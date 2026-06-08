Разсекретени файлове разкриха грандиозен гаф за $500 000 при сваляне на НЛО, оказало се балон

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А дминистрацията на Байдън е унищожила балон на бойскаути с ракета за 500 000 долара след проваления си отговор на инцидента с китайския шпионски балон, разкрива The Post.

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Военновъздушните сили на САЩ са изпратили изтребител F-16 на 12 февруари 2023 г., за да се изправи срещу предполагаемото „нашественическо“ кълбо над езерото Хюрон, разбивайки го на парчета с ракета, която най-вероятно е била AIM-9 Sidewinder. Това става ясно от видеоклип, публикуван миналия месец от Министерството на войната като част от втория пакет документи за НЛО.

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45-секундният клип показва черно „кълбо“ с висяща връв в мерника на изтребителя само за няколко секунди, преди да бъде взривено.

🚨 do you understand what just happened with this "UFO shootdown" video..



> the Pentagon dropped infrared footage of an F-16 destroying an object over Lake Huron, Michigan.. February 12, 2023.. the same week the Chinese spy balloon dominated every front page..



> 2023 reports… pic.twitter.com/fdjwFMmgao — 🇺🇸 Ronald Carter (@USronaldcarter) May 22, 2026

„F-16 стреля по балон над езерото Хюрон. След резила с [китайския шпионски] балон, Министерството на отбраната стреляше по всяко [неидентифицирано аномално явление], което засече“, сподели пред The Post Тим Филипс, бивш временно изпълняващ длъжността директор на Службата за разрешаване на аномалии във всички домейни (AARO).

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Обектът е принадлежал на бойскаутски отряд, твърди Шон Къркпатрик, бивш ръководител на федералната служба AARO.

„[Балонът] беше обиколил земното кълбо осем пъти, преди да го свалим с ракета за половин милион долара“, заяви Къркпатрик на конференция на 27 април.

„Можете да си представите реакцията в Конгреса, когато докладвах това“, добави той по време на събитието.

Кълбото е било част от продължаващ научноизследователски проект, допълни Къркпатрик.

Унищожаването на бойскаутския балон се случи седмица след фиаското с китайския шпионски балон, при което администрацията бездействаше в продължение на пет дни, докато разузнавателна операция на Китайската комунистическа партия беше напълно активна във въздушното пространство на САЩ.

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Администрацията на Байдън изхаби още боеприпаси, като свали друг любителски балон на 11 февруари 2023 г. над Аляска. Тогава американски изтребител F-22 изстреля ракета за 439 000 долара по изследователски балон, който струва едва 12 долара и е собственост на клуб по балони от Северен Илинойс (Northern Illinois Bottlecap Balloon Brigade), съобщи The Guardian.

При друг случай американски пилот на изтребител докладвал, че е срещнал НЛО със „стелт способности“ и получил разрешение да стреля с ракета – само за да унищожи звездообразен балон от фолио от „Уолмарт“, на който пишело „Честит рожден ден“, разкрива още Къркпатрик.

Много от предполагаемите видеоклипове с НЛО, предоставени от военните (някои от които се публикуват от администрацията на Тръмп), показват стандартни човешки обекти, които са били погрешно идентифицирани от операторите на дронове Reaper.

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„Те са били на мисия и трябва да се върнат в базата, за да презаредят с оръжие и гориво. И тогава някой отегчен оператор започва да се оглежда наоколо. Засича нещо и не е сигурен какво е то“, обяснява Филипс.

„Всъщност в момента виждаме добри доклади, идващи от флота, от оперативните крила и ескадрилите, където хората имат желание да съобщават за тези неща. Това е част от кампанията, при която нашите учени разговарят с операторите на Reaper, работят рамо до рамо с тях и се опитват да ги обучат“, заключи той.