Свят

Десетки деца ранени при удар по общежитие в Луганск

Руски медии твърдят, че в сградата са били настанени 86 ученици

22 май 2026, 16:44
Десетки деца ранени при удар по общежитие в Луганск
Източник: БТА

Н ай-малко четирима души бяха убити и 35 деца бяха ранени при атака снощи в Луганска област, съобщи руската държавна агенция РИА Новости, като се позова на местните власти.

„Снощи общежитие, в което са били настанени 86 деца, се срути след масиран удар с дронове срещу Старобелския колеж на Луганския педагогически университет“, се казва в изявление на местните спешни служби. В изявлението се добавя, че досега изпод отломките са били извадени трима души.

Според официалния представител на Следствения комитет на Руската федерация Светлана Петренко става дума за целенасочен удар по административните сгради и общежитието на колежа в Старобелск с четири дрона. Тя каза, че по информация на Следствения комитет в този момент в общежитието са се намирали 86 ученици и 1 работник. 

„В резултат на това пететажната сграда се е сринала от петия до втория етаж. Няколко души, по предварителни данни, са затрупани под отломките. Броят на загиналите и ранените се уточнява“, каза още Петренко.

Дете стана жертва на руска атака с дрон в Украйна

Агенция Ройтерс посочва, че не може да потвърди какво точно се е случило чрез независими източници и към момента няма коментар от Украйна.

Според спасителните служби под развалините все още има повече от 10 ученици.

Руският комисар по правата на човека Яна Лантратова каза, че 86 юноши на възраст между 14 и 18 години нощували в колежа в Старобелск на Луганския педагогически университет. „Украинските въоръжени сили нанесоха целенасочен удар срещу спящи ученици“, заяви Лантратова.

Руско нападение с дронове в Днепър, има пострадали, сред които и деца

По информация на ръководителя на местните власти в града са нанесени щети и на административни сгради, магазини и частни домове. 

Говорителка на руското министерство на външните работи Мария Захарова заяви пред ТАСС, че „терористите целенасочено и с удоволствие нанасят удари по деца, а Западът мълчи като касапин“.

На място работи оперативно-разследваща група с участието на следователи от Следствения комитет на Русия, каза Петренко. Следователите разпитват очевидци, назначени са редица експертизи. 

„В рамките на углавното дело ще бъде дадена правна оценка на действията на украинските военнослужещи, които са насочили безпилотен летателен апарат към граждански обект“, добави тя.

Безпилотните летателни апарати (БЛА), по-известни като дронове, са въздухоплавателни средства, които летят без човешки пилот на борда. Те могат да бъдат управлявани дистанционно от оператор чрез радиовръзка или да изпълняват предварително програмирани задачи автономно, използвайки GPS и вградени сензори. Терминът "дрон" първоначално е използван за военни цели за обозначаване на самолети-мишени или разузнавателни апарати, но днес обхваща широк спектър от устройства с различна големина, форма и възможности – от малки играчки и хоби-модели до сложни многомилионни системи, използвани за разузнаване, доставка и дори бойни действия. Те могат да бъдат с фиксирано крило, както традиционните самолети, или с множество ротори (мултикоптери), което им позволява вертикално излитане и кацане.

Историята на дроновете започва още в началото на 20-ти век с експерименти за безпилотни самолети и управляеми от разстояние торпеда, като първите военни прототипи са разработени през Първата световна война. Значително развитие на технологията е отбелязано през Втората световна война, когато германците използват крилати ракети V-1, а САЩ експериментират с безпилотни бомбардировачи. През Студената война дроновете продължават да се усъвършенстват главно за разузнавателни мисии. Въпреки това, масовото им разгръщане и навлизане в цивилния сектор започва едва в края на 20-ти и началото на 21-ви век, особено след появата на високоточни GPS системи, миниатюризирани камери, по-мощни батерии и усъвършенствани системи за контрол и комуникация.

Съвременните дронове намират приложение в множество сфери, революционизирайки различни индустрии. Във военното дело те се използват за разузнаване, наблюдение, целеуказване, оценка на щетите след удари и дори за преки бойни операции, като предлагат повишена безопасност за човешкия персонал и възможност за достъп до опасни или недостъпни зони. В гражданския сектор дроновете трансформират индустрии като фотография, кинопроизводство и журналистика, позволявайки заснемането на уникални кадри от въздуха. Използват се също в селското стопанство за прецизно пръскане на култури и мониторинг на посеви, в строителството за инспекции на обекти и създаване на 3D модели, в логистиката за доставка на пратки, при издирвателно-спасителни операции след бедствия, както и за инспекция на критична инфраструктура като мостове, електропроводи и тръбопроводи. Някои организации ги използват дори за разпространение на материали или за извършване на въздушна картография и мониторинг на околната среда.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
Атака в Луганска област Удар с дронове Срутване на общежитие Деца жертви Старобелски колеж Загинали и ранени Руско разследване Военни действия Граждански обекти Обвинения в тероризъм
Последвайте ни

По темата

Глобяват 1000 души с по 5000 евро, гледали пиратски стрийминг

Глобяват 1000 души с по 5000 евро, гледали пиратски стрийминг

Радев към DARA: Ти вече си част от европейската политика

Радев към DARA: Ти вече си част от европейската политика

Иран: 35 кораба са преминали през Ормузкия проток през последните 24 часа

Иран: 35 кораба са преминали през Ормузкия проток през последните 24 часа

Журналистката Ани Заркова в „Телеграфно подкастът“: Ако съм на Радев, бих издала заповед хвалбите за абсолютната власт да спрат

