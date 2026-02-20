Костадин Костадинов: Няма министър от служебния кабинет, който да не ме притеснява

Н яма министър, който да не ме притеснява. Най-фрапантният случай е на Стоил Цицелков. Това заяви лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов пред журналисти в кулоарите на парламента. Той смята, че служебният заместник министър-председател за честни избори Стоил Цицелков трябва да си подаде оставката.

Костадин Костадинов: Правителството си отива, въпросът е кога

Това правителство е на сглобката между Радев, Доган, ГЕРБ и ПП-ДБ и виждаме ярко изразени политически лидери, коментира още Костадинов. Той каза, че служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов е председател на партия. Това правителство няма доверие в обществото, смята още Костадинов.

На въпрос дали са нужни оставки, лидерът на "Възраждане" отговори: „Да, разбира се. Въпросът е защо стигнахме до назначаването на това служебно правителство“.

Костадинов: Целта е „Възраждане” да управлява самостоятелно

Президентът има правомощията да не назначи служебното правителство, каза той. „Има ли някой, който да мисли, че Йотова и Радев, който реално е редил кабинета, не са проверили хората един по един преди това?“, запита също Костадинов.