломките. Броят на загиналите и ранените се уточнява“, каза още Петренко.

Агенция Ройтерс посочва, че не може да потвърди какво точно се е случило чрез независими източници и към момента няма коментар от Украйна.

Според спасителните служби под развалините все още има повече от 10 ученици.

Руският комисар по правата на човека Яна Лантратова каза, че 86 юноши на възраст между 14 и 18 години нощували в колежа в Старобелск на Луганския педагогически университет. „Украинските въоръжени сили нанесоха целенасочен удар срещу спящи ученици“, заяви Лантратова.

По информация на ръководителя на местните власти в града са нанесени щети и на административни сгради, магазини и частни домове.

Говорителка на руското министерство на външните работи Мария Захарова заяви пред ТАСС, че „терористите целенасочено и с удоволствие нанасят удари по деца, а Западът мълчи като касапин“.

На място работи оперативно-разследваща група с участието на следователи от Следствения комитет на Русия, каза Петренко. Следователите разпитват очевидци, назначени са редица експертизи.

„В рамките на углавното дело ще бъде дадена правна оценка на действията на украинските военнослужещи, които са насочили безпилотен летателен апарат към граждански обект“, добави тя.

