България

Сериозна промяна в правилата на пътя влиза в сила за шофьорите: Глобите с фиш ще струват и контролни точки

Спестяването на съдебни процедури за по-леки нарушения вече няма да гарантира запазването на талона

8 юни 2026, 14:01
Сериозна промяна в правилата на пътя влиза в сила за шофьорите: Глобите с фиш ще струват и контролни точки
Източник: iStock

С ериозна промяна в правилата на пътя влиза в сила за българските шофьори. Отнемането на контролни точки вече няма да бъде обвързано единствено с издаването на наказателни постановления. Занапред водачите ще се разделят с точки от талона си и при извършването на нарушения, за които се съставя обикновен фиш.

Промяната става факт след публикуването на допълнения в Наредба № Iз-2539 на Министерството на вътрешните работи (МВР) в брой 49 на „Държавен вестник“. Документът регламентира максималния размер на контролните точки, както и точните условия, при които те се отнемат и възстановяват.

До момента масовата практика и законова вратичка позволяваха при по-леки нарушения, които се санкционират на място с фиш, шофьорите да заплащат само глоба, без това да рефлектира върху наличността в контролния им талон. С новите текстове обаче МВР затяга контрола с цел повишаване на дисциплината на пътя.

Какво се променя на практика?

С влизането в сила на измененията, законът изравнява тежестта на фишовете и наказателните постановления по отношение на контролните точки. Ако извършеното от вас нарушение предвижда отнемане на точки според разписания в наредбата списък, те ще бъдат удържани автоматично от масива на КАТ, независимо дали сте санкционирани с акт (последван от наказателно постановление) или с фиш на място.

Идеята зад промяната е да се прекрати практиката шофьори с множество системни, макар и по-леки нарушения, да запазват пълния брой точки в талона си, просто защото нарушенията им не са изисквали съставянето на акт.

От браншовите организации и експертите по пътна безопасност коментират, че мярката е закъсняла, но необходима стъпка към оздравяване на ситуацията по българските пътища, тъй като чувството за безнаказаност при "глобите на ръка" често води до по-тежки инциденти в бъдеще.

Шофьорите се съветват да проверяват редовно наличността на контролните си точки през електронните услуги на МВР, за да не останат изненадани от евентуално отнемане на свидетелството за управление поради изчерпване на лимита.

Източник: "Държавен вестник"    
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