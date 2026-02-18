Как да осигурим максимална защита на Android смартфон

Г одини наред за хората сигурността на смартфоните значеше добра парола или надежден скенер за пръстови отпечатъци. С развитието на дигиталните заплахи от просто отгатване на пароли до сложен фишинг, злонамерено зареждане на данни от други устройства и физическа кражба на устройства обаче, стандартните защити вече не са достатъчни.

В постоянно развиващия се свят на мобилната сигурност много от защитите, вградени в съвременните смартфони, работят "зад кулисите". На устройства с Android, работещи с версия 16 или по-нова, Google въведе може би най-мощната функция за сигурност на операционната система, но тя остава изключена по подразбиране и скрита дълбоко в настройките.

Функцията се казва Advanced Protection (Разширена защита). Тя е внедрена на системно ниво и предназначена да предпази устройството както от цифрови, така и от физически атаки. По същество действа като "строг режим на сигурност", като активира настройки по подразбиране за сигурност, които обикновено не са пуснати. Въпреки че първоначално е замислен за потребители с висок риск, като журналисти, активисти и политици, той предлага „непробиваем“ слой сигурност, от който може да се възползва всеки потребител, който държи на поверителността.

4 малко познати, но полезни функции за Android

Google умишлено оставя Advanced Protection изключена за повечето потребители. Причината е проста: тя дава приоритет на максималната сигурност пред удобството. Активирането ѝ може да ограничи определени поведения – например, може да блокира инсталирането на приложения от неизвестни източници (т.е. неофициални магазини) и да наложи по-строги предпазни мерки, които понякога могат да създадат затруднения при ежедневната употреба. Поради тази причина „Разширена защита“ се препоръчва предимно за хора с по-висок риск от целенасочени атаки, включително журналисти, активисти, ръководители и всички останали, които боравят с чувствителни данни.

След като бъде активирана, „Разширена защита“ активира широк набор от защити на няколко нива на устройството. За да предотврати злонамерен софтуер, системата деактивира възможността за инсталиране на приложения от „неизвестни източници“ извън Google Play Store. Също така принуждава Google Play Protect да остане активен по всяко време. За да предотврати извличане на данни чрез хардуер или неоторизирано извличане на данни, функцията блокира USB прехвърлянето на данни, когато телефонът е заключен.

Как да прехвърляме задачи между Windows и Android

Устройството ще откаже да се свърже с 2G мрежи. Тъй като 2G е остарял стандарт със слабо криптиране, той често се използва от „Stingrays“ или IMSI ловци за прихващане на разговори и текстови съобщения. Той автоматично активира заключване при откриване на кражба и заключване на устройство офлайн. Най-важното е, че задейства задължително рестартиране след 72 часа неактивност, което изисква основните ви идентификационни данни, за да възстановите достъпа.

Освен това Google Chrome е принуден да премине в най-агресивния си режим „Подобрено безопасно сърфиране“, като автоматично изисква HTTPS връзки и сканира за фишинг връзки в реално време. Подобрява се филтрирането на SMS и обаждания, за да блокира подозрителни съобщения или обаждания, които често съдържат вредни връзки или измами.

Полезна функция на Windows 11, която не използваме, а определено ще е от полза за мнозина

За да го активирате, отворете основното меню с настройки на телефона и въведете Advanced Protection в търсачката (или Разширена защита, ако телефонът е на български език). Активирайте функцията с плъзгача.

За максимална сигурност Google препоръчва да сдвоите устройството и с Програмата за разширена защита на акаунта в Google. Програмата за акаунти защитава онлайн идентичността – Gmail, Диск и Снимки, като изисква ключове за сигурност или пароли за всяко влизане и ограничава достъпа на приложения на трети страни до най-чувствителните ви данни.

Как да подобрим работата на Windows 11 с лесни трикове

Достатъчно зряло ли е човечеството, за да се справи със супер AI

Активирането на „Разширена защита“ означава жертване на известна гъвкавост. Няма да можете да инсталирате нишови приложения от уебсайтове на трети страни и може да ви се стори, че прехвърлянето на файлове през USB е малко по-тромаво. Въпреки това нашите смартфони вече съхраняват банковата ни информация, лични разговори и целия ни дигитален живот и тези малки неудобства може да са приемливи в името на по-добрата защита.