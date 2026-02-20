Ден след клетвата: Служебният кабинет с първа загуба - Стоил Цицелков депозира своята оставка

Д ен след встъпването в длъжност на служебното правителство, вицепремиерът за честни избори Стоил Цицелков е депозирал оставката си. Това съобщи той по време на брифинг в МС.

"Разговарях с премиера Андрей Гюров, не беше лесен разговорът, получих огромна подкрепа от екипа. Търсим правилен начин да защитим тази кауза и честните избори, но изглежда, че в този момент моята личност носи повече негативи, чисто медийно. Аз ще депозирам моята оставка пред президента Йотова и пред премиера, за да може фокусът на медиите да бъде над предстоящите избори, програми, платформи, а не върху моята частна личност", каза той.

"С всички, които опетниха личността ми - ще се срещнем в съда", категоричен бе той.

Оставката на служебния заместник министър-председател Стоил Цицелков беше приета от служебния министър-председател Андрей Гюров, съобщиха от правителствената пресслужба.

По-рано днес Илияна Йотова заяви, че ако ѝ бъде предложено, незабавно ще разпише указа за оставката на Цицелков.

Йотова направи коментара в ефира на bTV във връзка с информацията, че служебният заместник министър-председател за честни избори Стоил Цицелков е бил арестуван за употреба на марихуана и втори път за шофиране под влияние на алкохол – 1,2 промила.

Йотова посочи, че Цицелков не би трябвало да бъде част от Обществения съвет към Централната избирателна комисия, като уточни, че казва всичко това, при условие че изнесената информация в медиите е факт.

На въпрос дали с това призовава служебния министър-председател да поиска оставката на Цицелков, държавният глава посочи, че след направените промени в Конституцията не е помислено и за това. Йотова обясни, че може да разпише указ за оставката на Цицелков само ако има предложение от министър-председателя или ако самият заместник министър-председател си подаде оставката.

Президентът коментира още, че идеята за вицепремиер, който специално да отговаря за честността на изборите, е по-скоро символичен ход. „Отдавна мина времето на символите, дойде време на конкретна работа“, заяви тя.

Президентът Йотова заяви, че има резерви към част от министрите в служебния кабинет, но отказа да посочи имена, като подчерта, че ще следи внимателно работата им и ще реагира при действия срещу обществения интерес.

Тя уточни, че е споделила притесненията си лично с министър-председателя при представянето на състава в пленарната зала на Народното събрание. По думите ѝ част от предложените министри познава добре и има наблюдения върху работата им, докато други не познава изобщо. „За някои наистина имам определени резерви и оттук нататък ще се види дали те ще бъдат оправдани“, посочи Йотова. Тя подчерта, че за нея няма „ключови“ и „неключови“ ресори, тъй като всеки министър носи еднаква отговорност пред гражданите.

По-рано днес Стоил Цицелков обяви в публикация в официалния си профил във Facebook, че от два дни срещу него се води "масирана атака", която по думите му не е насочена лично срещу него, а срещу кабинета и основната му мисия - организирането на честни избори.

Цицелков заявява, че зад действията стоят "кръгове", които според него се опасяват, че при спазване на правилата няма да спечелят изборите. По думите му се изваждат "приключени административни въпроси от преди повече от десетилетие" и се задействат проверки с политическа цел.

Вицепремиерът подчертава, че към момента няма обвинения, присъди или действащи ограничения срещу него. Той допълва, че ще защити правата си по съдебен ред срещу, по думите му, незаконно разпространение на лични данни и злоупотреба с власт.

Цицелков посочва още, че няма да позволи ситуацията да възпрепятства работата на правителството и настоява политическият процес да бъде "поле на идеи и действия, а не лов на хора". Той заявява, че свидетелството му за съдимост е чисто.

Като основен приоритет вицепремиерът откроява гарантирането на честността на вота, като подчертава, че тази цел е "по-важна от всеки един човек" и че ще продължи да работи за избори, които "зачитат всеки глас".

По думите му е проведен разговор с премиера Андрей Гюров, за да бъде намерен "правилният начин" за защита на каузата за честни избори и за гарантиране на общественото доверие в изборния процес.

В публикацията си Цицелков заявява още, че ще търси съдебна отговорност от хората, които според него са уронили името му.