Свят

Магьосници, кукли и украински дронове откраднаха шоуто на форума на Путин

Докато руският президент уверяваше чуждестранните делегати, че икономиката е стабилна, форумът в Санкт Петербург се превърна в зрелище с приказни злодеи, танцуващи баби и гъст черен дим от успешните украински атаки

7 юни 2026, 21:11
Магьосници, кукли и украински дронове откраднаха шоуто на форума на Путин
Източник: БТА

З ъл магьосник от приказките е последното нещо, което очаквате да видите на престижен икономически форум. Но на тазгодишното издание на Международния икономически форум в Санкт Петербург (SPIEF 2026) точно такъв персонаж правеше своите фокуси. Облечен като фолклорния злодей Кошчей Безсмъртни, мъжът вадеше монети от нищото, „чупеше“ и сглобяваше очила и пускаше дим от пръстите си пред изумените минувачи, пише BBC.

„Руснаците сме непредвидими хора. Правим неща, които никой не очаква“, заяви гордо той.

Може и да е така. Но най-драматичната непредвидимост в Санкт Петербург дойде не от руските приказки, а от Украйна.

Още в откриващия и в закриващия ден на ключовия за Кремъл форум, украински дронове атакуваха района на града. Най-яркият спомен от SPIEF 2026 няма да бъдат лъскавите щандове, а огромният стълб от гъст черен дим, който доминираше над небето. Докато делегатите пристигаха в експо центъра в покрайнините на града, те ясно виждаха пушека – местните власти неохотно признаха, че дронове са нанесли щети върху „инфраструктурата“.

Войната на думи: Зеленски срещу Путин

Малцина обаче можеха да предвидят следващия ход. Володимир Зеленски публикува отворено писмо до Владимир Путин. В него украинският президент открито захапа руския лидер за възрастта му и за неуспехите на Русия на фронта, но същевременно предложи двамата да се срещнат в неутрална държава, за да преговарят за мир.

Отговорът на Путин? В него нямаше нищо изненадващо.

Кремълският лидер отхвърли предложението, определяйки тона на писмото като „груб“.

„Не на автора на писмото трябва да отговарям, а на нашите войници на фронтовата линия... На тях казвам: Продължавайте в същия дух, братя!“, заяви Путин от трибуната на форума.

Владимир Путин не е готов да прекрати войната – освен ако това не стане изцяло при неговите условия. По време на пленарната сесия той изглеждаше точно такъв, какъвто се очакваше: безкомпромисен, неразкаял се и решен да демонстрира желязна сила и икономическа стабилност. „Има война и санкции. Но икономиката се развива. Всичко е стабилно“, обяви той под аплодисментите на приятелски настроени чуждестранни делегати и руски предприемачи.

Реалността зад кулисите: „Както каза президентът...“

Големият проблем на Путин обаче е това, което се случва извън бляскавата зала. Огромните загуби на бойното поле, фактът, че конфликтът навлезе в своята пета година, и украинските дронове, които вече редовно проникват дълбоко в руската територия.

Когато попитате висшите руски чиновници на форума за войната, отговорите им си приличат по едно – всички цитират сляпо Кремъл.

„Мога да отговоря само с думите на нашия президент. Той каза, че тази ситуация трябва да бъде разрешена скоро“, заяви Александър Жуков, заместник-председател на Държавната дума.

„Както казва нашият президент, враговете ни, за съжаление, се опитват да ни наранят“, повтори като ехо и губернаторът на Смоленска област Василий Анохин, чийто регион също беше атакуван от дронове.

Въпреки оптимистичния тон на форума, руската икономика страда от огромно напрежение под тежестта на санкциите. Растежът в повечето сектори е спрял, а икономистите говорят за „стагнация“ и „спад“. Военната машина изсмуква колосални човешки и финансови ресурси.

Куклите „Неваляшка“ и американските гости

Тъй като Кремъл не може като магьосника Кошчей да извади пари от нищото, за да запълни бюджетния дефицит, той се опита да извади от ръкава си други изненади.

