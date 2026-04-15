Технологии

Зукърбърг прави своя AI версия за служителите си

Основателят на Meta лично участва в създаването на свой AI аватар, който изглежда и говори като него и е предвиден да води разговори със служителите на компанията, да отговаря на въпросите им и да ги мотивира да работят повече с платформата Meta AI

Мартин Дешев Мартин Дешев

15 април 2026, 16:39
Източник: Getty Images

В корпоративното управление, общата среща със служителите отдавна е стандарт за прозрачност на ръководството. Въпреки това, тъй като глобалната работна сила на Meta се е увеличила и е станала все по-децентрализирана, дори най-честите сесии с въпроси и отговори не са достатъчни. В ход, който се описва или като бъдещето на мениджмънта, или като тактика за дистанциране чрез технологии, Ars Technica съобщава, че Meta е внедрила AI версия на Марк Зукърбърг, за да взаимодейства директно с хилядите си служители.

Разработен от специализираното подразделение за вътрешни инструменти на компанията, „AI Zuck“ не е просто чатбот. Това е сложен модел, обучен върху над двадесет години вътрешни имейли на Зукърбърг, публични речи, презентации на борда и дори видео, за да имитира неговия специфичен реторичен стил и стратегическа философия. 

Основната цел на проекта е „асинхронно ангажиране“. В традиционна корпоративна структура, инженер на начално ниво в Дъблин или модератор на съдържание в Манила почти никога не биха имали възможност да зададат директен въпрос на главния изпълнителен директор. Версията с изкуствен интелект променя това, като предоставя интерфейс, където служителите могат да въвеждат запитвания относно посоката на компанията, приоритизирането на проектите или дългосрочните цели на Meta. 

Системата използва усъвършенствана версия на Spark инфраструктурата на Meta, което ѝ позволява да реагира с почти нулева латентност. Тя не просто предоставя готови PR отговори, а е проектирана да синтезира сложни вътрешни данни, за да обясни защо се случват определени стратегически обрати, като например преминаването през 2026 г. към „Лаборатории за суперинтелигентност“. 

На практика това означава, че служителите биха могли да „разговарят“ с виртуална версия на своя изпълнителен директор - да искат насоки, обратна връзка или разяснения относно стратегията на компанията. Изкуственият интелект би реагирал въз основа на това как Зукърбърг е вероятно да мисли и да комуникира. Целта е лидерството да стане по-достъпно в компания с десетки хиляди служители, като същевременно се опрости комуникацията. 

За да се предотврати изтичането на търговски тайни от изкуствения интелект или превръщането му в мишена за социално инженерство, Meta е внедрила слой с „ограничен контекст“. Достъпът до изкуствения интелект е само през защитената вътрешна мрежа на компанията и е програмиран да отказва въпроси относно необявен хардуер или чувствителни финансови данни. Освен това, всяко взаимодействие се анонимизира, преди да бъде върнато обратно в модела за подобрение, което гарантира, че служителите могат да говорят откровено, без да се страхуват, че „истинският Zuck“ ще види техните специфични оплаквания.

А истинският Зукърбърг също участва активно в създаването на своята AI версия. Meta представя инициативата като начин за подобряване на ефективността и изравняване на корпоративната йерархия. Но това също повдига неудобен въпрос: ако изкуствен интелект може да възпроизведе мисленето и комуникацията на изпълнителния директор, къде тогава остава човешката роля? 

Проектът „AI Zuckerberg“ се вписва в по-широка стратегия, фокусирана върху това, което компанията нарича „личен суперинтелект“ - системи с изкуствен интелект, съобразени с отделни хора и специфични роли. Внедряването е посрещнато със смесица от очарование и скептицизъм сред обикновените служители. Докато някои служители хвалят инструмента за предоставянето на незабавна яснота относно промени в политиките, други смятат, че „заместителят“ на изкуствения интелект е пречка за истинската отчетност. 

„Има разлика между това да чуеш визия и да чуеш изчисление“, отбеляза един старши разработчик, запазил анонимност. „AI Zuck“ е критикуван, че е „твърде в съответствие с бранда“, като понякога използва корпоративен жаргон, когато е изправен пред трудни въпроси относно съкращения или стагниращи цени на акциите. Това доведе до „Парадокса на автентичността“: като прави „мислите“ на главния изпълнителен директор по-достъпни, Meta може би кара самия човек да се чувства по-дистанциран. 

Въпреки противоречията, проектът може да предложи поглед към бъдещето на корпоративния живот. Ако бъде успешен, концепцията може да се разшири отвъд изпълнителните директори. Мениджъри, обучители и експерти биха могли да имат колеги с изкуствен интелект, което ще позволи на организациите да мащабират знанията и комуникацията по начини, които преди това са били невъзможни.

В същото време това повдига по-дълбоки въпроси относно идентичността, отговорността и вземането на решения. Ако версия на лидер с изкуствен интелект дава съвети или прави повикване, кой е в крайна сметка отговорен? И съответно дали AI вече не се насочва и към замяната дори и на средния и висшия ешелон в корпорациите.

Редактор: Мартин Дешев
Марк Зукърбърг Meta Facebook Instagram социални мрежи технологии изкуствен интелект
