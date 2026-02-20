Властите продължават да обискират имот, в който е живял Андрю Уиндзор

Тръмп с ултиматум към Иран пред Съвета за мир

Б ританските власти ще продължат претърсването на бившия дом на Андрю Маунтбатън-Уиндзор в Бъркшър след освобождаването му от ареста, съобщиха Пи Ей Мидия и ДПА.

Бившият принц и брат на британския крал Чарлз Трети беше задържан вчера по обвинение в злоупотреба с власт - подозрение, което възникна след публикуването на документи, свързани с покойния американски финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Андрю е първият висш член на британското кралско семейство в съвременната история, който е арестуван. Той беше задържан за около 11 часа, след което бе пуснат от полицията в окръг Темз, която води разследването.

Mehrere Beamten-Autos fahren vor: Neue Durchsuchungen bei Andrews ehemaligem Wohnsitz. https://t.co/XCnWxPZbh8 — 20 Minuten (@20min) February 20, 2026

Полицията съобщи, че претърсването на имението, в което Андрю живее в момента, е приключило. Обиските продължават на адрес в Бъркшър - бившия дом на Андрю в имението Уиндзор.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че арестът е "много позорен". "Мисля, че това е много лошо за кралското семейство", каза Тръмп.

Андрю Маунтбатън-Уиндзор беше задържан на 66-ия си рожден ден по обвинения, че е споделял чувствителна информация с Епстийн, докато е бил търговски пратеник на Великобритания..

Според документи по случая "Епстийн", публикувани от министерството на правосъдието на САЩ, Андрю може да е споделял с Епстийн информация за свои официални посещения в Хонконг, Виетнам и Сингапур.

Имейл кореспонденция от декември 2010 г. разкрива, че Андрю е изпратил на Джефри Епстийн поверителен доклад за инвестиционни възможности в Афганистан.

Крал Чарлз Трети посочи в изявление, че полицията може да разчита на "пълна и искрена подкрепа и съдействие" от кралския дворец. "Нека да кажа ясно: законът трябва да следва своя ход", добави монархът.