Под лупа: Как колпоскопията спасява животи

Г инекологичната профилактика е ключова за ранното откриване и превенцията на сериозни заболявания, а колпоскопията е важна част от този процес. Кога се налага това изследване и защо не бива да го отлагаме? По темата разговаряме с д-р Мария Аноар - Димитрова, специалист по акушерство и гинекология, експерт по онкогинекологичната профилактика, оперативната гинекология и минимално инвазивната хирургия.

Ракът на маточната шийка е злокачествено заболяване, заемащо второ място по честота след карцинома на млечната жлеза във възрастовата група 30-44 годишни. За разлика от много други злокачествени заболявания, ракът на маточната шийка се развива сравнително бавно. Преди да достигне до инвазивен стадий, той преминава през няколко степени на предракови състояния.

При предраковите състояния и ранните инвазивни форми на заболяването най-често не се наблюдават симтоми. Ето защо ежегодният гинекологичен преглед и пълноценната вторична профилактика гарантират навременна диагностика и лечение на заболяванията.

Гинекологичната профилактика за рак на маточната шийка не цели откриване на вече развило се злокачествено заболяване, а откриване на предшественика му, т.е предрарокови изменения на маточната шийка.

Вторичната профилактика за рак на маточната шийка включва скининг ( цитонамазка и/или HPV тест) и колпоскопия. Този вид профилактика е от особено значение в страни като България, където първичната профилактика чрез ваксинация все още няма голям обхват.

Скрининговите методи не са диагностични. Ролята на скрининга е да отсее тези жени, които попадат в групата с по-висок риск от развитие на карцином на маточната шийка, т.е тези които са с отклонения в цитонамазката или носители на високорисков тип HPV. Тези жени подлежат на колпоскопия. Колпоскопията е златният стандарт в диагностиката на предраковите изменения на маточната шийка.

Развитието на инвазивен рак на маточната шийка се дължи най-често на липса на профилактика или пропускане на предраковите изменения, дължащо се на грешка в скрининга. Ето защо комбинацията от скрининг и колпоскопия гарантира една по-пълноценна гинекологична профилактика при жените в България.

Д-р Мария Аноар-Димитрова завършва медицина в Медицински университет – Плевен през 2017 г., придобива специалност по Акушерство и гинекология през 2022 г., както и следдипломна квалификация по „Здравен мениджмънт“.

Преминала е международни обучения по лапароскопска хирургия, включително cadaveric курс в Университета в Лиеж, Белгия, и участва активно в научни форуми и публикации в областта на гинекологичната хирургия.

Професионалните ѝ интереси са насочени към онкогинекологичната профилактика, оперативната гинекология и минимално инвазивната хирургия. Извършва оперативна дейност в гинекологично отделение и активно участва в развитието на съвременните лапароскопски техники.

Д-р Аноар -Димитрова е част от екипа специалисти на МЦ „Неовитро“.