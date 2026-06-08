Свят

Евакуираха моряци след 10 месеца на изоставен кораб край Истанбул

Случаят насочва вниманието към нарастващия проблем с изоставянето на кораби

8 юни 2026, 15:56
Евакуираха моряци след 10 месеца на изоставен кораб край Истанбул
Източник: iStock

Ч етирима индийски моряци, които прекараха 10 месеца на изоставен контейнеровоз край бреговете на Турция, бяха евакуирани от кораба, предаде АФП.

Моряците са били блокирани на борда на плаващия под монголски флаг AZRA C, който е закотвен край Истанбул в Мраморно море от август 2025 г.

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Предполагаемите собственици на кораба бяха арестувани през януари във връзка с мащабна международна операция срещу наркотрафика. Това остави съдбата на плавателния съд и екипажа на борда му в пълна несигурност.

„Тежките изпитания за екипажа приключиха“, заяви пред АФП Селахатин Полат, представител на Международната федерация на транспортните работници в Турция.

Миналата седмица моряците разказаха за тежкото си положение, като разговаряха с АФП чрез посредник.

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Международната федерация на транспортните работници и Асоциацията за солидарност на морските служители са осигурявали на екипажа прясна питейна вода и основни провизии.

Според международното морско право на борда на корабите трябва постоянно да има достатъчно членове на екипажа, за да могат да реагират при извънредни ситуации, независимо дали плавателният съд е в пристанище, или на котва.

Полат обаче заяви, че заместващ екипаж не е пристигнал.

„Нов екипаж не дойде. Корабът беше оставен без хора на борда“, каза той и добави, че сигурността му ще бъде осигурена по други начини.

По думите му правните процедури около изоставения кораб продължават.

Случаят насочва вниманието към нарастващия проблем с изоставянето на кораби, който според Международната федерация на транспортните работници вече е „системен“ за морската индустрия.

Данните на федерацията показват, че 2025 г. е била най-тежката година досега по този показател. Изоставени са били 6233 моряци на 410 кораба, като най-засегнати са индийските граждани.

Турция е отчела най-много случаи на изоставени кораби през миналата година - 61.

В момента 15 чуждестранни кораба, закотвени в Мраморно море, са класифицирани като изоставени. Морето се намира между Босфора, който води към Черно море, и Дарданелите, които са вход към Средиземно море.

Източник: БГНЕС    
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