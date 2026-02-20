България

СГС решава за предсрочното освобождаване на Евелин Банев-Брендо

Директорът на затвора в София Борислав Чорбански е предложил за условно предсрочно освобождаване на двама лишени от свобода

20 февруари 2026, 10:09
З а една година директорът на затвора в София Борислав Чорбански е предложил за условно предсрочно освобождаване на двама лишени от свобода.

Повод за интереса е едно от предложенията му - осъденият за наркотрафик Евелин Банев - Брендо, който има присъда от 10 години и половина в Софийския затвор, да бъде освободен предсрочно. Софийският градски съд /СГС/ днес ще се произнесе по предложението като първа инстанция.

Скандал с Брендо, отстраниха началника на затвора в София

От министерството на правосъдието обясняват, че законовата възможност началникът на затвора да поиска предсрочно освобождаване на осъден е приложена и спрямо други лишени от свобода в страната. Статистиката сочи, че от 1 юни 2025 г. до края на януари тази годината началниците на затворите са направили общо 56 предложения за условно предсрочно освобождаване. 52 от тях са уважени, а в останалите 4 случая производството е още висящо.

Най-щедри са в Бобов дол - с 20 предложения, следва началникът на затвора в Стара Загора с 19, после - на Белене с 12. Шефът на затвора в Бургас има предложения колкото софийския - 2. Едно единствено е предложението в този период на началника на женския затвор в Сливен.

Предложиха Евелин Банев - Брендо да бъде освободен предсрочно

Както е известно, Чорбански иска свобода за Брендо с аргумент, че Банев е изтърпял повече от половината от наказанието си и има достатъчно данни за поправяне, като се отчита трайна и позитивна промяна. Според предложението Брендо фактически е изтърпял 5 г. и 4 месеца, като има и 5 месеца от работа - при работа 2 дни се броят за 3 излежани. Така му остава да изтърпи още 4 години и 9 месеца, т.е. изтърпял е повече от половината си присъда.

След като се разбра за искането в началото на февруари, тогавашният правосъден министър Георги Георгиев нареди проверка на случая и отстрани временно Чорбански, докато тече проверката. Началникът на затвора не е информирал за направеното предложение главния директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", нито Министерството на правосъдието. Резултати от проверката още не са обявени.

Източник: БГНЕС    
затвор предсрочно освобождаване Борислав Чорбански Евелин Банев Брендо наркотрафик Министерство на правосъдието Софийски градски съд директор на затвор проверка лишени от свобода
