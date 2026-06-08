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Кралска сватба без принц Хари: Любимият внук на Елизабет II се ожени за медицинска сестра

Докато Кейт и Уилям подкрепиха младоженците в Кембъл, принц Хари остана без покана заради влошените им отношения с Питър Филипс

8 юни 2026, 13:53
Кралска сватба без принц Хари: Любимият внук на Елизабет II се ожени за медицинска сестра
Хариет Спърлинг и Питър Филипс   
Източник: БТА/AP

С инът на принцеса Ан и неговата избраница – медицинската сестра Хариет Спърлинг – споделиха официалните си портрети часове след интимната церемония, състояла се в събота, 6 юни.

Питър Филипс и неговата булка Хариет Спърлинг изглеждат силно влюбени и не крият щастието си на първите официални снимки след сватбата им в Котсуолдс.

На кадрите, заснети от фотографа Марк Никълсън, 48-годишният син на принцеса Ан позира сияещ до 45-годишната медицинска сестра от Националната здравна служба (NHS). Булката изглежда впечатляващо в рокля на Emilia Wickstead, изработена от френска дантела с изчистен силует тип „колона“, съчетана с обувки на висок ток Jimmy Choo и изящна тиара от Pragnell.

Основният официален портрет е заснет в оранжерията в Гаткомб Парк – личното имение на принцеса Ан, където в момента се провежда сватбеният прием. Заобиколена от богата зеленина, Хариет държи бял булчински букет, аранжиран от Мили Ричардсън (включващ ароматен грах, мирта и момина сълза), и гледа обожаващо новия си съпруг, който се усмихва пред камерата.

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На втората снимка младоженците излъчват чиста радост, докато правят първите си стъпки заедно като съпрузи, излизайки от китната църква „Вси Светии“ в Кембъл под пищна арка от цветя. Третият кадър улавя още един романтичен момент между двамата, които си разменят влюбени погледи отново в оранжерията на Гаткомб Парк.

Сантименталното място на церемонията

Двойката, която започна своята връзка през 2024 г., избра да си каже „Да“ на интимна церемония в Кембъл – спокойно село, изградено от емблематичния златист котсуолдски камък. Мястото е изключително практично, тъй като се намира само на 17 минути от имението на принцеса Ан (където живее самият Питър) и на 14 минути от провинциалната резиденция на крал Чарлз – Хайгроув.

Изборът на Кембъл обаче носи и по-дълбок смисъл. Както отбелязва заместник-редакторът за начин на живот в HELLO! Мелани Маклауд, това живописно село отразява скромен и земен характер: „Това е клонът на кралското семейство, който съзнателно се отказа от титлите – вместо да бъдат принц Питър и принцеса Зара. Селото няма нищо общо с тълпите или превземките на други известни кралски локации.“ Приятели на двойката също потвърждават, че районът е много специален за тях, тъй като и двамата са израснали там.

Кой присъства на сватбата?

Тъй като това е втори брак и за двамата (Питър бе женен за Отъм Кели до 2021 г., а Хариет е разделена с бившия си съпруг Антонио Спърлинг), списъкът с гости е сравнително кратък и ограничен до най-близките.

Вуйчото на Питър – крал Чарлз, и съпругата му кралица Камила уважиха събитието, но се наложи да си тръгнат по-рано, за да отпътуват за планиран кралски ангажимент на конните надбягвания Епсъм Дерби.

Принцът и принцесата на Уелс, както и Зара и Майк Тиндал, също пристигнаха в малкото провинциално село, за да подкрепят младоженците. Специално участие в церемонията имаха децата на Питър – Савана (15 г.) и Исла (14 г.), както и тийнейджърката Джорджина (дъщеря на Хариет), които бяха прекрасни шаферки.

Големите отсъстващи

В навечерието на сватбата много погледи бяха насочени към хората, които няма да присъстват. Принц Хари не получи покана за сватбата, тъй като след преместването му в САЩ през 2020 г. двамата с братовчед му са се отдалечили емоционално и физически. „Питър и Хари не са разговаряли от няколко години и просто са загубили връзка“, споделя близък на семейството.

Андрю Маунтбатън-Уиндзор и бившата му съпруга Сара Фъргюсън също отсъстват от сватбата на фона на продължаващите скандали около тях, въпреки че дъщерите им – принцесите Беатрис и Юджини – са сред гостите.

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Най-осезаемо обаче е отсъствието на покойната кралица Елизабет II, която почина преди близо три години. Това е първата сватба на някое от нейните внуци след кончината ѝ. Моментът е изключително емоционален за Питър, който имаше изключително силна връзка с баба си и често бе описван от медиите като „любимия внук“ на кралицата.

Източник: HELLO!    
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