Свят

Условна присъда за мъж след фатален инцидент с приятелката му на най-високия австрийски връх

Съдът в западния град Инсбрук наложи на 37-годишния австриец допълнителна глоба от 9400 евро за причиняване на смърт чрез груба небрежност

20 февруари 2026, 08:41
Условна присъда за мъж след фатален инцидент с приятелката му на най-високия австрийски връх
Източник: iStock

Г ражданин на Австрия беше осъден на петмесечна условна присъда за груба небрежност, довела до смъртта на приятелката му по време на изкачване на най-високия връх в страната, предадоха ДПА и Ройтерс.

През януари 2025 г. двойката тръгва заедно да изкачи Гросглокнер. След полунощ 33-годишната жена замръзва до смърт сама при лошо време в подножието на 3798-метровия връх. Подсъдимият оставил приятелката изложена на силни ветрове, без да я увие в аварийното ѝ одеяло по причини, които не можел да обясни напълно, за да потърси помощ в заслон от другата страна на върха.

Алпинист ставил приятелката си да замръзне до смърт в Алпите, отива на съд

Съдът в западния град Инсбрук наложи на 37-годишния австриец допълнителна глоба от 9400 евро за причиняване на смърт чрез груба небрежност, защото е допуснал серия от сериозни грешки. Мъжът, идентифициран като Томас П., пледира невинен.

Случаят е необичаен, защото макар инцидентите при катерене да са често срещани, наказателните преследвания за тях са рядкост, дори в ситуации, в които са допуснати различни грешки.

Черна статистика: Над 300 смъртни случая в планините на Австрия през 2024 г.

Делото повдигна въпроси относно степента на правна отговорност във високите планини, една по своята същност опасна среда, която катерачите обикновено изследват на свой собствен риск.

Според данни на Австрийския съвет за безопасност на алпинизма в планините на страната ежегодно се случват средно около 8400 инцидента, водещи до близо 300 смъртни случая. Много от тях се дължат на сърдечно-съдови заболявания или падания, като смъртните случаи от измръзване или изтощение се появяват изключително рядко в статистиката.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
Австрийски гражданин Груба небрежност Смърт на приятелка Катерене на Гросглокнер Условна присъда Съд в Инсбрук Глоба Планински инциденти Правна отговорност Замръзване
Последвайте ни

По темата

Стоил Цицелков: Срещу мен се води атака, насочена срещу мисията за честни избори

Стоил Цицелков: Срещу мен се води атака, насочена срещу мисията за честни избори

Иран ще отговори

Иран ще отговори "решително" на военната агресия

Защо работещите в частния сектор плащат по-високи данъци?

Защо работещите в частния сектор плащат по-високи данъци?

Токсично олово в бананите след „най-тежката екологична катастрофа“ в историята на Бразилия застрашава здравето на децата

Токсично олово в бананите след „най-тежката екологична катастрофа“ в историята на Бразилия застрашава здравето на децата

526 лева повече: Държавният сектор с по-високи нетни доходи

526 лева повече: Държавният сектор с по-високи нетни доходи

pariteni.bg
9 подобрения за здравето на котката, които да направите тази година

9 подобрения за здравето на котката, които да направите тази година

dogsandcats.bg
Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова
Ексклузивно

Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова

Преди 13 часа
Украйна започна контраатака
Ексклузивно

Украйна започна контраатака

Преди 14 часа
Новородено бебе почина в София
Ексклузивно

Новородено бебе почина в София

Преди 13 часа
Жестоко убийство в Пловдивско
Ексклузивно

Жестоко убийство в Пловдивско

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снеговалеж блокира виенското летище

Снеговалеж блокира виенското летище

Свят Преди 41 минути

Виенската външна околовръстна магистрала (A21) е затворена в двете посоки по цялата си дължина

Премиерът на Индия Нарендра Моди беше домакин на форум за ИИ

Война в света на AI: Неловка сцена между Алтман и Амодей в Индия

Свят Преди 44 минути

Неловко взаимодействие между двама съперничещи си технологични лидери - изпълнителния директор на OpenAI Сам Алтман и изпълнителния директор на Anthropic Дарио Амодей, превзе социалните мрежи

<p>Запорожката АЕЦ работи на единствен останал главен електропровод</p>

МААЕ: Запорожката АЕЦ работи на единствен останал главен електропровод

Свят Преди 1 час

Централата, най-голямата в Европа с шест реактора, в момента работи само с външно захранване от електропровода „Днепровски“

