„Не харесвам млади, красиви мъже“ – Тръмп събра Съвета за мир

20 февруари 2026, 10:30
След ареста на бившия принц Андрю: Беатрис и Юджини са „потресени“, къде е Фърги?
Властите продължават да обискират имот, в който е живял Андрю Уиндзор
Арестът на принц Андрю – първият в кралското семейство от 400 години
Иран ще отговори "решително" на военната агресия
Тръмп: Обама е разкрил класифицирана информация, когато е казал, че извънземните са реални
Тръмп за ареста на Андрю Маунтбатън-Уиндзор - лош за британското кралско семейство
Плувкинята Миглена Христова се сбогува с Кухнята на Ада
Пуснаха бившия принц Андрю от ареста

С ветовните лидери, които приеха поканата на президента Доналд Тръмп да се присъединят към новия му съвет за мир, бяха посрещнати във Вашингтон в четвъртък със смесица от тържественост и лични ласкателства.

Докато президентът на САЩ в миналото е бил приятелски настроен със световни лидери, той обикновено е прилагал тактиката доброто ченге-лошото ченге, редувайки похвали и заплахи според интересите си. В четвъртък присъстващите видяха Тръмп в най-любезното му настроение.

Нямаше и намек за критикуваните досиета по отношение на човешките права на някои от присъстващите. Само онези, които не присъстваха на учредителната среща на съвета във Вашингтон, получиха зловещо предупреждение: „Не можете да хитрувате с мен“, каза Тръмп.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп на първото събрание на неговия Съвет за мир
Източник: GettyImages

Редица ключови съюзници на САЩ отказаха да се присъединят към форума, създаден от Тръмп през септември за възстановяването на Газа, но който той се надява да се превърне в глобален орган за разрешаване на конфликти. Критиците казват, че това рискува да се намеси в работата на Организацията на обединените нации.

Докато лидерите се събираха за обща снимка, музикалният фон на събитието зададе тона, когато песента на Джеймс Браун от 1966 г. „It's a Man's Man's Man's World“ прозвуча силно отгоре.

Газа е първият приоритет на съвета, но конфликтът в Близкия изток не беше обсъден подробно от Тръмп до 25-ата минута от приветствената му реч, тъй като той първо се съсредоточи върху това да прави комплименти на световните лидери на сцената, оценявайки някои от тях по външния им вид, богатството и силата им.

Тръмп изреди имената на присъстващите световни лидери – както и на президента на ФИФА Джани Инфантино – които бяха седнали от двете му страни на сцената, някои с червени шапки MAGA пред тях на масата.

„Президентът (Сантиаго) Пеня от Парагвай е тук“, каза Тръмп, посочвайки 47-годишния лидер, „Млад красив човек. Винаги е хубаво да си млад и красив. Това не означава, че трябва да те харесваме. Аз не харесвам млади, красиви мъже. Жените харесвам. Мъжете – нямам никакъв интерес“, посочи той.

Въпреки това интересът му към мъжката физика беше очевиден. В един момент той каза на тълпата да погледне „твърдото“ лице на индонезийския президент Прабово Субианто.

Тръмп също така разказа истории, в които се представяше като човек, принудил лидери да направят това, което той иска. Той каза на тълпата как е използвал заплахи за мита, за да притисне някои страни, като Индия и Пакистан, да прекратят конфликти. Индия категорично отхвърли това твърдение.

Красиви хора

Президентът предположи, че новият му съвет може да изпревари Организацията на обединените нации по значимост. „Съветът за мир почти ще наблюдава Организацията на обединените нации ... те се нуждаят от помощ“, каза Тръмп, отклонявайки се, за да разкаже за посещението си миналата година, когато той и първата дама Мелания Тръмп са заседнали на ескалатор в централата на ООН в Ню Йорк.

„Имах късмет, че моята първа дама, като филмова звезда, беше пред мен, защото поставих ръката си върху определена част от тялото ѝ“, каза Тръмп за инцидента с ескалатора.

Общо президентът използва термина „красив“ поне 14 пъти в речта си, за да похвали работата на администрацията си и пространството на събитието, което беше кръстено на него.

Той каза, че идеята на държавния секретар Марко Рубио е била да го „изненада“, като преименува Американския институт за мир, където се проведе събитието в четвъртък, в негова чест. „Не знаех за изненадата“, каза Тръмп, „Мислех, че може би ще ми дадат много пари или нещо подобно, може би в брой“.

И още един любопитен момент. Докато членовете на Съвета се събраха на сцената за снимка, прозвуча песента „November Rain“ на ток групата Guns N’ Roses. „Харесват ли всички музиката?“, попита той, което беше посрещнато с кимване и одобрение. „Това е хубава музика“, каза той.

Guns N’ Roses многократно са изразявали несъгласието си с администрацията на Тръмп, която използва музиката им като част от кампанията си.

Източник: Reuters, Independent    
