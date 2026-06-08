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Топ 10 „странни“ симптома, които са знак за отлично здраве

8 юни 2026, 16:08
Топ 10 „странни“ симптома, които са знак за отлично здраве
Източник: iStock/Guliver Images

К огато усетим нещо необичайно в тялото си, е лесно да допуснем най-лошото. Човешкият организъм обаче често се държи по неочаквани начини и много странни усещания всъщност са признак за нормално и здравословно функциониране.

Общопрактикуващият лекар д-р Патрик Хийт споделя пред Newsweek, че тялото е „странно и прекрасно нещо“, като добавя, че „то често прави неща, които ни карат да се чудим какво става и да изпитваме безпокойство“.

Той предупреждава, че търсенето на отговори в интернет може да влоши нещата: „Проучванията онлайн често създават много повече тревожност, отколкото е необходимо, тъй като интернет търсачките лесно могат да извадят един-единствен симптом от контекста, пропускайки напълно голямата картина на цялостното ви здравословно състояние“.

Десет „странни“ симптома, които са признак за добро здраве

Базираният в Лондон д-р Хийт, който е главен медицински съветник в уелнес платформата Nico Health, споделя десет изненадващи телесни странности, които обикновено са напълно безобидни, а понякога дори успокояващи.

1. Усещането за падане точно преди да заспите

Внезапното сепване непосредствено преди заспиване, известно като хипнагогичен конвулс (или стресване), се случва, когато мускулите се отпуснат, а мозъкът погрешно интерпретира това като падане.

Д-р Хийт обяснява, че „мозъкът разчита това отпускане като сигнал, че тялото физически пада, и задейства рефлекс, за да ви улови“ – вероятно остатъчна защитна реакция от приматите, които са спели по дърветата. Това е просто нервната система, която проявява „една идея по-ентусиазирана“ бдителност.

2. Сънливост след вечеря с паста

Д-р Хийт посочва, че леката сънливост след хранене, богато на въглехидрати, отразява нормален инсулинов отговор. С повишаването на глюкозата, невроните, произвеждащи орексин (хормон на бодростта), намаляват своята активност, което по естествен път понижава будността.

Изследване в списание Nature Neuroscience показва, че тези неврони реагират на това колко бързо се покачва глюкозата, като потискането им достига пик, преди кръвната захар да е достигнала най-високата си стойност. Сънливостта след хранене е знак за здрава инсулинова чувствителност.

3. Насълзяване на очите при прозяване

Според д-р Хийт насълзяването на очите по време на прозяване се дължи на мускулите около очите, които за кратко притискат слъзните канали, блокират оттичането и предизвикват преливане на сълзи.

Процесът е механичен, а не емоционален. Лицевият нерв задейства производството на сълзи, докато координира много други реакции на лицето, така че насълзяването е просто страничен ефект от правилно работеща система.

4. По-тъмна или по-силно миришеща урина сутрин

Д-р Хийт обяснява, че това е нормален резултат от нощната дехидратация. Докато спите, мозъкът отделя антидиуретичен хормон (АДХ), за да помогне на бъбреците да пестят вода. Тъй като в продължение на часове не сте приемали течности, урината става по-концентрирана. Промяната в цвета и мириса отразява една здрава система за регулиране на хидратацията.

5. Пукане на ставите

„Вярването, че пукането на кокалчетата на пръстите причинява артрит, е един от най-упоритите митове в медицината, като множество мащабни проучвания не са открили никаква връзка между двете“, казва д-р Хийт.

Той обяснява, че когато една става се разтегне, налягането в капсулата спада. Това позволява на азота, разтворен в синовиалната течност, да образува мехурчета, които се пукат със специфичен звук. Нужни са около 20 минути, за да се разтвори газът отново, поради което същата става не може да изпука два пъти веднага. Звукът е напълно безобиден.

6. Странна миризма на урината след ядене на аспержи

Аспержите съдържат аспержинова киселина, която се разгражда до съединения на сярна основа, които бъбреците отделят ефективно. Самата миризма е признак за нормален метаболизъм.

Ако не усещате никаква промяна в миризмата, това вероятно се дължи на генетиката – изследванията показват, че около 60% от хората не забелязват промяната, свързана с аспержите, поради специфични вариации в гените, отговорни за обонянието.

7. Поява на пъпки (акне) след стартиране на нова козметика за лице

„Ако включите ретинол или ексфолираща киселина в рутината си и кожата ви се влоши, преди да се подобри, това е т.нар. „прочистване“ (purging) и означава, че продуктът работи. Ретиноидите ускоряват обновяването на клетките, принуждавайки замърсяванията, които обикновено биха излизали бавно в продължение на седмици, да се появят на повърхността наведнъж“, казва лекарят.

Пълният цикъл на обновяване на кожата отнема около 28 дни, а прочистването обикновено отшумява до шестата седмица. Спирането на рутината преждевременно е единствената истинска грешка в случая.

8. Емоционалност и дори плач след тежка тренировка

Вече знаете, че добрата тренировка може да изстреля нивата на кортизол нагоре и да предизвика прилив на ендорфини, но случвало ли ви се е да се разплачете след нея? Ако отговорът е да, това е напълно нормално и няма място за притеснение.

Д-р Хийт обяснява: „Когато тренировката приключи и тялото премине от режим „борба или бягство“ в режим на почивка и храносмилане, кортизолът спада и нервната система освобождава напрежението, което е задържала“.

„Емоционалните сълзи буквално съдържат кортизол, заедно с левцин-енкефалин – естествено болкоуспокояващо, което тялото произвежда при стрес. Плачът след тренировка е начинът, по който тялото ви завършва стресовия цикъл. Физическото усилие кара префронталната кора на мозъка да позволи на повърхността да изплуват емоции, които дотогава са били потискани“, добавя той.

9. Ярки, поглъщащи сънища

Проучване от 2026 г., публикувано в PLOS Biology, използващо 196 нощни записа на 44 здрави възрастни, установява, че ярките сънища могат да „запазят субективното преживяване на дълбокия сън“, действайки като буфер, докато натискът за сън намалява през нощта. Запомнянето на ярък сън по-скоро отразява здрава структура на REM съня (фазата на бързото очно движение), отколкото нарушена почивка.

10. Течащ нос, когато ядете пикантна храна

Ако някога са ви трябвали кърпички, докато хапвате лютиво, определено не сте сами. Тази реакция се нарича вкусов ринит и не е алергия. Д-р Хийт обяснява, че капсаицинът – съединението, което придава лютивия вкус на лютите чушки – активира рецепторите за топлина в устата и гърлото ви. Този сигнал отива до мозъчния ствол, който след това задейства парасимпатиковата нервна система, давайки сигнал на носа ви да започне да произвежда секрет (мукус).

Хората, които често консумират пикантни храни, забелязват, че с времето тази реакция отслабва, тъй като нервните окончания постепенно се адаптират.

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Източник: Newsweek    
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