Мечка нападна и рани мъж в Румъния

М ечка нападна 72-годишен мъж в труднодостъпен район в северния румънски окръг Бистрица-Насауд, съобщи Департаментът за извънредни ситуации в информация.

Няколко екипа на Спешна помощ са пристигнали на мястото на инцидента, а пострадалият е бил открит в съзнание, но с множество наранявания. По-късно е бил транспортиран до болница. Мъжът е в Отделението по обща хирургия. Здравословното му състояние в момента е стабилно.

Местните медии припомнят, че преди две седмици в същия район загина жена. Тя беше намерена мъртва, със следи от нападение от диво животно, най-вероятно мечка.

Междувременно в четвъртък румънският президент Никушор Дан атакува в Конституционния съд новия закон, касаещ методите за намеса за предотвратяване и борба с нападения от кафяви мечки. Държавният глава твърди, че той нарушава както Конституцията, така и европейското законодателство за защита на строго пазените видове.

„Нивото на превенция, материализирано при планиран ежегоден лов, може да се счита за непропорционална мярка, освен ако не е научно доказано, че популацията на кафява мечка е прекомерно голяма и че други решения за запазване на екологичния баланс и безопасността на популацията не са достатъчни“, се посочва в жалбата на Никушор Дан.

В документа се твърди, че законът не установява ясни критерии за оценка на популацията на мечките, не споменава анализираните алтернативни методи и не обосновава въздействието върху опазването на вида.

Действието на президента Никушор Дан идва в чувствителен контекст, в който властите се опитват да намерят баланс между безопасността на населението и задълженията, поети от Румъния по отношение на опазването на биоразнообразието.

В началото на годината министърът на околната среда Диана Бузоян съобщи, че се планира хиляди километри електрически огради да бъдат инсталирани в Румъния, за да се ограничат ситуациите, в които хората влизат в конфликт с диви животни.

Страната има най-голям брой кафяви мечки в Европа или три пъти повече, отколкото би трябвало, като популацията непрекъснато нараства, показват данните на ресорното ведомство. Местното население в редица планински и горски райони на страната от години настоява за решение на проблема.

Как да се предпазим от мечка

Предпазването от мечки е съвкупност от практики и знания, целящи да минимизират риска от срещи с тези диви животни и да осигурят безопасност в случай на такава среща. С разширяването на човешката дейност в естествени местообитания на мечките, както и с възстановяването на мечите популации в някои региони, разбирането на правилното поведение е от съществено значение за безопасното съжителство между хората и мечките. Тази тема придобива все по-голяма актуалност, тъй като конфликтите между хора и мечки могат да имат сериозни последици и за двете страни.

Предотвратяване на срещи

Най-добрата защита е избягването на среща с мечка. Когато се движите в райони, обитавани от мечки, е препоръчително да правите шум, за да предупредите животните за присъствието си. Разговори, пеене или използване на камбанки за мечки може да предотврати изненадващи срещи, които често водят до отбранителна реакция от страна на мечката, особено ако е уплашена или защитава малките си. Винаги трябва да се движите в групи, тъй като групите са по-шумни и изглеждат по-застрашителни за мечките. Избягвайте да се движите през здрач или на зазоряване, когато мечките са най-активни.

Правилното съхранение на храна е критично. Храната, боклукът и продуктите със силни миризми трябва да се съхраняват в специални контейнери, устойчиви на мечки, или да се окачват на дървета, далеч от лагера и мястото за спане. Никога не оставяйте храна без надзор или в палатката си. Почиствайте добре къмпинга, като не оставяте никакви остатъци, които биха могли да привлекат мечки. Бъдете нащрек за признаци на мечки, като пресни стъпки, изпражнения, разровени места за храна или следи от драскотини по дърветата.

При среща с мечка

Ако все пак се сблъскате с мечка, запазете спокойствие. Не бягайте, тъй като това може да провокира преследващ инстинкт у мечката, която е способна да развива висока скорост. Вместо това, говорете с тих, спокоен глас, за да покажете, че сте човек, а не плячка. Бавно се оттеглете назад, като избягвате директен зрителен контакт, който може да се възприеме като агресия. Опитайте се да изглеждате по-големи, като вдигнете ръце, яке или раница над главата си.

Поведението при атака зависи от вида на мечката и причината за агресията. В България основно се среща кафявата мечка. При среща с кафява мечка, ако атаката е отбранителна (например, мечката защитава малките си или храната си), най-добре е да се престорите на умрели. Легнете по корем, сключете ръце зад врата, за да защитите главата и врата си, и останете неподвижни, докато мечката си тръгне. Ако атаката е хищническа (което е изключително рядко) или мечката изглежда особено упорита, тогава трябва да се борите с всички сили, като целите в лицето и очите.

Носенето на спрей против мечки е силно препоръчително в райони с мечки. Уверете се, че знаете как да го използвате правилно и че е леснодостъпен, а не прибран в раницата. Спреят трябва да се използва само при директна атака, когато мечката е наблизо (обикновено в рамките на 5-10 метра), като се цели към лицето на животното.

Инцидентите с мечки често водят до негативни последици за животните, включително принудително преместване или евтаназия.