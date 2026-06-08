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Невиждано: Заснеха голяма бяла акула в Средиземно море

Видеоклипът и снимките на голямата бяла акула са направени под водата от доброволеца на Ghost Diving Дерк Ремерс и бяха разпространени официално днес, 8 юни, за да отбележат Световния ден на океаните

8 юни 2026, 13:59
Невиждано: Заснеха голяма бяла акула в Средиземно море
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/GettyImages

К адри, за които се смята, че са първото подводно видео на голяма бяла акула в Средиземно море, бяха заснети от водолази по време на мисия за отстраняване на „мрежи-призраци“, организирана от фондация Healthy Seas, съобщава DIVE magazine.

Срещата се състояла, докато екип от технически водолази от организацията Ghost Diving, работещи съвместно с Healthy Seas и Дружеството за документация на потопени обекти (SDSS), почиствали изоставени риболовни мрежи от потънал кораб в открити води в Сицилийския пролив.

Видеоклипът и снимките на голямата бяла акула са направени под водата от доброволеца на Ghost Diving Дерк Ремерс и бяха разпространени официално днес, 8 юни, за да отбележат Световния ден на океаните.

„Статистически погледнато е много по-вероятно да спечелите джакпота от лотарията, отколкото да срещнете такова емблематично животно под водата. Прекарваш десетилетия в гмуркане край корабокрушения и премахване на мрежи-призраци, но нищо не може да те подготви за момент като този“, споделя Ремерс. 

„Срещата с акула в открити води в Средиземно море е нещо лудо, но въпреки това ние продължихме с нашия план за гмуркане и почистване на мрежите от кораба, тъй като този момент показа изключително ясно колко важна е работата ни“, добавя той.

От Healthy Seas заявиха, че макар срещата с акулата да е била „необикновена“, мисията, по време на която се е случила, е била фокусирана върху далеч по-неотложен проблем: премахването на мрежите-призраци, заплетени в потъналия кораб и околното морско дъно.

Местоположението, което се пази в тайна, беше описано от организацията като „ключова точка на биоразнообразието, която същевременно е и един от най-интензивно експлоатираните риболовни райони в Средиземно море“.

Предишни гмуркания на това място са документирали морски животни, уловени в капана на изоставените риболовни такъми, включително няколко застрашени костенурки от вида карета (loggerhead) и големи видове риби.

„Това, което прави тази среща толкова силна, е не само самата акула, но и контекстът, в който се случи. Ние бяхме там, за да премахнем мрежите-призраци, които улавят в капан морския живот в екосистемата на потъналия кораб, явяващ се убежище за биоразнообразието. Моменти като този ни напомнят колко много живот все още може да съществува в откритите средиземноморски води и колко важно е да го защитим от предотвратими заплахи като изоставените риболовни принадлежности или свръхриболова“, каза Вероника Микос, директор на Healthy Seas.

Въпреки че популацията на голямата бяла акула в Средиземно море е трайно установена, досега в региона бяха регистрирани единствено редки наблюдения на повърхността на водата.

Морските експерти, сътрудничещи на мисията, описаха срещата като изключително необичайна и с висока научна стойност, като същевременно подчертаха, че ще бъдат необходими допълнителни анализи и мониторинг, преди да се направят по-широки екологични заключения.

„По-голямата част от знанията ни за белите акули в Средиземно море идват от данни за мъртви екземпляри, уловени случайно при търговски риболов“, каза д-р Карло Катано, изследовател в Сицилийския морски център към Stazione Zoologica Anton Dohrn.

„Наблюдения като това са изключително ценни за подобряване на разбирането ни за разпространението, навиците и поведението на този критично застрашен вид, чието оцеляване е застрашено от човешката дейност“, добавя той.

„Нашите изследвания на акулите с течение на времето ни позволиха да идентифицираме няколко ключови горещи точки за застрашените видове, и това наблюдение е особено значимо, тъй като потвърждава природозащитната стойност на този район“, казва още д-р Катано.

Потъналите кораби често функционират като изкуствени рифове и привличат богато разнообразие от морски видове, но в същото време те улавят и носещите се по течението изоставени, изгубени или изхвърлени риболовни принадлежности.

Известни събирателно като „призрачни такъми“, мрежите, които се заселват върху корабокрушенията, ги превръщат в гигантски подводни капани, които оплитат и убиват същия този морски живот, който привличат.

Премахването на мрежите е жизненоважна работа и се извършва успоредно с други научни изследвания. Мисията край Сицилия, при която беше забелязана акулата, включваше и вземане на проби от екологична ДНК (eDNA) и подводен мониторинг за по-добро разбиране на видовете, присъстващи в района.

От Healthy Seas допълват, че по-голямата част от визуалния и научен материал, събран по време на мисията – включително кадри от изваждането на мрежите, морския живот около кораба и срещата с акулата – ще бъдат публикувани през следващите седмици.

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Източник: DIVE magazine    
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