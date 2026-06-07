Магьосници, кукли и украински дронове откраднаха шоуто на форума на Путин

З ъл магьосник от приказките е последното нещо, което очаквате да видите на престижен икономически форум. Но на тазгодишното издание на Международния икономически форум в Санкт Петербург (SPIEF 2026) точно такъв персонаж правеше своите фокуси. Облечен като фолклорния злодей Кошчей Безсмъртни, мъжът вадеше монети от нищото, „чупеше“ и сглобяваше очила и пускаше дим от пръстите си пред изумените минувачи, пише BBC.

„Руснаците сме непредвидими хора. Правим неща, които никой не очаква“, заяви гордо той.

Може и да е така. Но най-драматичната непредвидимост в Санкт Петербург дойде не от руските приказки, а от Украйна.

Още в откриващия и в закриващия ден на ключовия за Кремъл форум, украински дронове атакуваха района на града. Най-яркият спомен от SPIEF 2026 няма да бъдат лъскавите щандове, а огромният стълб от гъст черен дим, който доминираше над небето. Докато делегатите пристигаха в експо центъра в покрайнините на града, те ясно виждаха пушека – местните власти неохотно признаха, че дронове са нанесли щети върху „инфраструктурата“.

Войната на думи: Зеленски срещу Путин

Малцина обаче можеха да предвидят следващия ход. Володимир Зеленски публикува отворено писмо до Владимир Путин. В него украинският президент открито захапа руския лидер за възрастта му и за неуспехите на Русия на фронта, но същевременно предложи двамата да се срещнат в неутрална държава, за да преговарят за мир.

Отговорът на Путин? В него нямаше нищо изненадващо.

Кремълският лидер отхвърли предложението, определяйки тона на писмото като „груб“.

„Не на автора на писмото трябва да отговарям, а на нашите войници на фронтовата линия... На тях казвам: Продължавайте в същия дух, братя!“, заяви Путин от трибуната на форума.

Drone attacks, a sorcerer and a letter to Putin. This year’s St Petersburg International Economic Forum was different. https://t.co/CzC72eL1Z3 — Steve Rosenberg (@BBCSteveR) June 7, 2026

Владимир Путин не е готов да прекрати войната – освен ако това не стане изцяло при неговите условия. По време на пленарната сесия той изглеждаше точно такъв, какъвто се очакваше: безкомпромисен, неразкаял се и решен да демонстрира желязна сила и икономическа стабилност. „Има война и санкции. Но икономиката се развива. Всичко е стабилно“, обяви той под аплодисментите на приятелски настроени чуждестранни делегати и руски предприемачи.

Реалността зад кулисите: „Както каза президентът...“

Големият проблем на Путин обаче е това, което се случва извън бляскавата зала. Огромните загуби на бойното поле, фактът, че конфликтът навлезе в своята пета година, и украинските дронове, които вече редовно проникват дълбоко в руската територия.

Когато попитате висшите руски чиновници на форума за войната, отговорите им си приличат по едно – всички цитират сляпо Кремъл.

„Мога да отговоря само с думите на нашия президент. Той каза, че тази ситуация трябва да бъде разрешена скоро“, заяви Александър Жуков, заместник-председател на Държавната дума.

„Както казва нашият президент, враговете ни, за съжаление, се опитват да ни наранят“, повтори като ехо и губернаторът на Смоленска област Василий Анохин, чийто регион също беше атакуван от дронове.

Въпреки оптимистичния тон на форума, руската икономика страда от огромно напрежение под тежестта на санкциите. Растежът в повечето сектори е спрял, а икономистите говорят за „стагнация“ и „спад“. Военната машина изсмуква колосални човешки и финансови ресурси.

Куклите „Неваляшка“ и американските гости

Тъй като Кремъл не може като магьосника Кошчей да извади пари от нищото, за да запълни бюджетния дефицит, той се опита да извади от ръкава си други изненади.

Като сензация беше представено присъствието на Родни Мимс Кук-младши (председател на Комисията за изящни изкуства на САЩ), който пренесе специални поздрави на Путин от неговия „приятел президентът Тръмп“. Руските медии гръмко обявиха това за „първата официална американска делегация от десетилетие“. Във Вашингтон обаче никой не беше чувал за подобно нещо. „Не мисля, че това е високопоставен официален представител“, коментира хладно държавният секретар на САЩ Марко Рубио.

Разхождайки се из залите на форума, човек можеше да види странна еклектика – от боксиращи се роботи до пеещи и танцуващи бабушки. Но най-символична беше една гигантска руска кукла „Неваляшка“ (играчка, която се люлее, но никога не пада).

Точно така руските власти искат светът да вижда страната им – като гигантска Неваляшка, която не може да бъде съборена или победена, колкото и силно да я блъскаш. Русия все още стои изправена, въпреки четирите години война и съсипващите санкции. Това изображение без съмнение демонстрира инат и гордост, но едва ли е най-добрата реклама за привличане на дългосрочни чуждестранни инвестиции. Защото за бизнеса важи друго правило – колкото по-малко люлеене, толкова по-добре.