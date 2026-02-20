Излязоха нови подробности за ареста на звездата от "Трансформърс" Шая Лабъф

Ш ая Лабъф е „крещял на всички“ и се е „нахвърлял“ върху посетители пред бар в Ню Орлиънс преди ареста си рано във вторник, 17 февруари. Това твърди една от предполагаемите жертви, която заявява, че е помогнала за задържането на актьора до пристигането на полицията, пише PEOPLE.

Звездата от „Трансформърс“ Шая Лабъф е арестуван след сбиване в бар в Ню Орлиънс

Джефри Дамнит (роден като Джефри Клайн) разказва, че актьорът е отправял и хомофобски обиди по време на конфронтацията, започнала около 17:00 часа в понеделник в Royal Street Inn & R Bar, разположен във Френския квартал на града.

Man says actor Shia LaBeouf yelled homophobic slurs, hit him at New Orleans bar: https://t.co/b6oDRrdXmZ pic.twitter.com/1Rg22Fpgfy — WAFB (@WAFB) February 19, 2026

„Влязох... чаках бармана и ме блъснаха отзад, доста силно“, разказва Дамнит. Когато се обърнал, по думите му Лабъф веднага ескалирал ситуацията.

Според Дамнит 39-годишният Лабъф е използвал и хомофобска обида.

Дамнит твърди, че първоначално е игнорирал случилото се и си е тръгнал по-късно вечерта. Когато обаче се върнал около полунощ, Лабъф все още бил там и се държа лошо с много хора.

„Той беше долу в бара, крещеше и се беше надвесил над бара, крещейки на бармана“, казва Дамнит.

По думите му персоналът в крайна сметка ескортирал Лабъф навън, след което напрежението допълнително ескалирало.

„Той крещеше на всички: „Вие сте шибани гадняри“, казва Дамнит. „Тичаше наоколо... и казваше: „Всички са гадняри.“ Ние просто се опитвахме да му попречим да се върне в бара. Той се нахвърля върху куп хора.“ Дамнит твърди още, че Лабъф е скочил върху него и го е ударил, отблъсквайки го назад. Според него актьорът е ударил и барман в лицето.

Shia LaBeouf allegedly hurled gay slurs during bar brawl, arrest: police report https://t.co/F8u7giBosj pic.twitter.com/6u47UjYa6S — Page Six (@PageSix) February 19, 2026

Първоначален полицейски доклад, получен от PEOPLE, посочва, че една от предполагаемите жертви е била ударена „в лицето със юмрук“.

Дамнит разказва, че няколко души в крайна сметка са задържали Лабъф, докато са чакали пристигането на служителите на реда. „Той просто мина покрай мен“, казва Дамнит. „Хванах го за китките…и изчакахме да дойде полицията.“

Според полицейския доклад Лабъф е бил транспортиран за медицински преглед, а след освобождаването му е бил арестуван и обвинен по две обвинения за нанасяне на телесни повреди.

След като беше освободен, актьорът от Transformers беше забелязан да купонясва на Bourbon Street, като държал в устата си синьо-белите документи за освобождаване от затвора.