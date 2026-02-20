Свят

20 февруари 2026, 09:18
Снеговалеж блокира виенското летище
Източник: БТА

В иенското летище Швехат временно е затворено днес заради зимните метеорологични условия и силен снеговалеж, съобщават австрийски медии.

„Към момента се очаква от 9:00 часа централноевропейско време да бъдат възможни отделни излитания, а от 10:00 часа - и кацания. Все пак продължават да се очакват закъснения“, съобщи говорителят на летището Петер Клеман. 

„Препоръчваме на пътниците да се информират от авиокомпаниите за статуса на резервираните от тях полети“, каза Клеман и призова пътниците, ако полетите им са отменени, „да не идват на летището“. Пристигащите полети са пренасочени към други летища. 

Виенската външна околовръстна магистрала (A21) е затворена в двете посоки по цялата си дължина. Обходът е възможен само в по-голям радиус. На Западната магистрала (A1) в Долна Австрия имаше няколко инцидента и спирания на движението. 

Източник: БТА, Цветана Делибалтова    