Като сензация беше представено присъствието на Родни Мимс Кук-младши (председател на Комисията за изящни изкуства на САЩ), който пренесе специални поздрави на Путин от неговия „приятел президентът Тръмп“. Руските медии гръмко обявиха това за „първата официална американска делегация от десетилетие“. Във Вашингтон обаче никой не беше чувал за подобно нещо. „Не мисля, че това е високопоставен официален представител“, коментира хладно държавният секретар на САЩ Марко Рубио.

Разхождайки се из залите на форума, човек можеше да види странна еклектика – от боксиращи се роботи до пеещи и танцуващи бабушки. Но най-символична беше една гигантска руска кукла „Неваляшка“ (играчка, която се люлее, но никога не пада).

Точно така руските власти искат светът да вижда страната им – като гигантска Неваляшка, която не може да бъде съборена или победена, колкото и силно да я блъскаш. Русия все още стои изправена, въпреки четирите години война и съсипващите санкции. Това изображение без съмнение демонстрира инат и гордост, но едва ли е най-добрата реклама за привличане на дългосрочни чуждестранни инвестиции. Защото за бизнеса важи друго правило – колкото по-малко люлеене, толкова по-добре.

Източник: BBC    
SPIEF 2026 Владимир Путин Володимир Зеленски руска икономика война в Украйна украински дронове международни санкции Санкт Петербург Кошчей Безсмъртни геополитика
Последвайте ни
Четири американски самолета излетяха от летище „Васил Левски“

Четири американски самолета излетяха от летище „Васил Левски“

Магьосници, кукли и украински дронове откраднаха шоуто на форума на Путин

Магьосници, кукли и украински дронове откраднаха шоуто на форума на Путин

19-годишен загина при тежка катастрофа в Благоевградско

19-годишен загина при тежка катастрофа в Благоевградско

Техеран изригна: Американските бази и Израел стават легитимни цели за Иран

Техеран изригна: Американските бази и Израел стават легитимни цели за Иран

Поръчител по кредит: услуга за близък или капан за вас

Поръчител по кредит: услуга за близък или капан за вас

pariteni.bg
12 досадни неща, които правят всички котки

12 досадни неща, които правят всички котки

dogsandcats.bg
Слънчеви сутрини и опасни следобеди през уикенда
Ексклузивно

Слънчеви сутрини и опасни следобеди през уикенда

Преди 1 ден
6 юни: Когато Пловдив пречупи меча на рицарите
Ексклузивно

6 юни: Когато Пловдив пречупи меча на рицарите

Преди 1 ден
<p>Мистерията на куклите убийци от Единбург</p>
Ексклузивно

Мистерията на куклите убийци от Единбург

Преди 1 ден
<p>Ким Чен-ун обеща „смъртоносен удар“ по врага</p>
Ексклузивно

Ким Чен-ун обеща „смъртоносен удар“ по врага

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Ищар запя на български и изправи на крака публиката в София, Пловдив и Бургас

Любопитно Преди 14 минути

Очаква се финалът на турнето й във Варна на 8-ми юни

,

Удар по Мондиал 2026: Иран обвини САЩ в политическа намеса и сезира ФИФА

Свят Преди 54 минути

Част от треньорския щаб на Ислямската република не беше допуснат до територията на Щатите, Техеран говори за „дискриминация по най-лошия възможен начин“

Крум Зарков: БСП дава три месеца толеранс на новото управление

Крум Зарков: БСП дава три месеца толеранс на новото управление

България Преди 2 часа

Според лидера на социалистите в момента партията е в процес на лечение и на диета

„Малко вероятно е, но бихме могли“: Тръмп за изпращането на сухопътни сили срещу Иран

„Малко вероятно е, но бихме могли“: Тръмп за изпращането на сухопътни сили срещу Иран

Свят Преди 3 часа

Държавният глава увери, че 50 000 американски войници в Близкия изток са в безопасност, но предупреди, че САЩ ще унищожат ядрените запаси на Ислямската република

,

Война на шпиони: Вашингтон обвини Тел Авив в тайни подслушвания, Израел отрича

Свят Преди 3 часа

Американското военно разузнаване повиши оценката за заплаха от Израел до „критично“ ниво в историята заради спорове как да се води войната с Иран, Тел Авив отрича обвиненията

