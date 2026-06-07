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Да пътуваш 5000 километра всеки ден за работа: Историята на жената, която шашна интернет

Когато наемите в мегаполиса са по-скъпи от самолетен билет: Вижте как една американка превърти имотната криза, избирайки сутрешен полет пред безумните цени на апартаментите

7 юни 2026, 12:22
Да пътуваш 5000 километра всеки ден за работа: Историята на жената, която шашна интернет
Източник: iStock

З а повечето от нас сутрешното пътуване до офиса включва половин час в задръстване или битка за място в градския транспорт. Но за една жена от САЩ концепцията за „commute“ (пътуване до работното място) достигна космически измерения. Тя изминава близо 3000 мили (около 4800 км) на ден, за да стигне до бюрото си – и твърди, че това всъщност ѝ спестява пари. Лудост или гениален финансов план?

Всичко започна, когато младата американка сподели в профила си в TikTok видеоклип, който за броени часове събра милиони гледания и остави потребителите с отворена уста. В него тя показва рутината си: ставане в ранни зори, хващане на самолет от единия край на Америка до другия, отиване в офиса и... връщане обратно у дома вечерта.

Защо някой би си причинил това?

Първият въпрос, който всеки нормален човек си задава, е: „Защо просто не се преместиш да живееш по-близо?“. Отговорът се крие в бруталната икономическа реалност и цените на имотите.

Жената обяснява, че работи в град с изключително висок стандарт на живот (където наемите и разходите за едностаен апартамент са астрономически), но предпочита да живее в много по-евтин регион, където притежава собствено жилище. След като сметнала разходите, тя осъзнала нещо парадоксално: месечните абонаменти за самолетни билети, летищни такси и бензин ѝ излизат по-евтино, отколкото да плаща безумен наем и данъци в мегаполиса, където е офисът ѝ.

Предимството на „хибридната работа“

Разбира се, има една уловка, без която този план би бил физически невъзможен. Тя не прави това пътуване пет дни в седмицата. Благодарение на хибридния модел на работа, тя трябва да присъства физически в офиса само 1 или 2 дни в седмицата, а през останалото време работи от вкъщи.

Така, вместо да дава хиляди долари за скъп наем всеки месец, тя превръща дните си за офис в еднодневно интензивно бизнес пътуване.

Реакциите в мрежата: Между възхищението и ужаса

Видеото предизвика бурни дискусии в коментарите, разделяйки хората на два лагера:

Оптимистите я поздравяват за креативността и за това, че е „превъртяла системата“, отказвайки да дава грешни пари на наемодателите в скъпите градове.

Скептиците обаче изчисляват огромния въглероден отпечатък, който тя оставя с постоянното летене, както и бруталното ментално и физическо изтощение от смяната на часови зони и чакането по летищата. „Само при мисълта за проверките на багажа всяка седмица ми идва да напусна“, пише един от потребителите.

Независимо дали смятате подхода ѝ за гениален или за чист мазохизъм, тази история е поредното доказателство, че пазарът на труда и имотите в момента е толкова изкривен, че кара хората да намират наистина екстремни решения, за да оцелеят финансово.

Източник: TOI    
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