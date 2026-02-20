Свят

Властите продължават да обискират имот, в който е живял Андрю Уиндзор

Андрю е първият висш член на британското кралско семейство в съвременната история, който е арестуван

20 февруари 2026, 11:08
След ареста на бившия принц Андрю: Беатрис и Юджини са „потресени", къде е Фърги?

След ареста на бившия принц Андрю: Беатрис и Юджини са „потресени“, къде е Фърги?
„Не харесвам млади, красиви мъже" – Тръмп събра Съвета за мир

„Не харесвам млади, красиви мъже“ – Тръмп събра Съвета за мир
Иран ще отговори

Иран ще отговори "решително" на военната агресия
Тръмп: Обама е разкрил класифицирана информация, когато е казал, че извънземните са реални

Тръмп: Обама е разкрил класифицирана информация, когато е казал, че извънземните са реални
Тръмп за ареста на Андрю Маунтбатън-Уиндзор - лош за британското кралско семейство

Тръмп за ареста на Андрю Маунтбатън-Уиндзор - лош за британското кралско семейство
Пуснаха бившия принц Андрю от ареста

Пуснаха бившия принц Андрю от ареста
Тръмп с ултиматум към Иран пред Съвета за мир

Тръмп с ултиматум към Иран пред Съвета за мир
Какво представляват самолетите C‑17, C‑130 и Boeing 747 - основни факти за трите типа въздушни платформи

Какво представляват самолетите C‑17, C‑130 и Boeing 747 - основни факти за трите типа въздушни платформи

Б ританските власти ще продължат претърсването на бившия дом на Андрю Маунтбатън-Уиндзор в Бъркшър след освобождаването му от ареста, съобщиха Пи Ей Мидия и ДПА.

Бившият принц и брат на британския крал Чарлз Трети беше задържан вчера по обвинение в злоупотреба с власт - подозрение, което възникна след публикуването на документи, свързани с покойния американски финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Андрю е първият висш член на британското кралско семейство в съвременната история, който е арестуван. Той беше задържан за около 11 часа, след което бе пуснат от полицията в окръг Темз, която води разследването. 

Полицията съобщи, че претърсването на имението, в което Андрю живее в момента, е приключило. Обиските продължават на адрес в Бъркшър - бившия дом на Андрю в имението Уиндзор.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че арестът е "много позорен". "Мисля, че това е много лошо за кралското семейство", каза Тръмп.

Андрю Маунтбатън-Уиндзор беше задържан на 66-ия си рожден ден по обвинения, че е споделял чувствителна информация с Епстийн, докато е бил търговски пратеник на Великобритания..

Според документи по случая "Епстийн", публикувани от министерството на правосъдието на САЩ, Андрю може да е споделял с Епстийн информация за свои официални посещения в Хонконг, Виетнам и Сингапур.

Имейл кореспонденция от декември 2010 г. разкрива, че Андрю е изпратил на Джефри Епстийн поверителен доклад за инвестиционни възможности в Афганистан.

Крал Чарлз Трети посочи в изявление, че полицията може да разчита на "пълна и искрена подкрепа и съдействие" от кралския дворец. "Нека да кажа ясно: законът трябва да следва своя ход", добави монархът. 

Източник: БТА, Атанаси Петров    
Принц Андрю Кралско семейство Арест Джефри Епстийн Злоупотреба с власт Разследване Претърсване на дом Чувствителна информация Крал Чарлз Трети Великобритания
