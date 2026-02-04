Разпадна ли се мега сделката между Nvidia и OpenAI: Инвестицията сякаш се изпари

Време е AI да навлезе в нов етап: полезен на практика и за всички в ежедневието

П рез 2025 г. вниманието на ИТ индустрията беше привлечено от това, което беше описано като „сделката на века“. Nvidia, безспорният крал на хардуера за изкуствен интелект и OpenAI, пионерът на генеративния интелект, обявиха за партньорство на стойност 100 милиарда долара. То беше предназначено да изгради най-модерните центрове за данни за изкуствен интелект в света.

И съответно очакванията бяха много големи. Новината имаше голяма роля в увеличаването на инвестициите в AI проекти. Но пет месеца по-късно, пейзажът изглежда различен. Засега очакваното не се е реализирало по план. Вместо твърда, обвързваща сделка за 100 милиарда долара, двете компании се оказват предоговарящи условията, отлагат ангажиментите и твърдят, че първоначалното съобщение никога не е било пълна гаранция, съобщава CNBC.

Според публикация на Ars Technica инвестиционният план от 100 милиарда долара до голяма степен е „пропаднал“. Липсата на осезаем напредък не само спира двете компании, но и разклаща пазарното доверие в революцията в областта на изкуствения интелект.

Първоначалната пътна карта обещаваше серия от гигантски центрове за данни, задвижвани от архитектурите Blackwell и Rubin от следващо поколение на Nvidia, оптимизирани ексклузивно за предстоящите модели „Orion“ на OpenAI. И все пак, експерти от индустрията предполагат, че логистичните и финансови сложности на такова мащабно разширяване са се оказали непреодолими. Вместо единен фронт, наблюдаваме „изчезване“ на агресивните срокове, които инвеститорите вече бяха заложили в оценките си.

Въпреки че Nvidia официално отрече всякакъв „разрив“ с фирмата на Сам Алтман, пазарът остава неубеден. CNBC Daily Open съобщава, че липсата на актуализации за сделката е предизвикала значителни разпродажби на акции. Не само хардуерът е засегнат. Акциите на софтуерните компании и тези за управление на активи се сринаха, тъй като инвеститорите започват да се опасяват, че възвръщаемостта на инвестициите в инфраструктурата с изкуствен интелект може да е много по-далечна от обещаното.

Към началото на 2026 г. преговорите не са напреднали отвъд предварителните етапи. Ръководители на Nvidia неофициално са заявили, че сумата от 100 млрд. долара е таван, а не обвързващ ангажимент и че финансирането ще се осъществява „стъпка по стъпка“. Главният изпълнителен директор на Nvidia, Дженсен Хуанг, публично отрече всякакъв разрив с OpenAI и потвърди вярата си в партньорството, но също така подчерта, че не се очаква пълните 100 млрд. долара да бъдат предоставени наведнъж, ако изобщо бъдат предоставени.

Въпреки публичните отричания на Nvidia, слуховете за търкания се увеличават. Съобщения в специализираните медии сочат, че OpenAI все повече се насочва към „Проект Тигрис“, собствен проект за проектиране на персонализиран чип, за да намали зависимостта си от скъпите графични процесори на Nvidia. И обратно, Nvidia диверсифицира портфолиото си от партньорства, за да гарантира, че не е прекалено изложена на променливата пътна карта на един клиент.

Несигурността около сделката има осезаеми пазарни последици. Цената на акциите на Nvidia се понижи, тъй като инвеститорите се бореха с възможността мегасделката да се забави или да се свие значително спрямо очакваната стойност. Анализаторите предупреждават, че твърденията за липса на доверие в OpenAI от страна на Nvidia могат да повлияят на оценките в по-широкия сектор на изкуствения интелект.

Историята на Nvidia И OpenAI повдига по-голям въпрос относно зрялостта на пазара на изкуствен интелект. Ако дори едно високопоставено, добре съгласувано партньорство не може да гарантира ангажимент, какво говори това за доверието в дългосрочните разходи за изкуствен интелект? Отговорът не е прост, но случаят сигнализира, че фокусът се измества от мегасделки към дисциплинирани, поетапни инвестиционни стратегии – промяна, която би могла да промени очакванията на инвеститорите в екосистемата на изкуствения интелект.

В крайна сметка „мегасделката“ трябваше да бъде доказателство за концепцията за бъдещето на компютърните технологии. Ако не се осъществи, тя няма да бъде просто провалена инвестиция за Nvidia и OpenAI. Ще бъде сигнал, че главоломната скорост на ерата на изкуствения интелект може да се забави, налагайки болезнено пренастройване за цялата световна икономика.