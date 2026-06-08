Свят

Все по-голямо бреме за Русия: Украинските удари в дълбочина

Благодарение на технологичния напредък украинските военни вече поразяват успешно цели дълбоко във вътрешността на Русия

8 юни 2026, 15:39
Все по-голямо бреме за Русия: Украинските удари в дълбочина
Източник: БТА

Б лагодарение на технологичния напредък украинските военни вече поразяват успешно цели дълбоко във вътрешността на Русия. Така те са в състояние да отрязват пътищата за доставки на руската армия, съобщава Deutsche Welle.

Украинските части се борят за контрол над най-важните логистични трасета на руската армия в окупираните области на Украйна. Новите оръжия със среден обсег междувременно стигат и до пътищата за снабдяване на Русия във вътрешността на страната, съобщават украински военни. Украинските дронове могат да извършват разузнавателни и бойни акции в района на Мариупол. Така под техните удари биха могли да се окажат части от т.нар. „сухопътен коридор" към Крим, отдалечени на до 160 км от фронтовата линия. Като доказателство украинските военни разпространиха множество видеа в интернет, на които се виждат изгорели руски военни самолети - по дължината на трасето, което минава през окупираните територии в южната част на Украйна и води към Крим.

„Създаването на коридор по суша към Крим се приема като най-големия потенциален успех на Москва в течение на кървавата война от 2022 до 2026 година. Но сега става ясно, че това е преходно постижение. Всъщност украински дронове вече летят над коридора, по който цивилни граждани нямат право да преминават. Крим се превръща в отвъдморска територия за Русия. А ние няма да спрем дотам", написа във Фейсбук украинският войник Ихор Луценко, съосновател на Центъра за въздушно разузнаване.

Обрат за Украйна във войната?

Още е много рано да се говори за пълен контрол над руските логистични пътища, казва военният експерт Микола Белесков. „Ако имаше пълен контрол, руските части на юг щяха да се чувстват другояче", посочва той пред ДВ. Но уязвимостта на руските войски се увеличава.

Снимки и видеа доказват, че атаките на украинците на средна дистанция спрямо врага са станали по-ефективни, отбелязва още Белесков и допълва: „Сега руснаците са по-малко активни, макар че зоната на техните действия е доста обширна и там имаше тежки атаки. Все още не може да се говори за обрат. Това означава само, че за нас положението не се влошава".

Новите оръжия са предимство за украинците

Експертите свързват успехите на украинските военни с постигнатите технологични пробиви. Наред с другото отбранителните сили разполагат сега с дронове на украинския производител Wild Hornets с вградена система на изкуствен интелект. „Това обаче ще осигури на украинците само временно предимство", казва военният експерт Михайло Широхов. Той прогнозира, че Русия скоро ще подготви допълнителни мобилни бойни групи и ще покрие трасетата по протежение на кримския коридор с мрежи за защита от дронове.

Но за Украйна е добре Русия да бъде принудена да предприеме такива ответни действия, тъй като всяка отбранителна мярка изисква ресурси, обяснява Широхов. „Това е допълнително бреме за руснаците. На тях ще им се наложи да инвестират средства и да пренасочват ресурси, за да обезопасят маршрута. Ефективността на украинските удари в момента се дължи на изненадващия ефект, който след това ще спадне. Щом се появи нещо ефективно, се предприемат и ответни мерки - както показаха четирите години война. Затова този момент трябва да се използва оптимално - докато руснаците още не са изградили ефективна противовъздушна защита в тази част от фронта", подчертава експертът.

Какво би трябвало да предприеме Украйна сега?

Широхов назовава редица конкретни мерки, които могат да увеличат натиска срещу логистиката на руската армия: на първо място разширяване на нападенията с дронове, които вече са доказали своята ефективност. На второ - използване на по-тежки бойни глави в дроновете, за да могат да бъдат поразявани руските танкове. И на трето - определяне на нови цели. Експертът има предвид инфраструктурата по трасето, което е със стотици километри дължина. Ударите срещу бензиностанции и работилници биха могли да навредят по-систематично на логистиката на руската армия, отколкото поразяването на отделни превозни средства.

Военният експерт Микола Белесков обръща внимание и на други аспекти. Например - че на фронта редица задачи трябва да бъдат изпълнявани едновременно. „Независимо колко напреднали са технологиите, без специалисти те не биха могли да разгърнат потенциала си. Воденето на война с използването на роботи продължава да е силно зависимо от човешкия персонал. Именно там, според мен, е едно от най-големите ограничения. Недостиг на обучени кадри има във всички звена, които са занимават с атаките на средна дистанция", казва той.

Към това се добавя общата липса на персонал на фронта, обобщава експертът. Затова и най-ефективните технологични решения не могат да разгърнат възможностите си изцяло.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Украйна Русия война дронове логистика военни технологии Крим сухопътен коридор изкуствен интелект военни експерти
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