Журналистката Ани Заркова в „Телеграфно подкастът“: Ако съм на Радев, бих издала заповед хвалбите за абсолютната власт да спрат

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
Citroen възражда легендата 2CV като субкомпактен EV за под 15 000 евро

Citroen възражда легендата 2CV като субкомпактен EV за под 15 000 евро

carmarket.bg
<p>Дънди взриви "Капките" и грабна победата!</p>
Ексклузивно

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 3 дни
Това ли е планът за
Ексклузивно

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Преди 3 дни
Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака
Ексклузивно

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Преди 3 дни
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“
Ексклузивно

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

9-те звезди от “Капките” заедно часове преди големия финал

Любопитно Преди 27 минути

Всичките 9 участници от Сезона-Слънце влизат в специален епизод на “Капките Podcast” часове преди големия финал, за да разкажат за емоциите, приятелствата и моментите, които никога няма да забравят

<p>Академичен трус в Истанбул след указ на Ердоган</p>

"Билги" спира работа след указ на турския президент

Свят Преди 30 минути

Вузът беше поставен под държавен контрол заради разследване за пране на пари

Smart Face отбеляза успешен старт по NOVA

Smart Face отбеляза успешен старт по NOVA

Любопитно Преди 54 минути

Премиерата на най-новия формат на медията е безапелационният избор на зрителите в активна възраст (18-59 г.) снощи

Мечка нападна и рани мъж в Румъния

Мечка нападна и рани мъж в Румъния

Свят Преди 56 минути

Няколко екипа на Спешна помощ са пристигнали на мястото на инцидента, а пострадалият е бил открит в съзнание, но с множество наранявания

.

Кибератаките не подбират според размера на бизнеса. Всеки трябва да е подготвен

Любопитно Преди 1 час

Росен Христов, старши мениджър "Корпоративни продажби“ във Vivacom

КНСБ се обяви против намаляването на бюджетните разходи за заплати с 10%

КНСБ се обяви против намаляването на бюджетните разходи за заплати с 10%

България Преди 1 час

Синдикатът изрази сериозни опасения пред финансовия министър Гълъб Донев за секторите със средни възнаграждения от 1000 евро и настоя за единен подход при доходите

<p>Фон дер Лайен ще приеме&nbsp;Радев в Брюксел, ето кога</p>

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен ще приеме министър-председателя Румен Радев в Брюксел следващата седмица

България Преди 1 час

Това ще бъде първата среща на Фон дер Лайен с премиера Радев от неговото избиране за премиер

Полицията в Русе залови два пъти за 12 часа шофьор след употреба на наркотици

Полицията в Русе залови два пъти за 12 часа шофьор след употреба на наркотици

България Преди 1 час

32-годишният мъж е хванат с положителни проби за бензодиазепин и амфетамин

„Събуди се“ празнува 24 май със специално издание

„Събуди се“ празнува 24 май със специално издание

Любопитно Преди 2 часа

Проследете удължения ефир на предаването тази неделя по NOVA – на живо от три локации

Арестуваха мъж за серия грабежи на автомобили пред търговски център в София

Арестуваха мъж за серия грабежи на автомобили пред търговски център в София

България Преди 2 часа

Задържаният има над 30 полицейски регистрации

ЕС разширява санкциите срещу Иран заради действията в Ормузкия проток

ЕС разширява санкциите срещу Иран заради действията в Ормузкия проток

Свят Преди 3 часа

"Такива действия нарушават установените права за транзитно и мирно преминаване през международни проливи", се посочва в съобщение на Съвета на ЕС

Почина легендарният спортен коментатор Тодор Попов

Почина легендарният спортен коментатор Тодор Попов

България Преди 3 часа

Той си е отишъл от този свят след кратко боледуване

<p>Русия&nbsp;обвини Украйна в &bdquo;чудовищно престъпление&ldquo;</p>

Русия обвини Украйна в „чудовищно престъпление“ след смъртоносна атака с дрон в Луганска област

Свят Преди 3 часа

<p>Агенцията по вписванията има нов изпълнителен директор</p>

Елиана Илиева е новият изпълнителен директор на Агенцията по вписванията

България Преди 3 часа

Петьо Еврото отново е обявен за издирване, този път по друго дело

Петьо Еврото отново е обявен за издирване, този път по друго дело

България Преди 4 часа

Прокуратурата ще протестира присъдата му

Мощен взрив в нефтохимически завод в Унгария, има жертва и ранени

Мощен взрив в нефтохимически завод в Унгария, има жертва и ранени

Свят Преди 4 часа

Пожарникарите са локализирали пламъците, операцията продължава

Всичко от днес

От мрежата

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg
1

Какво представлява тенрекът

sinoptik.bg
1

20 са мечките в планините около София

sinoptik.bg

Приятелства, емоции и най-личните моменти от Сезона-Слънце на “Капките”

Edna.bg

Емоционален празник в семейството на половинката на Рачков

Edna.bg

Голямото интервю: Амад Диало (22.05.2026)

Gong.bg

НБА Екшън (21.05.2026)

Gong.bg

Няколко катастрофи блокираха „Тракия”, има километрични задръствания (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Румен Радев към DARA: Ти вече си част от европейската политика

Nova.bg