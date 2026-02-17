Технологии

4 малко познати, но полезни функции за Android

Най-популярната операционна система в света се използва от милиарди хора ежедневно. Въпреки това все още има множество функции в нея, които не са добре познати на всички потребители и остават недооценени, въпреки че могат да са много практични

Мартин Дешев Мартин Дешев

17 февруари 2026, 11:14
4 малко познати, но полезни функции за Android
Източник: Google Inc.

О перационната система Android на Google продължава да се развива с темпове, които малцина потребители напълно разбират. Докато основните версии и водещите функции редовно попадат в заглавията, някои от най-полезните възможности пристигат почти незабелязано, отбелязва MakeUseOf.

Те са тихо интегрирани в системата и безшумно подобряващи потребителското изживяване. Тези фини подобрения често остават незабелязани именно защото са проектирани да работят във фонов режим или защото са скрити дълбоко в менютата, вместо да са показани на преден план.

Едно от най-забележителните скорошни допълнения е „AI обобщения на известия“. Функция, въведена като част от Android 16, която компресира дългите нишки от съобщения и груповите чатове в кратки, четливи откъси. За разлика от традиционните системи за известия, които бомбардират потребителите с десетки индивидуални известия, това обобщение намалява хаоса и помага на потребителите да се съсредоточат върху това, което наистина е важно. Чрез използване на локалната обработка с изкуствен интелект на устройството, Android реорганизира известията в по-интелигентни и по-лесно смилаеми части, без да изпраща лични данни на външни сървъри.

Въпреки че „Circle to Search“ първоначално се предлагаше на пазара като прост инструмент за визуално търсене, последните актуализации го превърнаха във всеобхватно приложение. Освен че просто идентифицира чифт обувки или забележителност, инструментът вече интегрира превод на живо и дълбока контекстуална осведоменост.

Чрез продължително натискане на навигационната лента, потребителите вече могат да превеждат цели блокове текст в реално време, без да напускат текущото си приложение. Освен това, наслагването вече приема гласови команди и дори може да „слуша“, за да идентифицира музика, която се чува наоколо.

Сигурността често е въпрос на „настрой и забрави“, но Google въведе няколко фонови функции, предназначени за борба с физическите рискове в реалния свят. Една от най-практичните е Theft Detection Lock. Използвайки изкуствен интелект и сензори на устройството, телефонът вече може да открие движение „грабни и бягай“ – специфичният кинетичен "подпис" на някой, който грабва телефон и бяга. Ако бъде засечено, телефонът се заключва незабавно.

Освен това Android засили защитата си срещу проследяване. Системата вече включва предупреждения за неизвестни тракери, което ви уведомява, ако устройство за проследяване с Bluetooth (като AirTag), което не е ваше, се движи с вас. Тези инструменти работят тихо във фонов режим, осигурявайки предпазна мрежа, която повечето потребители, надяваме се, никога няма да се наложи да използват, но ще бъдат благодарни, че я имат. 

Години наред записът на екрана беше предложение „всичко или нищо“ – записваше се целият екран, включително чувствителни известия и елементи. Последните актуализации въведоха частичен запис на екрана. Това позволява на потребителите да записват конкретно приложение или определена област от дисплея.

Може би най-практичната „невидима“ функция е Автоматичното архивиране. Всички имаме приложения като това на авиокомпания, използвано веднъж годишно, или скенера за QR кодове от местен музей, които стоят и запълват паметта. Вместо да ви принуждава ръчно да ги изтривате, Android вече може автоматично да архивира приложения, които не сте използвали от известно време.

Когато дадено приложение се архивира, системата премахва по-голямата част от файловете му, за да освободи място, но запазва личните ви данни и иконата на приложението на началния екран. Когато отново ви потрябват, едно просто докосване задейства бързо повторно изтегляне на липсващите части.

Друго ненатрапчиво подобрение е Predictive Back Gesture, който показва фин преглед на мястото, където ще се озовете, когато извършите плъзгане назад. Тази малка визуална подсказка може да изглежда тривиална в началото, но значително намалява случайните излизания от приложения и прави навигацията по-целенасочена и интуитивна с течение на времето. 

Животът на батерията също е подобрен благодарение на по-тихата работа. Android вече настройва ограниченията за фонова активност по-интелигентно, което води до по-малко изтощаване през нощта и намалено термично натоварване на устройството. Всичко това без ръчна намеса от страна на потребителя. По подобен начин, невидимата функция „App Launch Boost“ на Android предвижда най-използваните приложения от потребителя въз основа на контекст като часа на деня и местоположението, като ги зарежда предварително, така че да се отварят по-бързо, когато имате нужда от тях.

Редактор: Мартин Дешев
Google Android технологии смартфон мобилен телефон софтуер операционна система мобилно приложение
