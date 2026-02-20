България

Министър Янкулов свиква пленума на ВСС за назначаване на временен главен прокурор

Заседанието е насрочено за 26 февруари 2026 г. с единствена точка в дневния ред - определяне на временно изпълняващ функциите на главния прокурор

20 февруари 2026, 11:18
Министър Янкулов свиква пленума на ВСС за назначаване на временен главен прокурор
Източник: БТА / Христо Касабов

М инистърът на правосъдието Андрей Янкулов обяви, че на 26 февруари ще се проведе заседание на пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС) за определяне на временно изпълняващ функциите на главния прокурор. В дневния ред е включена само тази точка.

В мотивите си министър Янкулов се позовава на становището на Наказателната колегия на Върховния касационен съд, според което след 21 юли 2025 г. България няма легитимно изпълняващ функциите на главния прокурор. „Състояние, при което върховните съдии не признават главния прокурор, е нетърпимо в правовата държава“, посочва той.

Министърът подчертава, че прокуратурата функционира повече от половин година без необходимите гаранции за точно и еднакво прилагане на законите, които Конституцията персонализира във фигурата на главния прокурор. Това, според Янкулов, делегитимира институцията и подкопава общественото доверие в правосъдието.

В текста на искането към ВСС се отбелязва и оценката на министъра за дейността на настоящия ръководител на прокуратурата Борислав Сарафов. „Във вече близо тригодишния си нелегитимен „фактически мандат“ той не е извършил нито едно действие, изграждащо обществено и професионално доверие относно управленските си качества“, се казва в документа. Янкулов посочва, че обещанията за справяне с мрежата за паралелно правосъдие „Осемте джуджета“ остават неизпълнени, а аферата не е убедително изяснена от прокуратурата под ръководството на Сарафов.

В мотивите си министърът излага и защо пленумът на ВСС е компетентен да се произнесе по въпроса за назначаването на временно изпълняващ функциите на главния прокурор.

Министър на правосъдието Андрей Янкулов Висш съдебен съвет Главен прокурор Временно изпълняващ функциите Прокуратура Борислав Сарафов Нелегитимен мандат Обществено доверие Осемте джуджета
Последвайте ни

По темата

Ден след клетвата: Служебният кабинет с първа загуба - Стоил Цицелков депозира своята оставка

Ден след клетвата: Служебният кабинет с първа загуба - Стоил Цицелков депозира своята оставка

„Не харесвам млади, красиви мъже“ – Тръмп събра Съвета за мир

„Не харесвам млади, красиви мъже“ – Тръмп събра Съвета за мир

Министър Янкулов свиква пленума на ВСС за назначаване на временен главен прокурор

Министър Янкулов свиква пленума на ВСС за назначаване на временен главен прокурор

Какво е АЛС – болестта, която отне живота на Ерик Дейн

Какво е АЛС – болестта, която отне живота на Ерик Дейн

За колко можем да купим жилище в различните квартали на Варна

За колко можем да купим жилище в различните квартали на Варна

pariteni.bg
Ако котката ви можеше да говори, щеше да ви каже да не правите тези неща

Ако котката ви можеше да говори, щеше да ви каже да не правите тези неща

dogsandcats.bg
Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова
Ексклузивно

Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова

Преди 15 часа
Украйна започна контраатака
Ексклузивно

Украйна започна контраатака

Преди 15 часа
Новородено бебе почина в София
Ексклузивно

Новородено бебе почина в София

Преди 14 часа
Жестоко убийство в Пловдивско
Ексклузивно

Жестоко убийство в Пловдивско

Преди 18 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Принцесите Беатрис и Юджини с майка им Сара Фъргюсън

След ареста на бившия принц Андрю: Беатрис и Юджини са „потресени“, къде е Фърги?

Свят Преди 21 минути

Досега няма изявление от бившата съпруга на Андрю Сара Фъргюсън или от дъщерите им Беатрис и Юджини като въпросите относно тяхното местонахождение се засилват

Властите продължават да обискират имот, в който е живял Андрю Уиндзор

Властите продължават да обискират имот, в който е живял Андрю Уиндзор

Свят Преди 24 минути

Андрю е първият висш член на британското кралско семейство в съвременната история, който е арестуван

Разследването "Катаргейт" в ЕП продължава

Разследването "Катаргейт" в ЕП продължава

Свят Преди 1 час

Защитата на обвиняемите, сред които са бивш зам.-председател на ЕП и няколко бивши евродепутати, обжалва процедурата

