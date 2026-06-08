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„Очите ми щяха да изскочат“: Това ли е доказателството за американското Неси?

Видеото е привлякло вниманието на продуцентите на хитовото предаване „Необяснимото“ (The UnXplained) по History Channel. Те споделили на авторите, че този клип е най-силното визуално доказателство за Чамп от известната снимка от 1977 г. насам

8 юни 2026, 13:23
„Очите ми щяха да изскочат“: Това ли е доказателството за американското Неси?
Прочутата снимка на чудовището от Лох Нес   
Източник: GettyImages

Д вама филмови творци твърдят, че съвсем неочаквано са заснели поразителни кадри на мистериозно създание, известно като американското чудовище от Лох Нес.

Ричард Роси и Кели Тейбър снимали детски филм, посветен на Чамп (Champ) – митичния змиеподобен звяр, за който от десетилетия се носят слухове, че се крие в дългото 125 мили (около 200 км) езеро Шамплейн, разположено на границата между щатите Ню Йорк, Върмонт и части от Квебек.

Но едва две години по-късно, докато монтирали кадрите за филма, те забелязали нещо да плува зад малката им лодка – и сега са убедени, че това е доказателство за съществуването на Чамп.

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„Когато го видях, забелязах нещо като тънък врат, а тялото след него ставаше по-широко. Изглеждаше така, сякаш слабият врат се движеше напред-назад вълнообразно, сякаш пасеше под водата. Очите ми просто щяха да изскочат“, разказва Тейбър пред Daily Mail, цитиран от The New York Post.

Роси споделя, че Тейбър го извикала да прегледа кадрите за техния филм, озаглавен „Луси и езерното чудовище“ (Lucy and the Lake Monster), което го оставило вцепенен.

Видеото е привлякло вниманието на продуцентите на хитовото предаване „Необяснимото“ (The UnXplained) по History Channel. Те споделили на авторите, че този клип е най-силното визуално доказателство за Чамп от известната снимка от 1977 г. насам.

Видеото е изключително ценно, тъй като позволява легендарното създание (криптид) да бъде видяно в мащаб спрямо 11-футовата (около 3,3 метра) лодка в кадъра, обяснява Роси.

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През годините са докладвани стотици случаи на забелязване на чудовището. Първият по-значим случай датира още от далечната 1819 г., когато капитан Кръм твърди, че се е натъкнал на създание с дължина 187 фута (около 57 метра) и глава на морско конче.

През 1873 г. New York Times публикува статия за железопътна бригада, която видяла в езерото главата на „огромна змия“ с люспи. По-късно същата година известният шоумен П. Т. Барнум предложил награда от 50 000 долара за улавянето на чудовището, за да го добави към своя цирк.

Слуховете и сигналите продължили през годините, а през 80-те години на миналия век законодателните органи на щатите Ню Йорк и Върмонт дори приели резолюции за защита на Чамп – в случай че чудовището действително съществува.

Тейбър е израснала близо до Порт Хенри, Ню Йорк, който се смята за „дома“ на Чамп, тъй като стотици хора твърдят, че са го виждали именно там. Тя споделя, че като малко момиче винаги е оглеждала езерото с надеждата да зърне Чамп и вярва, че може би се е засякла със създанието, докато седяла на верандата на вилата на родителите си на брега на езерото.

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„Имаше голямо раздвижване на водата недалеч от предната веранда“, разказва Тейбър пред Daily Mail. „Дирята във водата не отиваше наляво или надясно. Тя се движеше нагоре-надолу. Беше права линия, висока поне един инч (около 2,5 см), която идваше право към нас“, продължава тя.

Но изведнъж посоката се променила. „Насочи се право към вилата и направи завой на 90 градуса“, казва тя и добавя, че каквото и да е било това нещо, то така и не се показало на повърхността. „Иска ми се да вярвам, че тогава видях следите, оставени от Чамп“, признава Кели Тейбър.

Източник: The New York Post    
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