<p>Нова порция кадри от &quot;Петрохан&quot;: Вижте целите записи от камерите на хижата&nbsp;в дните около трагедията</p>

Вижте целите записи от камерите на хижа "Петрохан" в дните около трагедията

България Преди 2 часа

Материалите обхващат времевия диапазон от 31 януари до 2 февруари

<p>Тръмп с първи коментар за ареста на Андрю Уиндзор</p>

Тръмп за ареста на Андрю Маунтбатън-Уиндзор - лош за британското кралско семейство

Свят Преди 2 часа

Коментарите му следват ареста на бившият принц по подозрение за злоупотреба с публична длъжност заради връзките му с финансиста и сексуален престъпник Джефри Епстийн

<p>Почина звезда от &quot;Анатомията на Грей&quot;&nbsp;след борба с АЛС</p>

Звездата от "Анатомията на Грей" Ерик Дейн почина на 53-годишна възраст

Свят Преди 2 часа

Семейството на Дейн предостави изявление на списание People, в което обяви смъртта му след „смела борба с амиотрофична латерална склероза“

<p>Гюров се среща с ръководството на ЦИК</p>

Първа ключова среща на Андрей Гюров с ЦИК преди изборите на 19 април

България Преди 2 часа

Съгласно Изборния кодекс ЦИК, съгласувано с МС, определя условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали

Сменете тези 5 неща в кухнята си: Те гъмжат от бактерии

Сменете тези 5 неща в кухнята си: Те гъмжат от бактерии

Любопитно Преди 3 часа

В кухнята има неща, които натрупват мръсотия и бактерии по-бързо, отколкото си мислите

„Крал Нептун“ и отвличането на века: Къде изчезна най-скъпият кон в света?

„Крал Нептун“ и отвличането на века: Къде изчезна най-скъпият кон в света?

Любопитно Преди 3 часа

Шергар бил най-известният и ценен жребец в света

<p>Сменете незабавно паролата си, ако е генерирана с ИИ</p>

Използвате ли парола, генерирана от изкуствен интелект? Може би е време да я смените

Любопитно Преди 3 часа

Предсказуемите модели са враг на добрата киберсигурност, защото означават, че паролите могат да бъдат отгатнати от автоматизирани инструменти, използвани от киберпрестъпниците

Даниел Митов: МВР е стълб на държавността

Даниел Митов: МВР е стълб на държавността

България Преди 10 часа

През тази година значително засилихме борбата с наркотрафика и наркоразпространението, отчете Митов

Плувкинята Миглена Христова се сбогува с Кухнята на Ада

Плувкинята Миглена Христова се сбогува с Кухнята на Ада

Любопитно Преди 10 часа

Първи искри прехвърчаха между участниците в Червения отбор

Тръмп удължи санкциите срещу Русия

Тръмп удължи санкциите срещу Русия

Свят Преди 11 часа

Действията на Русия "продължават да представляват изключителна заплаха за националната сигурност и външната политика на САЩ“

Пуснаха бившия принц Андрю от ареста

Пуснаха бившия принц Андрю от ареста

Свят Преди 12 часа

Братът на Андрю, крал Чарлз III, не е бил предварително предупреден за ареста

Какво става, две банки фалираха в Украйна

Какво става, две банки фалираха в Украйна

Свят Преди 12 часа

И двете банки са определени като "проблемни"

Adria News стартира Adria News Network - независим бранд за региона на Югоизточна Европа

Adria News стартира Adria News Network - независим бранд за региона на Югоизточна Европа

Свят Преди 14 часа

Всичко от днес

От мрежата

Колко дълго е добре новородените кученца да останат с майка си

dogsandcats.bg

Защо котката ми се мие върху мен

dogsandcats.bg
1

Кой е най-високият водопад в Родопите?

sinoptik.bg
1

Зимно време: сняг, леден вятър и студ

sinoptik.bg

Жени Калканджиева - жената, която никога не се побра в рамка!

Edna.bg

Отиде си звездата от „Анатомията на Грей“ Ерик Дейн

Edna.bg

Спас Делев, какъвто не сте виждали: любовта на бащата на терена

Gong.bg

Стана ясно колко време няма да играе Лаутаро Мартинес

Gong.bg

Любов по каталог: Какво търсят мъжете и жените в социалните мрежи

Nova.bg

Стоил Цицелков: Нямам обвинения, присъди и действащи ограничения към този момент

Nova.bg