Напрежението ескалира: ЕС налага нови санкции на Израел, Нетаняху обяви „морален фалит“

Напрежението ескалира: ЕС налага нови санкции на Израел, Нетаняху обяви „морален фалит“

Свят Преди 4 часа

Докато израелският премиер нарече действията на Брюксел „морален фалит“, Франция предупреди, че терорът на Западния бряг е достигнал невиждани от десетилетия нива

,

За първи път от 20 години: Номинираха жена за министър-председател на Южна Корея

Свят Преди 4 часа

Очаква се тя да поведе трансформацията на страната в областта на изкуствения интелект

Москва призна за неофициални контакти с Киев, мистериозен бизнесмен е ходил при Зеленски

Москва призна за неофициални контакти с Киев, мистериозен бизнесмен е ходил при Зеленски

Свят Преди 5 часа

Помощникът на Путин Юрий Ушаков потвърди, че Русия и Украйна поддържат неофициални връзки, след като стана ясно, че крупен предприемач е предал секретна информация между двете столици

Криза в Кралския флот: Всички ударни подводници на Великобритания излязоха от строя

Криза в Кралския флот: Всички ударни подводници на Великобритания излязоха от строя

Свят Преди 5 часа

Всички пет съда от клас „Астют“, които пазят ядрените ракети на страната, са в ремонт, а адмирали предупреждават, че флотът е в най-критичното си състояние от 60 години насам

,

Мълния уби близо 30 крави и телета край Калофер

България Преди 5 часа

Животните са се струпали под дърво в опит да се предпазят от проливния дъжд

,

Магията на Казанлък: Царица Роза 2026 поведе най-голямото пъстро дефиле в България

България Преди 5 часа

123-тият Празник на розата събра хиляди гости в Казанлък, а президентът Илияна Йотова подчерта, че сме длъжници на емблематичното българско цвете

.

Започват масови проверки за кражби на вода от реките и язовирите у нас

България Преди 6 часа

Целта е да се избегне засушаване и налагане на воден режим

След "Мача на надеждата": Емоционалните думи на Любо Пенев, които трогнаха България

След "Мача на надеждата": Емоционалните думи на Любо Пенев, които трогнаха България

България Преди 6 часа

Специални благодарности отправи към Стилиян Петров за организацията на събитието

,

Какво се случва с тялото ни, когато спрем да ядем захар

Любопитно Преди 6 часа

Захарта действа като наркотик за мозъка, но тялото ни няма нужда от агресивен детокс. Вижте как организмът реагира стъпка по стъпка – от първия час с главоболие до пълния рестарт на вкуса след месец

Гонка с мотори завърши с катастрофа край Монтана, единият водач отказал тест за наркотици

Гонка с мотори завърши с катастрофа край Монтана, единият водач отказал тест за наркотици

България Преди 6 часа

По информация на очевидци мотористът не е успял да изпревари автомобил и се е ударил в него, движението в района е затруднено

Серия от силни земетресения разтърси гръцкия остров Евия, има сериозни щети

Серия от силни земетресения разтърси гръцкия остров Евия, има сериозни щети

Свят Преди 7 часа

Няма данни за пострадали, но има съобщения за падане на скална маса

Всичко от днес

От мрежата

11 независими породи кучета, които ценят свободата и личното си пространство

dogsandcats.bg

Каква консервирана храна за кучета е подходяща за Йоркширския териер?

dogsandcats.bg
1

Награда за БДЗП и египетския лешояд

sinoptik.bg
1

Студен фронт с летни бури и градушки

sinoptik.bg

Неделя вечер: Филмите, които всяка жена трябва да гледа

Edna.bg

Лиъм Нийсън - от шофьор на мотокар до холивудски любимец

Edna.bg

Ужасяващо! Кристиан Ериксен колабира на терена, прекратиха Дания - Украйна (видео)

Gong.bg

Зверев сбъдна голямата си мечта: триумфира на "Ролан Гарос" след петсетова битка с Коболи

Gong.bg

Зеленски е готов да обсъди замразяване на фронтовата линия за постигане на мир

Nova.bg

Четири американски самолета излетяха от летище „Васил Левски“

Nova.bg