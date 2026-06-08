От началото на годината: Украйна е отвоювала над 600 кв. км територия

В ъоръжените сили на Украйна (ВСУ) са отвоювали от началото на тази година над 600 квадратни километра (кв. км), обяви днес техният главнокомандващ Олександър Сирски, цитиран от Ройтерс.

Той написа в Телеграм, че само миналия месец Украйна си е върнала със 100 кв. км повече територия, отколкото е загубила. Сирски не уточни къде са били постигнати тези успехи, като се ограничи да каже, че ВСУ продължават да "запазват инициативата" в "отделни участъци от фронтовата линия".

Украйна казва, че е освободила територия с площ 100 квадратни километра и седем села

Твърденията и на двете страни в конфликта не са проверени по независим път.

Миналата седмица Институтът за изследване на войната обяви, че през май Украйна си е върнала повече територия, отколкото е загубила, за втори пореден месец. Американският мозъчен тръст публикува тази статистика на фона на твърденията на украинската армия, че е отвоювала в последно време стотици кв. км територия, най-вече в Днепропетровска област, близо до административните граници с Донецка и Запорожка област, на изток.