Как да прехвърляме задачи между Windows и Android

Г одини наред потребителите на Apple се радваха на "суперсила", наречена Handoff, която им позволяваше да започнат имейл на iPhone и да го завършат на Mac с един клик. За потребителите на Windows преживяването традиционно беше по-фрагментирано - ръчно изпращане на връзки до себе си или търсене в разделите. Въпреки това Windows 11 най-накрая преодоля тази празнина с мощна, макар и малко позната, функция: Cross-Device Resume, която MakeUseOf описва.

Cross-Device Resume е интеграция на системно ниво, която ви позволява да продължите точно оттам, откъдето сте спрели, когато превключвате от мобилното си устройство към компютъра си. За разлика от традиционното синхронизиране, което често изисква ръчно да отворите приложение и да намерите файла си, тази функция поставя известие или икона директно в лентата на задачите на Windows. Тя прехвърля текущата ви мобилна активност към компютъра.

Въпреки че все още се развива, функцията в момента поддържа няколко възможности:

- Музика и подкасти: Ако слушате плейлист в Spotify например по време на пътуване до работа, вече не е нужно ръчно да отваряте приложението и да намирате песента на компютъра. Икона на Spotify с малка значка „телефон“ ще се появи в лентата на задачите. Кликването върху нея незабавно стартира приложението за десктоп в точната секунда на песента, която сте слушали.

Полезна функция на Windows 11, която не използваме, а определено ще е от полза за мнозина

- Интернет сърфиране: Ако намерите интересна статия на телефона си, можете да възобновите четенето на големия монитор, без да е необходимо да синхронизирате раздели или да използвате „Изпращане до устройство“. В момента това работи с браузъра Vivo и се разширява към други интегрирани мобилни браузъри.

- Редактиране на документи: Чрез Microsoft 365 Copilot и OneDrive можете да отворите Word документ или PowerPoint на телефона си и на вашия компютър ще се появи подкана за „Възобновяване“. Важно е да се отбележи, че за да работи това, файловете трябва да се съхраняват в облака (OneDrive), а не в локалното хранилище на телефона ви.

- Автоматично прехвърляне на снимки от телефона към компютъра.

- Получаване и изпращане на съобщения от телефона през компютъра.

- Използване на съвместими мобилни приложения през компютъра.

За да използвате функцията, трябва да имате инсталирано приложението Phone Link на компютъра и приложението Link to Windows на телефон с Android. Функцията е внедрена системно в някои модели. Те трябва да са влезли в един и същ акаунт в Microsoft. Уверете се, че използвате най-новата версия на Windows 11. Функцията се въвежда постепенно чрез актуализации на Windows.

Ако не работи, отидете в Настройки > Приложения > Възобновяване. Тук можете да включите или изключите функцията и да персонализирате кои конкретни приложения могат да ви „следват“ до вашия компютър. Също така през настройките на Phone Link може да активирате или деактивирате още много детайли. Например дори възможността за прехвърляне на съдържание чрез функцията Copy and Paste. Точните възможности може да зависят и от модела на дадения смартфон.