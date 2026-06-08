Кралска сватба без принц Хари: Любимият внук на Елизабет II се ожени за медицинска сестра

С инът на принцеса Ан и неговата избраница – медицинската сестра Хариет Спърлинг – споделиха официалните си портрети часове след интимната церемония, състояла се в събота, 6 юни.

Питър Филипс и неговата булка Хариет Спърлинг изглеждат силно влюбени и не крият щастието си на първите официални снимки след сватбата им в Котсуолдс.

Newlyweds Peter and Harriet Phillips have released official pictures from their wedding on Saturday. 💒💍



📸 credit: Peter & Harriet Phillips and their official photographer Mark Nicholson pic.twitter.com/dIQrEzartX — Emily Ferguson (@emilyinpalace) June 8, 2026

На кадрите, заснети от фотографа Марк Никълсън, 48-годишният син на принцеса Ан позира сияещ до 45-годишната медицинска сестра от Националната здравна служба (NHS). Булката изглежда впечатляващо в рокля на Emilia Wickstead, изработена от френска дантела с изчистен силует тип „колона“, съчетана с обувки на висок ток Jimmy Choo и изящна тиара от Pragnell.

Queen Elizabeth’s grandson Peter Phillips marries fiancée Harriet Sperling in fairytale wedding https://t.co/sOf89tQqbZ pic.twitter.com/4EHeqIGDeO — New York Post (@nypost) June 6, 2026

Основният официален портрет е заснет в оранжерията в Гаткомб Парк – личното имение на принцеса Ан, където в момента се провежда сватбеният прием. Заобиколена от богата зеленина, Хариет държи бял булчински букет, аранжиран от Мили Ричардсън (включващ ароматен грах, мирта и момина сълза), и гледа обожаващо новия си съпруг, който се усмихва пред камерата.

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На втората снимка младоженците излъчват чиста радост, докато правят първите си стъпки заедно като съпрузи, излизайки от китната църква „Вси Светии“ в Кембъл под пищна арка от цветя. Третият кадър улавя още един романтичен момент между двамата, които си разменят влюбени погледи отново в оранжерията на Гаткомб Парк.

Сантименталното място на церемонията

Двойката, която започна своята връзка през 2024 г., избра да си каже „Да“ на интимна церемония в Кембъл – спокойно село, изградено от емблематичния златист котсуолдски камък. Мястото е изключително практично, тъй като се намира само на 17 минути от имението на принцеса Ан (където живее самият Питър) и на 14 минути от провинциалната резиденция на крал Чарлз – Хайгроув.

Royal Wedding 💍

Bride Harriet Sperling arrives at All Saints Church in Kemble, for her wedding to Peter Phillips, the son of Princess Anne.

Peter’s daughters Savannah and Isla and Harriet’s daughter, Georgina, are the bridesmaids.

Before the bride arrived, King Charles, Queen… pic.twitter.com/Vb6t03W75U — Chris Ship (@chrisshipitv) June 6, 2026

Изборът на Кембъл обаче носи и по-дълбок смисъл. Както отбелязва заместник-редакторът за начин на живот в HELLO! Мелани Маклауд, това живописно село отразява скромен и земен характер: „Това е клонът на кралското семейство, който съзнателно се отказа от титлите – вместо да бъдат принц Питър и принцеса Зара. Селото няма нищо общо с тълпите или превземките на други известни кралски локации.“ Приятели на двойката също потвърждават, че районът е много специален за тях, тъй като и двамата са израснали там.

Кой присъства на сватбата?

Тъй като това е втори брак и за двамата (Питър бе женен за Отъм Кели до 2021 г., а Хариет е разделена с бившия си съпруг Антонио Спърлинг), списъкът с гости е сравнително кратък и ограничен до най-близките.

How Beatrice and Eugenie staged their entrance to Peter Phillips's wedding instead of avoiding the cameras to 'reclaim their royal status' https://t.co/qpIRm48b1a — Daily Mail (@DailyMail) June 8, 2026

Вуйчото на Питър – крал Чарлз, и съпругата му кралица Камила уважиха събитието, но се наложи да си тръгнат по-рано, за да отпътуват за планиран кралски ангажимент на конните надбягвания Епсъм Дерби.

Принцът и принцесата на Уелс, както и Зара и Майк Тиндал, също пристигнаха в малкото провинциално село, за да подкрепят младоженците. Специално участие в церемонията имаха децата на Питър – Савана (15 г.) и Исла (14 г.), както и тийнейджърката Джорджина (дъщеря на Хариет), които бяха прекрасни шаферки.

Peter Phillips and Harriet Sperling (now Phillips) leave church in Gloucestershire after their wedding attending by his uncle, King Charles plus Queen Camilla, his cousins Prince William plus Princess Kate, and Princesses Beatrice and Eugenie.

Princess Anne was there to watch her… https://t.co/UNGfy6P1h9 pic.twitter.com/Z5VNJbGj0V — Chris Ship (@chrisshipitv) June 6, 2026

Големите отсъстващи

В навечерието на сватбата много погледи бяха насочени към хората, които няма да присъстват. Принц Хари не получи покана за сватбата, тъй като след преместването му в САЩ през 2020 г. двамата с братовчед му са се отдалечили емоционално и физически. „Питър и Хари не са разговаряли от няколко години и просто са загубили връзка“, споделя близък на семейството.

The Princess of Wales departing All Saints’ Church after the wedding ceremony of Peter Phillips and Harriet Sperling 🤩✨ pic.twitter.com/OmTRPvIRCw — Anna (@tokkianami) June 6, 2026

Андрю Маунтбатън-Уиндзор и бившата му съпруга Сара Фъргюсън също отсъстват от сватбата на фона на продължаващите скандали около тях, въпреки че дъщерите им – принцесите Беатрис и Юджини – са сред гостите.

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Най-осезаемо обаче е отсъствието на покойната кралица Елизабет II, която почина преди близо три години. Това е първата сватба на някое от нейните внуци след кончината ѝ. Моментът е изключително емоционален за Питър, който имаше изключително силна връзка с баба си и често бе описван от медиите като „любимия внук“ на кралицата.