Условна присъда за мъж след фатален инцидент с приятелката му на най-високия австрийски връх

Г ражданин на Австрия беше осъден на петмесечна условна присъда за груба небрежност, довела до смъртта на приятелката му по време на изкачване на най-високия връх в страната, предадоха ДПА и Ройтерс.

През януари 2025 г. двойката тръгва заедно да изкачи Гросглокнер. След полунощ 33-годишната жена замръзва до смърт сама при лошо време в подножието на 3798-метровия връх. Подсъдимият оставил приятелката изложена на силни ветрове, без да я увие в аварийното ѝ одеяло по причини, които не можел да обясни напълно, за да потърси помощ в заслон от другата страна на върха.

Съдът в западния град Инсбрук наложи на 37-годишния австриец допълнителна глоба от 9400 евро за причиняване на смърт чрез груба небрежност, защото е допуснал серия от сериозни грешки. Мъжът, идентифициран като Томас П., пледира невинен.

Случаят е необичаен, защото макар инцидентите при катерене да са често срещани, наказателните преследвания за тях са рядкост, дори в ситуации, в които са допуснати различни грешки.

Делото повдигна въпроси относно степента на правна отговорност във високите планини, една по своята същност опасна среда, която катерачите обикновено изследват на свой собствен риск.

Според данни на Австрийския съвет за безопасност на алпинизма в планините на страната ежегодно се случват средно около 8400 инцидента, водещи до близо 300 смъртни случая. Много от тях се дължат на сърдечно-съдови заболявания или падания, като смъртните случаи от измръзване или изтощение се появяват изключително рядко в статистиката.