Жена загина, блъсната от 18-годишен шофьор в Пазарджик

Починалата жена е на 48 години, украинска гражданка, пребиваваща законно в страната

20 февруари 2026, 10:02
Източник: iStock

Ж ена е починала, след като е била блъсната, докато пресича пътното платно на улица "Стефан Стамболов" в Пазарджик, съобщиха от Областна дирекция (ОД) на МВР в Пазарджик, като поясняват, че водачът на автомобила е 18 - годишен.

Те уточняват още, че сигналът е получен снощи около 22:20 часа, пробите за алкохол и наркотици на младия мъж, който е задържан за 24 часа, са отрицателни.

Починалата жена е на 48 години, украинска гражданка, пребиваваща законно в страната, добавят от полицията.

Източник: БТА, Гергана Куртакова    