Излязоха нови подробности за ареста на звездата от "Трансформърс" Шая Лабъф

Излязоха нови подробности за ареста на звездата от "Трансформърс" Шая Лабъф

Свят Преди 1 час

Свидетел твърди, че актьорът е нападнал хора пред бар във Френския квартал и е бил задържан до пристигането на полицията

Снимката е илюстративна

Напрежение над Аляска: САЩ вдигнаха девет изтребителя заради руски бомбардировачи

Свят Преди 1 час

Американски и канадски сили прехванаха група от пет руски бойни самолета, включително стратегически ракетоносци Ту-95, в близост до границите на Северна Америка

<p>СГС решава за предсрочното освобождаване на &quot;Кокаиновият крал&quot;</p>

СГС решава за предсрочното освобождаване на Евелин Банев-Брендо

България Преди 1 час

Директорът на затвора в София Борислав Чорбански е предложил за условно предсрочно освобождаване на двама лишени от свобода

Жена загина, блъсната от 18-годишен шофьор в Пазарджик

Жена загина, блъсната от 18-годишен шофьор в Пазарджик

България Преди 1 час

Починалата жена е на 48 години, украинска гражданка, пребиваваща законно в страната

Google Gemini 3.1 Pro

Новият Gemini 3.1 Pro вдига точността за малките детайли

Технологии Преди 1 час

Google ускорява темпото на обновяване на изкуствения си интелект, като за пръв път пуска подверсия на основен алгоритъм. Тя е с фокус над повишаването на качеството както на отговорите, така и на генерираното съдържание, включително снимки и анимации

Г-н Андрю Маунтбатън Уиндзор

Арестът на принц Андрю – първият в кралското семейство от 400 години

Любопитно Преди 1 час

Неговият брат, кралят, беше разпитан от бившия шеф на лондонската полиция Джон Стивънс през 2005 г. по обвинения, че е заговорничил да убие принцеса Даяна

<p>Костадинов: Няма министър от служебния кабинет, който да не ме притеснява</p>

Костадин Костадинов: Няма министър от служебния кабинет, който да не ме притеснява

България Преди 1 час

Това правителство е на сглобката между Радев, Доган, ГЕРБ и ПП-ДБ и виждаме ярко изразени политически лидери, коментира още Костадинов

Стоил Цицелков

Стоил Цицелков: Срещу мен се води атака, насочена срещу мисията за честни избори

България Преди 1 час

Вицепремиерът заявява, че ще търси защита по съдебен ред заради разпространение на лични данни и отрича да има обвинения или ограничения

Защо работещите в частния сектор плащат по-високи данъци?

Защо работещите в частния сектор плащат по-високи данъци?

Пари Преди 1 час

Мнения по темата сблъскаха Васил Велев и Пламен Димитров

Снеговалеж блокира виенското летище

Снеговалеж блокира виенското летище

Свят Преди 2 часа

Виенската външна околовръстна магистрала (A21) е затворена в двете посоки по цялата си дължина

Премиерът на Индия Нарендра Моди беше домакин на форум за ИИ

Война в света на AI: Неловка сцена между Алтман и Амодей в Индия

Свят Преди 2 часа

Неловко взаимодействие между двама съперничещи си технологични лидери - изпълнителния директор на OpenAI Сам Алтман и изпълнителния директор на Anthropic Дарио Амодей, превзе социалните мрежи

<p>Орбан заплаши Украйна със спиране на електрозахранването</p>

Орбан заплаши Украйна със спиране на електрозахранването заради блокирането на руския петрол

Свят Преди 2 часа

От края на януари руски петрол не е достигал до Унгария по тръбопровода „Дружба“ през Украйна

Иран ще отговори "решително" на военната агресия

Иран ще отговори "решително" на военната агресия

Свят Преди 2 часа

Това се казва в писмото от постоянната мисия на Иран към ООН до Антонио Гутериш

Всичко от днес

От мрежата

Спрете прекомерния лай на кучето си: Какво действително работи

dogsandcats.bg

Как да храните няколко котки с различни хранителни нужди

dogsandcats.bg
1

Кой е най-високият водопад в Родопите?

sinoptik.bg
1

Зимно време: сняг, леден вятър и студ

sinoptik.bg

За нещата, които не се купуват с пари: да преживееш GRAMMYs на живо

Edna.bg

Какво представлява амиотрофичната латерална склероза, отнела живота на Ерик Дейн

Edna.bg

Уейн Рууни иска Гуардиола да остане в Ман Сити

Gong.bg

Войната между ПСЖ и Мбапе не е приключила

Gong.bg

Ден след клетвата: Вицепремиерът Стоил Цицелков подаде оставка, Гюров я прие

Nova.bg

Андрей Янкулов свиква ВСС за определяне на временно и.ф. главен прокурор

Nova.bg