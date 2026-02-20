Свят

Какво е АЛС – болестта, която отне живота на Ерик Дейн

Заболяването обикновено прогресира с времето, а към момента лечение не съществува

20 февруари 2026, 11:03
Какво е АЛС – болестта, която отне живота на Ерик Дейн
Източник: Getty Images

Е рик Дейн почина в четвъртък, 19 февруари, на 53-годишна възраст – почти година след като беше диагностициран с амиотрофична латерална склероза (АЛС), пише PEOPLE.

Звездата от "Анатомията на Грей" Ерик Дейн почина на 53-годишна възраст

Семейството му съобщи в изявление, че Дейн е издъхнал, заобиколен от най-близките си хора. „По време на биткото си с АЛС, Ерик се превърна в страстен защитник на осведомеността и изследванията, решен да промени нещата за другите, изправени пред същата борба“, се казва в изявлението.

Според Mayo Clinic амиотрофичната латерална склероза (АЛС) е прогресивно „заболяване на нервната система, което засяга нервните клетки в мозъка и гръбначния мозък“. Състоянието, известно още като болестта на Lou Gehrig (на името на легендарния бейзболист, починал от АЛС през 1941 г.), води до загуба на мускулен контрол и засяга способността на човек „да се движи, говори, храни и диша“. Заболяването обикновено прогресира с времето, а към момента лечение не съществува.

Въпреки че протичането на болестта е индивидуално, много пациенти с АЛС живеят между три и пет години след поставянето на диагнозата, посочват от Muscular Dystrophy Association (MDA). Около 30% от болните преживяват повече от пет години, а между 10 и 20% – над десет години. 

От Mayo Clinic отбелязват още, че при много хора продължителността на живота варира между 14 и 18 месеца, като водещата причина за смърт при пациентите с амиотрофична латерална склероза (АЛС) е дихателната недостатъчност.

Ерик Дейн се появи с инвалидна количка на фона на битката си с АЛС

Продължителността на живота зависи и от редица фактори, включително пол и възраст. По данни на MDA по-младите мъже имат „по-благоприятни нива на оцеляване“. Според Cleveland Clinic около 5000 души в САЩ получават диагноза амиотрофична латерална склероза (АЛС) всяка година. Макар да няма лечение, съвременните терапии могат да помогнат за забавяне на прогресията на заболяването и облекчаване на симптомите.

През април 2025 г. Дейн съобщи, че е диагностициран с амиотрофична латерална склероза (АЛС). В месеците след това той се превърна в активен застъпник за повишаване на информираността и за насърчаване на по-мащабни научни изследвания.

По време на виртуален панел в края на миналата година, организиран от I AM ALS — събитие, което се оказа последната му публична изява — звездата от Grey's Anatomy обясни защо за него е било „наложително“ да говори открито за диагнозата си.

„Уверявам се, че хората са наясно какво е АЛС и за какво става въпрос, и по-важното, какво можем да направим, за да се борим с нея и да подобрим положението, защото е толкова сложно и осеяно с препятствия, бюрокрация и всички тези други глупости, които се опитваме да пресеем, за да можем да стигнем до място, където да започнем да работим върху решение“, каза Дейн тогава. Той беше категоричен, че няма да се отказва от собствената си битка и ще продължи да помага за осигуряването на ресурси за останалите засегнати.

„Не е краят на моята история“: Емоционалната изповед на Ерик Дейн за АЛС

„Имам две дъщери у дома“, каза актьорът, визирайки Били, на 15 години, и Джорджия, на 14 години. „Искам да ги видя да завършват колеж, да се оженят и може би да имат внуци. Искам да съм до тях през цялото това време. Така че ще се боря до последния си дъх за това.“

„Съкрушени сме от кончината на нашия приятел Ерик Дейн – яростен защитник, щедър дух и истински шампион в движението за прекратяване на амиотрофичната латерална склероза (АЛС)“, заяви говорител на I AM ALS в изявление пред People късно в четвъртък.

Звезда от „Анатомията на Грей“ разкри, че се бори с тежка диагноза

„Ерик използва платформата си не за внимание, а за действие“, се казва още в позицията. „От момента, в който се присъедини към I AM ALS, той се появи със смелост и убеждение, питайки как може да използва суперсилите си, за да помогне на движението да расте. Беше чест да участвам в брейнсторминг с него, да вървя редом с него в залите на Конгреса от името на нашата общност, да засиля спешната нужда от ACT за ALS и финансиране на изследвания, и да се насочвам към лечение и в крайна сметка към излекуване. Той разбираше, че ALS не е просто диагноза; това е призив за действие за семействата, за отговори и за промяна.“

В заключение от организацията подчертават, че наследството на Дейн „ще продължи да живее във финансираните изследвания, в разработваните политики и в общността, на която той помогна да расте чрез своята честност, смелост и вяра в по-добро бъдеще за всеки, който се бори с тази диагноза“.

Ерик Дейн АЛС Амиотрофична латерална склероза Смърт Анатомията на Грей Болест на Лу Гериг Осведоменост за АЛС Изследвания на АЛС Нервна система Продължителност на живота
