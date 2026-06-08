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Най-щастливите дни за любов: Тази седмица е най-специалната за годината

Започва една от най-щастливите седмици в годината за всяка зодия, тъй като през тези дни Венера прави съвпад с Юпитер в знака Рак

8 юни 2026, 14:43
Най-щастливите дни за любов: Тази седмица е най-специалната за годината
Източник: iStock/GettyImages

З апочва една от най-щастливите седмици в годината за всяка зодия, тъй като през тези дни Венера прави съвпад с Юпитер в знака Рак. Това са двете най-благотворни планети в астрологията и е рядкост да се съберат по този начин, смесвайки качествата си, за да създадат подхранваща и грижовна енергия.

Това няма да се повтори през 2026 г., така че ако имате специален човек, с когото искате да прекарате време, сега е моментът – предстои един от най-добрите дни в годината за любов и свързване, пише сайтът Your Tango.

На 13 юни Венера навлиза в Лъв, където ще остане до 9 юли. През този период всички ще искаме да бъдем забелязвани малко повече, дори това да не е в обичайната ни природа. През следващия месец вътрешното дете на всеки от нас ще иска да се върне към едно по-забавно и игриво време, когато всичко изглеждаше възможно. Това обикновено е един от най-романтичните периоди в годината.

Новолунието на 14 юни е в Близнаци и е свързано с приемането и анализирането на информация, както и с разговорите. През това време могат да се изградят значими връзки чрез споделяне на идеи и общуване, особено ако е с важен за вас човек или нов любовен интерес.

Какво очаква всяка зодия в любовта през тази седмица, можете да видите в нашата галерия.

Вижте какво носи най-щастливата седмица в годината за всяка зодия
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Източник: Your Tango    
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