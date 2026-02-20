Министър Янкулов свиква пленума на ВСС за назначаване на временен главен прокурор

М инистърът на правосъдието Андрей Янкулов обяви, че на 26 февруари ще се проведе заседание на пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС) за определяне на временно изпълняващ функциите на главния прокурор. В дневния ред е включена само тази точка.

В мотивите си министър Янкулов се позовава на становището на Наказателната колегия на Върховния касационен съд, според което след 21 юли 2025 г. България няма легитимно изпълняващ функциите на главния прокурор. „Състояние, при което върховните съдии не признават главния прокурор, е нетърпимо в правовата държава“, посочва той.

Министърът подчертава, че прокуратурата функционира повече от половин година без необходимите гаранции за точно и еднакво прилагане на законите, които Конституцията персонализира във фигурата на главния прокурор. Това, според Янкулов, делегитимира институцията и подкопава общественото доверие в правосъдието.

В текста на искането към ВСС се отбелязва и оценката на министъра за дейността на настоящия ръководител на прокуратурата Борислав Сарафов. „Във вече близо тригодишния си нелегитимен „фактически мандат“ той не е извършил нито едно действие, изграждащо обществено и професионално доверие относно управленските си качества“, се казва в документа. Янкулов посочва, че обещанията за справяне с мрежата за паралелно правосъдие „Осемте джуджета“ остават неизпълнени, а аферата не е убедително изяснена от прокуратурата под ръководството на Сарафов.

В мотивите си министърът излага и защо пленумът на ВСС е компетентен да се произнесе по въпроса за назначаването на временно изпълняващ функциите на главния прокурор.