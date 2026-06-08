Индийски петролен танкер пламна край Оман

И ндийското министерство на корабоплаването съобщи, че на борда на петролния танкер "Маривекс" е избухнал пожар край бреговете на Оман, предаде "Ройтерс".

На кораба се намират 24 индийски моряци, които са в безопасност. Директорът в индийското федерално министерство на пристанищата и корабоплаването Опеш Кумар Шарма заяви на пресконференция, че плаващият под флага на Мадагаскар танкер не е превозвал товар по време на инцидента.

САЩ удариха танкер, опитал се да достигне иранско пристанище

"Всички индийски моряци на борда са в безопасност. Поддържаме координация с министерството на външните работи, индийските дипломатически мисии в чужбина, военноморските сили на Индия и министерството на отбраната, за да гарантираме сигурността им", каза Шарма.

Иран задържа петролен танкер в Оманския залив

По думите му пожарът е избухнал около 13:30 ч. местно време (11 ч. българско), като причините за инцидента все още се установяват.