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Доклад на СИПРИ: Деветте държави, разполагащи с ядрено оръжие, увеличават арсеналите си

Според оценки на СИПРИ общо 83% от всички ядрени бойни глави са притежание на Русия и САЩ

8 юни 2026, 14:11
Доклад на СИПРИ: Деветте държави, разполагащи с ядрено оръжие, увеличават арсеналите си
Източник: iStock

С поред доклад на авторитетен институт за изследване на въоръженията всички девет държави, разполагащи с ядрено оръжие, са модернизирали и увеличили арсеналите си на фона на нарастващото международно напрежение, предаде ДПА.

В публикувания днес доклад на Стокхолмския международен институт за изследване на мира (СИПРИ) се посочва, че има обща тенденция към разширяване на ядрените програми на всички тези страни.

За една година ядрените глави намалели почти с 1000

"Има все повече доказателства, че държавите, притежаващи ядрено оръжие, пренебрегват, и дори се отказват от ангажиментите си за разоръжаване", заяви Ханс Кристенсен, старши сътрудник в Програмата за оръжия за масово унищожение на СИПРИ.

"Като прибягват до ядрени решения, държавите създават нови рискове и подхранват динамиката на надпреварата във въоръжаването", добави той.

СИПРИ: Ядрените сили модернизират арсеналите си

Според оценки на СИПРИ общо 83% от всички ядрени бойни глави са притежание на Русия и САЩ. След края на Студената война двете държави постепенно унищожиха изведените от въоръжение ядрени бойни глави.

Експерти изчисляват, че към януари 2026 г. САЩ, Русия, Великобритания,  Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северна Корея и Израел са разполагали с общо 12 187 ядрени бойни.

Източник: БТА, Николай Велев    
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