Свят

Индийски петролен танкер пламна край Оман

На кораба се намират 24 индийски моряци, които са в безопасност

8 юни 2026, 15:31
Индийски петролен танкер пламна край Оман
Източник: Getty Images

И ндийското министерство на корабоплаването съобщи, че на борда на петролния танкер "Маривекс" е избухнал пожар край бреговете на Оман, предаде "Ройтерс". 

На кораба се намират 24 индийски моряци, които са в безопасност. Директорът в индийското федерално министерство на пристанищата и корабоплаването Опеш Кумар Шарма заяви на пресконференция, че плаващият под флага на Мадагаскар танкер не е превозвал товар по време на инцидента.

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"Всички индийски моряци на борда са в безопасност. Поддържаме координация с министерството на външните работи, индийските дипломатически мисии в чужбина, военноморските сили на Индия и министерството на отбраната, за да гарантираме сигурността им", каза Шарма.

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По думите му пожарът е избухнал около 13:30 ч. местно време (11 ч. българско), като причините за инцидента все още се установяват. 

Източник: БТА, Габриела Иванова    
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